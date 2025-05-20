В сети магазинов «Всесмарт» начались официальные продажи смартфонов Fplus R570E на ОС «Аврора» с предустановленным RuStore

Смартфон Fplus R570E на отечественной доверенной ОС «Аврора» пятого поколения с предустановленным магазином приложений RuStore стал доступен для покупки в сети магазинов «Всесмарт». Устройство доступно для покупателей по цене 16 990 руб.

Каждое пятое приложение на ОС «Аврора» в RuStore – это игра, также есть банковские приложения (например, «Альфа-Банк», «Т-Банк» и др.), сервисы для совершения покупок (Wildberries), магазины («Дикси») и другие программы.

Смартфон Fplus R570E выполнен в прочном защищенном корпусе по стандарту IP68. Модель обладает IPS-экраном с диагональю 5,7 дюйма и HD-разрешением (1440x720), 8-ядерным процессором, 4 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 64 ГБ. Смартфон поддерживает WLAN и Bluetooth, связь 2G/GSM, 3G/WCDMA и 4G/LTE. Дополнительно устройство оснащено акселерометром, гироскопом, датчиками расстояния и освещенности, спутниковыми модулями GPS и ГЛОНАСС.

«Это важное событие для нашей платформы и ее экосистемы. Теперь и розничные покупатели смогут оценить обновленную ОС «Аврора», которая сочетает безопасность и комфорт благодаря безопасному доступу к приложениям RuStore, от банковских сервисов до игр», — отметил генеральный директор «Открытой мобильной платформы Павел Эйгес.

«Запуск RuStore на «Авроре» стал еще одним шагом к созданию отечественной экосистемы. Наши партнеры последовательно работают над продвижением своего программного продукта. Мы считаем важным поддержать эти усилия и надеемся, что модель будет интересна не только разработчикам-энтузиастам, но и всем, кто желает познакомиться с российской мобильной операционной системой и ее возможностями», — сказал заместитель генерального директора по развитию СТМ Fplus Иван Пайков.