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ДиСиКон Лесной Дозор
УПОМИНАНИЯ
ДиСиКон и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Николай 1136 1
|Соловенчук Александр 119 1
|Макаров Андрей 24 1
|Зюзин Андрей 12 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Столяров Алексей 2 1
|Хохрин Алексей 1 1
|Шанцев Валерий 30 1
|Гайка Екатерина 3 1
|Игнатов Петр 1 1
|Иевлев Иван 1 1
|Швец Сергей 2 1
|Елпатьевский Сергей 2 1
|Дробахин Владимир 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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