Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166239
ИКТ 12984
Организации 10188
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24915
Персоны 70411
География 2713
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

Марвел-Дистрибуция Fplus Ф-Плюс Оборудование и разработки Авроид Avroid Tavro


 TAVRO — мобильный клиент мессенджера Telegram для ОС «Аврора» 


19.12.2024 В российском Telegram-клиенте Tavro для ОС «Аврора» появились групповые звонки 1
18.11.2024 Мобильная разработка делает ставку на ИИ, no-code и PWA 1
29.08.2024 Эдуард Батанов, «Авроид»: Рано или поздно нужно прийти к безопасному использованию мобильных устройств 1
04.06.2024 Telegram на «Авроре»: видеозвонки и планшетная верстка в Tavro 1
23.05.2024 Максут Шадаев и Глеб Никитин протестировали технологию «Авроида» для запуска Android-приложений на «Авроре» 1
17.05.2024 Android в России осталось недолго? Суверенная ОС «Аврора» получила поддержку Android-приложений 1
12.04.2024 Новый релиз мессенджера Tavro для «Авроры» 1
06.03.2024 Мобильное приложение Tavro для ОС «Аврора» стало бесплатным 1
17.11.2023 За первые 10 дней продаж куплено 308 смартфонов на ОС «Аврора» 2
07.11.2023 В России начались розничные продажи устройств на российской ОС «Аврора». Пока недорого, потом цены вырастут 1
13.09.2023 Первое полностью российское мобильное рабочее место представлено на ВЭФ-2023 2

Публикаций - 11, упоминаний - 13

Марвел-Дистрибуция и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid 26 8
Telegram Group 1983 8
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 6
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 3
Ростелеком 9701 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Apple Inc 12101 2
Dr.Web - Доктор Веб 1254 2
Xiaomi 1732 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Samsung Electronics 10255 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 1
БайтЭрг 56 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Huawei 3933 1
TrueConf - ТруКонф 397 1
Oracle Corporation 6688 1
Google LLC 11775 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 67 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 18 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Афимолл ТРЦ 22 1
Почта России ПАО 2112 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 11
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 4
Google Android - приложения и разработчики 590 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 3
Application store - магазин приложений 1195 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 178 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5665 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 658 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 11
Google Android 13994 5
VK RuStore - Рустор 328 5
Новые облачные технологии - МойОфис 778 3
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 114 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 3
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 388 2
Huawei AppGallery 280 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид Платформа 13 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 52 1
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 99 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document 68 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема - Ayya T1 трастфон 22 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - защищённые смартфоны 5 1
ОТВ Аврора Маркет 19 1
Корус Консалтинг - Авандок - СЭД Спутник - Спутник ECM 31 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 185 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Kaspersky OS 124 1
Apple iOS 7809 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
FreePik 980 1
Apple - App Store 2890 1
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T 36 1
Батанов Эдуард 15 5
Мельников Алексей 61 2
Меньшов Кирилл 118 1
Шадаев Максут 1008 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Казахстан - Республика 5526 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Грузия 1240 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Туркмения - Туркменистан 431 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 4
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
CNews Mobile - рейтинг 20 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 90 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще