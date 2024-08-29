Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг решений по налоговому мониторингу 2024
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг решений по налоговому мониторингу 2024. Аналитики провели сравнение функциональных возможностей, кастомизации, интеграционных и других характеристик решений, представленных на российском рынке.
Налоговый мониторинг (НМ) — это новая форма взаимодействия бизнеса и ФНС, предполагающая полностью электронный обмен информацией. Внедрение НМ происходит по инициативе государства и начато с крупнейших компаний России. Критерии вхождения в НМ ежегодно упрощаются, что обязывает переходить на режим налогового мониторинга все большее число компаний. В 2024 г. их число достигло 573.
Аналитики Market.CNews внимательно следят за развитием рынка НМ и уже опубликовали два профильных обзора: методологов и интеграторов. Данный обзор завершает эту трилогию, знакомя рынок с решениями вендоров. Подробности — в обзоре вендоров по налоговому мониторингу 2024.
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Результаты рейтинга
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:
- Функциональность.
- Допустимый уровень кастома.
- Наличие встроенных модулей.
- Характеристики решения.
- Варианты инсталляции.
- Возможности по интеграции.
- Дополнительные услуги вендора.
- Направления, по которым есть разработчики в штате.
- Репутация.
По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.
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Лидером рейтинга признано решение VK Tax Compliance от компании VK Tech. Оно построено на современном технологическом стеке, обладает необходимой функциональностью, а вендор оказывает широкую информационную поддержку по теме налогового мониторинга для компаний-заказчиков.
На втором месте — НОТА ВИЗОР от компании НОТА (входит в холдинг Т1), на третьем — платформа ELMA Налоговый мониторинг от компании ELMA.
Источник: Market.CNews. Полная версия
Структура баллов
На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.
Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.
Рынок продолжит расширяться
Решения для налогового мониторинга — молодое направление в сфере корпоративного ПО. В первые годы эти решения обкатывали крупнейшие компании России, нарабатывая первый опыт взаимодействия с ФНС в электронном формате.
Сейчас практика постепенно распространяется на все больший круг компаний. Их число будет постоянно расти, что определяется на законодательном уровне и обеспечивает рост данного сегмента рынка.
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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «НМ» в теме письма.