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Мобильное приложение Tavro для ОС «Аврора» стало бесплатным

Российский разработчик программных продуктов Avroid открыл доступ для всех желающих к приложению Tavro — мобильному клиенту мессенджера Telegram для ОС «Аврора».

Специальная бесплатная версия, предназначенная для ознакомления с возможностями программного продукта, содержит все основные функции коммерческой версии с некоторыми ограничениями. Дистрибутив доступен для скачивания с официального сайта Avroid до конца 2024 г.

«Tavro доступен владельцам устройств любых производителей на ОС «Аврора». Нам важно развивать экосистему необходимых и привычных пользователю мобильных приложений, чтобы сохранить их пользовательский опыт и упростить переход на безопасную российскую операционную систему», — сказал директор компании Avroid Эдуард Батанов.

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Цифровизация

Ранее приложение Tavro было доступно в основном в составе корпоративного решения. С ноября 2023 г. смартфоны и планшеты Fplus на «Авроре» находятся в свободной розничной продаже.

Мобильное приложение Tavro используется для быстрого обмена текстовыми сообщениями и файлами, создания чатов, работы с папками и архивами, а также для осуществления аудиозвонков между пользователями популярного мессенджера Telegram.

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