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Цифровизация
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Обновленная CRM-система от НОТА повысит эффективность процесса заключения сделок

Команда Т1 CRM дополнила функционал системы новым модулем CPQ (от англ. Configure, Price, Quote — Настройка, Цена, Предложение), который помогает эффективнее управлять процессом продаж. Пользователи решения смогут заключать сделки до 15% быстрее, а также снижать затраты на администрирование продаж. Новые функции CRM-платформы предоставляют компаниям возможность автоматизировать сквозной бизнес-процесс от первого контакта с клиентом до генерации коммерческого предложения и продажи, что в первую очередь актуально поставщикам конфигурируемых продуктов и решений со сложным ценообразованием. Об этом CNews сообщили представители Т1 CRM,

CPQ — модуль для автоматизации ценообразования продуктов и подготовки коммерческих предложений в режиме реального времени. Он содержит функционал для управления продуктовым каталогом и прайс-листами с возможностью формульного ценообразования. Инструмент позволяет согласовывать скидки и формировать печатные документы по предварительно загруженным шаблонам с последующим добавлением ключевых параметров: названий продуктов, их стоимости и иных дополнений. В результате сотрудники отдела продаж получают решение, позволяющее быстро генерировать коммерческие предложения под запрос конкретного заказчика с учетом всех характеристик продукта, оперативно согласовывать КП, повышая эффективность заключения сделок и качество взаимодействия с заказчиками.

В модуле предусмотрен открытый API для интеграции с системами заказчика. Таким образом при использовании CPQ существенно снижается вероятность человеческой ошибки, повышается производительность работы сотрудников отдела продаж, а переведенный в автоматический режим процесс согласования не занимает длительное время.

«Дорожная карта развития платформы T1 CRM предполагает постоянное совершенствование функциональности и добавление инструментов, которые помогают выстраивать эффективные взаимоотношения с клиентами. CPQ полностью удовлетворяет этим требованиям, так как теперь у продавцов появится инструмент для повышения конверсии сделок, быстрой генерации индивидуальных коммерческих предложений, что в свою очередь положительно повлияет на качество сервиса, лояльность клиентов и рост выручки. Фактически от поступления запроса до получения КП пройдет не несколько дней, что является сегодня обычной практикой, а всего пара часов, а то и минут», — отметил Тимур Порошин, владелец продукта Т1 CRM.

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Т1 CRM — модульная платформа для автоматизации продаж и клиентского сервиса. Решение для enterprise-компаний, позволяющее заменить зарубежные CRM-системы. Обеспечивает автоматизацию ключевых бизнес-процессов: B2B и B2C-продаж, маркетинга, клиентского сервиса, а также позволяет работать с финансовыми показателями компании для формирования управленческой отчетности. Входит в реестр российского ПО.

НОТА – мультипродуктовый вендор отечественного ПО, входит в холдинг «Т1». Создан в 2023 г. Компания занимается развитием собственных программных продуктов и формированием внешней партнерской сети для дистрибуции и интеграции решений, востребованных в условиях технологического суверенитета. Создаваемое ПО ориентировано на корпоративный сегмент: госкомпании и крупнейший частный бизнес. Консалтинговое подразделение НОТА отвечает за построение и реализацию цифровых стратегий. В компанию входит также аналитическое агентство, проводящее отраслевые и специфические исследования цифровой индустрии. В портфолио НОТА: модульная платформа для автоматизации продаж, маркетинга и клиентского сервиса T1 CRM, решение для автоматизации работы с задолженностями T1 CRM Collection, платформа для управления разработкой технологических продуктов Сфера, комплексное ИТ-решение для перехода в режим налогового мониторинга T1 EasyTax, HR-платформа AIR, платформа унифицированных коммуникаций Dion, платформа для проведения онлайн-совещаний «Комитет онлайн» и экосистема продуктов в области информационной безопасности Т1 Watchman Security.

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