Запретив iPhone, РЖД массово отказывается от Android. За 600 миллионов рублей сотрудников переведут на гаджеты с суверенной ОС «Аврора»

РЖД инициировали крупномасштабную закупку смартфонов на российской ОС «Аврора». Будет две партии в сумме более чем на 15 тыс. устройств. Сумма вложений может составить более 600 млн руб. Ранее в РЖД запретили сотрудникам пользоваться iPhone из соображений безопасности.

Российский «Андроид» вместо американского

Компания РЖД приготовилась оснастить своих проводников смартфонами на российской ОС «Аврора» – с этой целью она проведет закупку 16 тыс. таких устройств, пишут «Ведомости». Она будет разделена на два этапа – в рамках первого компания получит 7 тыс. гаджетов, а оставшиеся 9 тыс. докупит в ходе второго этапа.

Первая закупка была завершена в конце 2023 г., вторую же партию РЖД надеется получить в полном объеме до конца 2024 г. Сумма вложений не разглашается, но, по информации источников издания, она может превысить 600 млн руб.

Несмотря на внушительные финансовые вливания и большое количество приобретаемых устройств, осваивать «Аврору» придется далеко не всем проводникам РЖД. По информации «РИА Новости», к середине лета их штат составлял 28 тыс. человек.

Как объяснили «Ведомостям» представители перевозчика, смартфоны получат лишь те проводники, в обязанности которых входит проверка билетов и документов пассажиров. Также мобильники на российской ОС получат проводники, встречающие пассажиров перед их посадкой на поезд.

Fplus Fplus R570E

Напомним, что «Аврора» – это в прошлом Sailfish Mobile OS Rus. Система разрабатывается с 2016 г., и в настоящее время ее развитием занимается принадлежащая «Ростелекому» компания «Открытая мобильная платформа». В конце 2023 г. «Аврора» обновилась до версии 5.0, визуально став очень похожей на современные версии Apple iOS и Google Android.

В августе 2023 г. в РЖД был внедрен запрет на использование смартфонов iPhone. Как сообщал CNews, это был общий тренд для крупного бизнеса и компаний с госучастием – запрет на iPhone вводился повсеместно из соображений безопасности. Android-устройств это не коснулось.

Со смартфоном определились, с ценой – нет

Проводников РЖД, пишут «Ведомости», оснастят теми же смартфонами на «Авроре», что могут купить и другие россияне. Осенью 2023 г. в свободную продажу поступил мобильник R570E российского холдинга Fplus. Как сообщал CNews, популярным среди россиян его назвать пока нельзя.

На момент выхода материала в рознице R570E с Android стоил 28,5 тыс. руб., а с «Авророй» – 15 тыс. руб. Редакция CNews нашла его в каталоге ритейлера «Всесмарт», входящего в холдинг Fplus. Мобильник числится в реестре отечественной электроники с мая 2023 г., то есть он полностью подходит для госзакупок.

ОС Российский смартфон с американской

В какую сумму обойдется РЖД каждый экземпляр смартфона, на момент выхода материала известно не было. По словам собеседника издания в неназванном производителе электроники, цены на гаджеты при приобретении крупных из партий в рамках госзакупок, как правило, ниже розничных.

Версия смартфона на «Авроре» стоит почти вдвое дешевле

Но в данном случае все может быть наоборот. Если суммарные затраты на тендер составят упомянутые источниками «Ведомостей» 600 млн руб., то цена одного устройства будет в пределах 37,5 тыс. руб.

«Аврору» внедряют повсюду

В России есть несколько примеров крупномасштабного отказа корпораций от устройств с иностранными операционными системами. Если РЖД заменяет смартфоны, то «Аэрофлот» ранней весной 2024 г. начал внедрять планшеты на «Авроре» за авторством Fplus. Объем закупки составляет 11,5 тыс. планшетов, максимальная (начальная) цена контракта – около 577 млн руб.

У «Авроры» есть один существенный недостаток – под нее на момент выхода материала существовало всего лишь около 80 приложений, что очень ограничивает пользовательский опыт. Проблему может решить система «Авроид Платформа» – это своего рода «песочница», виртуальный контейнер для запуска Android-приложений в изолированной среде на «Авроре». Как сообщал CNews, ее релиз состоялся в середине мая 2024 г. Но есть важный нюанс: «Авроид Платформа» – это платное решение.