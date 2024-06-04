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Telegram на «Авроре»: видеозвонки и планшетная верстка в Tavro

Компания «Авроид» выпустила новый релиз клиента мессенджера Telegram для российской ОС «Аврора». В обновленной версии Tavro стали доступны видеозвонки между двумя пользователями, появилось закрепление сообщений и быстрый переход на чат с технической поддержкой. Об этом CNews сообщили представители компании «Авроид».

Приложение работает на всех версиях «Авроры», в том числе пятого поколения. Новая планшетная верстка делает общение в мессенджере комфортнее для пользователей, что актуально, учитывая широкую линейку планшетов на базе ОС «Аврора».

Главная цель Tavro — мобильного клиента мессенджера Telegram для ОС «Аврора» — дать пользователям возможность оставаться на связи и вести привычную коммуникацию при переходе на безопасную российскую операционную систему. Так как Telegram входит в топ самых популярных интернет-ресурсов среди жителей России (отчет исследовательской компании Mediascope за 2023 г.), и ежегодно охват мессенджера лишь растет, продукт «Авроида» становится необходимым инструментом для общения.

«Данное нативное приложение — наш вклад в развитие экосистемы ПО национальной мобильной среды “Аврора” и упрощение перехода на нее. Клиент является полностью российским решением, учитывает особенности отечественной ОС и применим на всех устройствах с “Авророй”. Telegram уже давно укоренился как в личных, так и в рабочих коммуникациях, его используют все. Мы здесь встаем на сторону владельцев устройств и позволяем не отказываться от привычного способа общения. И постоянно работаем, чтобы улучшить продукт для пользователей», — отметил Эдуард Батанов, директор компании «Авроид».

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Импортонезависимость

До конца 2024 г. владельцам устройств на базе ОС «Аврора» доступна специальная бесплатная версия Tavro для ознакомления с возможностями продукта. В нее входит базовая функциональность: аудио- и видеозвонки 1 на 1, обмен текстовыми сообщениями и файлами, создание и управление чатами, работа с папками, архивом и др. На данный момент тестовый доступ и версию без ограничений юридические лица могут запросить у разработчика напрямую.

Дополнительная информация и полный перечень функциональных возможностей доступны на сайте разработчика.

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