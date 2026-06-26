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Столяров Алексей

СОБЫТИЯ


26.06.2026 «Макс» начал тестировать комментарии в публичных каналах 1
17.09.2024 «Аквариус» купил контрольную долю в производителе игровых компьютеров 1
12.08.2015 Помощь на старте: МТС поддержит 9 российских стартапов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Столяров Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

S8 Capital - Aquarius - Аквариус Технологии 5 1
S8 Capital - Aquarius - Nemifist - Немифист 5 1
getads - гетэдс - GetShopTV 6 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15542 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1070 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Dental Cloud - Дентал Клауд 10 1
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 18 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 160 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1585 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 26 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16902 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9156 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18200 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5474 1
Desktop computer - Системный блок - системник 472 1
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Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2465 1
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4834 1
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AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1513 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3176 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 980 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 345 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9913 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13483 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2511 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2225 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6171 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24131 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27120 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 629 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 275 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7497 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1823 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12799 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4343 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4279 1
SS - Second Screen 11 1
ДиСиКон - Лесной Дозор 8 1
Avito - Авито услуги 138 1
Avito - Авито Реклама - Авито AdTech 97 1
Ubisoft - MassTech Engine 27 1
Google YouTube - Видеохостинг 2983 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 143 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5220 1
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Зотеева Дарья 1 1
Нагорный Никита 2 1
Мелькомов Максим 1 1
Комиссаров Дмитрий 246 1
Калинин Алексей 76 1
Мордашов Алексей 63 1
Макаров Андрей 29 1
Рудычева Наталья 95 1
Кумпель Артем 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 164462 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47258 1
Беларусь - Белоруссия 6249 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19364 1
Индия - Bharat 5836 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4445 1
Израиль 2846 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1899 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3022 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1694 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 825 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52967 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33352 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17995 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11189 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 381 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4474 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7002 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3927 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5693 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10190 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5705 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2298 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 818 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57100 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15848 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10807 1
Forbes - Форбс 979 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1281 1
МТС - Телеком Идея 52 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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