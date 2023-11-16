За первые 10 дней продаж куплено 308 устройств на ОС «Аврора»

За 10 дней было продано 367 устройств на российской ОС «Аврора» на 6,1 млн руб. Ритейлер рассчитывал продать 1 тыс. устройств до конца 2023 г., но пока спрос выше ожиданий. Первая партия устройств реализовывается по сниженным ценам.



Старт розничных продаж

За 10 дней было продано 367 устройств на российской операционной системе (ОС) «Аврора» на 6,1 млн руб. Смартфонов было продано значительно больше, чем планшетов: 308 шт. на 4,9 млн руб. против 61 шт. на 1,2 млн руб. по данным D-Russia.ru.

«Аврора» была опробована на устройствах Fplus в конце 2022 г. Продавец исключает наличие невыявленных ошибок, влияющих на надежность аппаратной части и работоспособность предустановленных приложений.

7 ноября 2023 г. CNews сообщал о том, что начались розничные продажи гаджетов на отечественной ОС. На первую партию устройств были снижены цены: 16990 руб. за планшет Pro Life Tab и 14990 руб. за смартфон R570E.

Фото: Fplus Устройства на «Авроре» доступны на полках российских магазинов

Разработчик ОС «Аврора» предоставила Fplus 1 тыс. лицензий. Сеть магазинов «Всёсмарт», которая принадлежит ИТ-холдингу Fplus, рассчитывала продать именно столько смартфонов и планшетов до конца 2023 г.

Характеристики устройств

Главной особенностью ОС «Аврора» является возможность внешнего централизованного управления мобильными устройствами из «Аврора Центра». Такую возможность получили организации, выдающие устройства сотрудникам. Устройство пользователя, купленное для личного пользования, никем извне не контролируется до момента, пока владелец не подключит его, активировав соответствующее приложение, к корпоративному «Аврора Центру».

По сведениям магазина «Всёсмарт», смартфон Fplus R570E оснащен 5,7-дюймовым IPS-дисплеем, сканером отпечатка пальца, аккумулятором на 5080 мАч, 8-ядерным процессором с частотой 1,8 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. Планшет Pro Life Tab в свою очередь работает на базе 4-ядерного процессора с частотой 2 ГГц и аккумулятора на 10000 мАч. Устройство имеет 10,1-дюймовый IPS-дисплей, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти, как и у смартфона.

Оба гаджета оснащены стандартом защиты от воды и пыли IP68, поддержкой спутниковых навигационных систем американской GPS и российской ГЛОНАСС, а также имеют слот для карты памяти microSD.

Адаптация «Авроры» под привычные задачи

Важно уточнить, что смартфон и планшет от Fplus будут оснащены специализированным эмулятором Android-приложений Avroid, чтобы расширить галерею приложений на отечественной ОС.

CNews писал о том, что VK адаптирует свой магазин приложений RuStore для отечественной ОС «Аврора» до конца 2023 г., однако разрабатывается собственный магазин приложений для распространения корпоративных приложений для b2b-сегмента (Бизнес для бизнеса) – «Аврора маркет».

Fplus получил «ограниченный набор лицензий, предоставленный по символической цене» для установки на первую партию смартфонов и планшетов на «Авроре» антивируса Dr.Web и офисного решения «МойОфис». Этот софт будет предустановлен на устройства. Также гаджеты получат мобильный Telegram-клиент Tavro.