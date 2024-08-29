Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг решений по налоговому мониторингу 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг решений по налоговому мониторингу 2024. Аналитики провели сравнение функциональных возможностей, кастомизации, интеграционных и других характеристик решений, представленных на российском рынке.

Налоговый мониторинг (НМ) — это новая форма взаимодействия бизнеса и ФНС, предполагающая полностью электронный обмен информацией. Внедрение НМ происходит по инициативе государства и начато с крупнейших компаний России. Критерии вхождения в НМ ежегодно упрощаются, что обязывает переходить на режим налогового мониторинга все большее число компаний. В 2024 г. их число достигло 573.

Аналитики Market.CNews внимательно следят за развитием рынка НМ и уже опубликовали два профильных обзора: методологов и интеграторов. Данный обзор завершает эту трилогию, знакомя рынок с решениями вендоров. Подробности — в обзоре вендоров по налоговому мониторингу 2024.

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Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

Функциональность. Допустимый уровень кастома. Наличие встроенных модулей. Характеристики решения. Варианты инсталляции. Возможности по интеграции. Дополнительные услуги вендора. Направления, по которым есть разработчики в штате. Репутация.

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером рейтинга признано решение VK Tax Compliance от компании VK Tech. Оно построено на современном технологическом стеке, обладает необходимой функциональностью, а вендор оказывает широкую информационную поддержку по теме налогового мониторинга для компаний-заказчиков.

На втором месте — НОТА ВИЗОР от компании НОТА (входит в холдинг Т1), на третьем — платформа ELMA Налоговый мониторинг от компании ELMA.

Таблица 1. Топ-5 решений по налоговому мониторингу 2024 Место Компания Платформа для Налогового мониторинга Сумма баллов 1 VK Tech VK Tax Compliance 604 2 НОТА НОТА ВИЗОР 572 3 ELMA ELMA365 Налоговый мониторинг 568 4 ГНИВЦ Информационно-аналитическая система «Налоговый мониторинг+» 566 5 Философия.ИТ Программа для управления данными «Налоговый мониторинг» 564

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Рейтинг платформ для налогового мониторинга. Структура баллов Подробнее: Обзор решений по налоговому мониторингу 2024 Функциональность Унивесальность Репутация и квалификация вендора 240 184 180 240 184 148 240 198 130 240 184 142 240 198 126 240 184 137 200 184 121 240 118 144 160 134 151

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

Рынок продолжит расширяться

Решения для налогового мониторинга — молодое направление в сфере корпоративного ПО. В первые годы эти решения обкатывали крупнейшие компании России, нарабатывая первый опыт взаимодействия с ФНС в электронном формате.

Сейчас практика постепенно распространяется на все больший круг компаний. Их число будет постоянно расти, что определяется на законодательном уровне и обеспечивает рост данного сегмента рынка.

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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «НМ» в теме письма.