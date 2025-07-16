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ДиСиКон Лесной Дозор

ДиСиКон - Лесной Дозор

УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 Умная система МТС поможет предотвращать лесные пожары на Крайнем Севере 1
05.07.2016 МТС помогает следить за пожарной безопасностью в Новосибирской области 1
12.08.2015 Помощь на старте: МТС поддержит 9 российских стартапов 1
09.06.2015 В Нижнем Новгороде открыт ИТ-парк «Анкудиновка» 1
14.08.2014 Участник Сколково "ДиСиКон" стал полуфиналистом Innovation Grand Challenge 1
02.12.2013 Фонд «Сколково» откроет новые возможности для инноваторов Нижнего Новгорода 1
14.08.2013 МТС помогает следить за пожарной безопасностью в лесах Коми 1
19.06.2013 «М2М телематика» обеспечивает работу «Антикризисного центра республики Марий Эл» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

ДиСиКон и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13446 3
Cisco Systems 5169 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Dental Cloud - Дентал Клауд 9 1
МТС Сибирь макрорегион 48 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 144 1
ГУ НИБИ - Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор 2 1
Анкудиновка Технопарк - Нижегородский индустриальный парк 20 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3163 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12233 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3383 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1385 1
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МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 229 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 91 1
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M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 914 2
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11996 2
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9213 1
МТС - Телеком Идея 52 1
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