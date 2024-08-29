Разделы

Маркет
|

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг решений по налоговому мониторингу 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг решений по налоговому мониторингу 2024. Аналитики провели сравнение функциональных возможностей, кастомизации, интеграционных и других характеристик решений, представленных на российском рынке.

Налоговый мониторинг (НМ) — это новая форма взаимодействия бизнеса и ФНС, предполагающая полностью электронный обмен информацией. Внедрение НМ происходит по инициативе государства и начато с крупнейших компаний России. Критерии вхождения в НМ ежегодно упрощаются, что обязывает переходить на режим налогового мониторинга все большее число компаний. В 2024 г. их число достигло 573.

Аналитики Market.CNews внимательно следят за развитием рынка НМ и уже опубликовали два профильных обзора: методологов и интеграторов. Данный обзор завершает эту трилогию, знакомя рынок с решениями вендоров. Подробности — в обзоре вендоров по налоговому мониторингу 2024.

Перейти к обзору вендоров по налоговому мониторингу 2024

Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

  1. Функциональность.
  2. Допустимый уровень кастома.
  3. Наличие встроенных модулей.
  4. Характеристики решения.
  5. Варианты инсталляции.
  6. Возможности по интеграции.
  7. Дополнительные услуги вендора.
  8. Направления, по которым есть разработчики в штате.
  9. Репутация.

© VIZAFOTO / Фотобанк Фотодженика
Налоговый мониторинг — это новая форма взаимодействия бизнеса и ФНС, предполагающая полностью электронный обмен информацией

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

Перейти к рейтингу решений по налоговому мониторингу 2024

Лидером рейтинга признано решение VK Tax Compliance от компании VK Tech. Оно построено на современном технологическом стеке, обладает необходимой функциональностью, а вендор оказывает широкую информационную поддержку по теме налогового мониторинга для компаний-заказчиков.

На втором месте — НОТА ВИЗОР от компании НОТА (входит в холдинг Т1), на третьем — платформа ELMA Налоговый мониторинг от компании ELMA.

Таблица 1. Топ-5 решений по налоговому мониторингу 2024

Место Компания Платформа для Налогового мониторинга Сумма баллов
1 VK Tech VK Tax Compliance 604
2 НОТА НОТА ВИЗОР 572
3 ELMA ELMA365 Налоговый мониторинг 568
4 ГНИВЦ Информационно-аналитическая система «Налоговый мониторинг 566
5 Философия.ИТ Программа для управления данными «Налоговый мониторинг» 564

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Рейтинг платформ для налогового мониторинга. Структура баллов

Подробнее: Обзор решений по налоговому мониторингу 2024

Функциональность
Унивесальность
Репутация и квалификация вендора

240
184
180
240
184
148
240
198
130

240
184
142
240
198
126
240
184
137
200
184
121

240
118
144
160
134
151

Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024 г.

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

Рынок продолжит расширяться

Решения для налогового мониторинга — молодое направление в сфере корпоративного ПО. В первые годы эти решения обкатывали крупнейшие компании России, нарабатывая первый опыт взаимодействия с ФНС в электронном формате.

Как идет трансформация рынка разработки программного обеспечения: мнения участников рынка
Импортонезависимость

Сейчас практика постепенно распространяется на все больший круг компаний. Их число будет постоянно расти, что определяется на законодательном уровне и обеспечивает рост данного сегмента рынка.

Перейти к обзору решений по налоговому мониторингу 2024

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «НМ» в теме письма.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Платформа под эгидой Linux Foundation усложнила работу с облаками «Яндекса» и Сбербанка и заблокировала россиянам доступ к важному репозиторию

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг систем кадрового электронного документооборота 2024

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code платформ 2024

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом

Обзор Acer Swift Edge 16: тонкий и легкий ноутбук премиум-класса

Обзор HUAWEI FreeClip: флагманские наушники открытого типа

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной

Толстый лед спутника Юпитера — ключ к инопланетной жизни?

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS