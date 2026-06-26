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Столяров Алексей
СОБЫТИЯ
|26.06.2026
|«Макс» начал тестировать комментарии в публичных каналах 1
|17.09.2024
|«Аквариус» купил контрольную долю в производителе игровых компьютеров 1
|12.08.2015
|Помощь на старте: МТС поддержит 9 российских стартапов 1
Столяров Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Стриго Кэпитал - Strigo Capital 18 1
|АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 160 1
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1585 1
|Северсталь ПАО - Севергрупп 26 1
|Хохрин Алексей 1 1
|Елпатьевский Сергей 2 1
|Ефремов Никита 4 1
|Игнатов Петр 1 1
|Иевлев Иван 1 1
|Полищук Николай 3 1
|Зотеева Дарья 1 1
|Нагорный Никита 2 1
|Мелькомов Максим 1 1
|Комиссаров Дмитрий 246 1
|Калинин Алексей 76 1
|Мордашов Алексей 63 1
|Макаров Андрей 29 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Кумпель Артем 43 1
|Forbes - Форбс 979 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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