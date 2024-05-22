«Авроид» и RuStore создадут совместное решение для устройств на базе ОС «Аврора»

22 мая 2024 г. в рамках ЦИПР разработчик ПО для российских операционных систем и технологическая компания заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве. Совместный проект позволит безопасно использовать Android-приложения на отечественных устройствах с ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представители «Авроид».

RuStore — официальный российский магазин приложений, разработанный компанией VK, который дает доступ к более чем 40 тыс. сервисам и мобильным играм для Android-устройств. На отечественных гаджетах под управлением ОС «Аврора» RuStore будет представлен в двух форматах: основной магазин приложений, созданных специально для «Авроры», и версия для Android, которая будет запускаться через специальный контейнер — «Авроид Платформу». Это решение позволит использовать на отечественных устройствах привычные приложения из доверенного источника.

Основной приоритет RuStore и «Авроид Платформы» — безопасность. ПО обеспечивает доступ к цифровым услугам и сервисам: приложения проверяются со стороны RuStore и с помощью дополнительного рабочего пространства (контейнера от «Авроид») запускаются в безопасной среде ОС «Аврора».

Контейнер в составе ПАК с возможностью использования магазина приложений с июня 2024 г. смогут приобрести корпоративные пользователи. ПО войдет в состав программно-аппаратного комплекса на базе устройств Fplus с мобильной ОС «Аврора». В дальнейшем доступ к продуктам смогут получить и частные пользователи.

Возможность запуска привычных Android-приложений из RuStore с помощью «Авроид Платформы» увеличит число используемых устройств с ОС «Аврора» среди крупного бизнеса и государственного сектора. Эффект от партнерства компаний может стать новым этапом в развитии национальной мобильной экосистемы.

«Приоритетом "Авроида" является создание инструментов, которые помогают компаниям совершить стратегический переход на российские устройства и технологии. В этом контексте партнерство с одной из крупнейших ИТ-корпораций страны дает возможность ускорить данный процесс. Уже сейчас совершен первый шаг: наш флагманский продукт — "Авроид Платформа" — в качестве основного источника приложений работает с RuStore. Впереди развитие этого и других решений», — отметил Эдуард Батанов, директор «Авроид».

«Совместная работа российских компаний — стратегия, которая обеспечивает качественные продукты на нашем рынке. Мы продолжаем следовать этому принципу и создаем решения, которые обеспечат пользователям доступ к нужным сервисам вне зависимости от того, какое устройство они приобретают. Поддержка российских операционных систем — один из таких шагов», — сказал Дмитрий Панкрушев, руководитель RuStore.

***

«Авроид» — российский разработчик программных продуктов для мобильных устройств. Компания фокусируется на разработке и поддержке приложений с учетом особенностей архитектуры российских операционных систем. «Авроид» создан в 2023 г. и объединяет более 100 программистов, инженеров по обеспечению качества, архитекторов безопасности ПО и других профессионалов для создания инновационных и надежных приложений. Все продукты компании включены в Единый реестр отечественного ПО Минцифры России.