Т1 CRM — лауреат премии CNews Awards 2022

Решение Т1 CRM – модульная платформа для автоматизации продаж и клиентского сервиса – стало лауреатом премии CNews Awards 2022 в номинации «Отечественная CRM-платформа года».

Объявление победителей прошло в рамках «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра», где представители бизнеса, госструктур, ИТ-компаний, а также независимые эксперты обсудили, как будет проходить информатизация экономики в ближайшие годы.

Т1 CRM – решение высокой степени готовности для enterprise-компаний, позволяющее быстро заменить зарубежные CRM-системы. Система обеспечивает гибкую автоматизацию ключевых бизнес-процессов: B2B и B2C-продаж, маркетинга, клиентского сервиса, а также позволяет работать с финансовыми показателями компании для формирования управленческой отчетности. Решение построено на современном технологическом стеке с использованием open source-технологий. В основе лежит Cloud Native-подход, объединяющий концепции контейнеризации, микросервисной архитектуры, непрерывной доставки и DevOps. T1 CRM входит в реестр российского ПО.

«Накопленные экспертиза и опыт по внедрению CRM-решений в различных отраслях позволили нам создать собственную платформу. Также мы старались максимально учитывать потребности и запросы участников рынка по автоматизации бизнес-функций, в том числе с учетом отраслевой специфики. Функционал Т1 CRM закрывает все потребности крупных компаний по управлению продажами и клиентским сервисом, обеспечивая гибкую автоматизацию ключевых бизнес-процессов, включая B2B- B2C-продажи, маркетинг и клиентский сервис. Кроме того, решение позволяет российским заказчикам заместить решения по управлению продажами и клиентской лояльностью на базе платформы зарубежных вендоров, включая Oracle Siebel», – отметил Тимур Порошин, главный владелец продукта Т1 CRM.

В декабре 2021 г. решение на базе Т1 CRM было введено в эксплуатацию в группе «Т1». Первыми процессы B2B-продаж перевели на новую платформу перевели компании Т1 Cloud и «Т1 интеграция». Сегодня к работе в новой системе управления взаимоотношениями с клиентами приступили все бизнес-единицы холдинга.

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Т1 CRM — модульная платформа для автоматизации продаж и клиентского сервиса. Решение высокой степени готовности для enterprise-компаний, позволяющее быстро заменить зарубежные CRM-системы. Обеспечивает гибкую автоматизацию ключевых бизнес-процессов: B2B и B2C-продаж, маркетинга, клиентского сервиса, а также позволяет работать с финансовыми показателями компании для формирования управленческой отчетности. Входит в реестр российского ПО.

«Т1 консалтинг» – российская ИТ-компания, разработчик и интегратор бизнес-приложений. Входит в группу «Т1». Профессиональная экспертиза «Т1 консалтинг» представлена центрами компетенций CRM, ERP, «1С», «Цифровые решения», «Собственные продукты», «Цифровой консалтинг», «Центр расширенной поддержки». Компания создает и внедряет многокомпонентные решения, основанные на актуальном технологическом стеке, в том числе используя продукты производителей бизнес-приложений. Собственные разработки в продуктовом портфеле компании – core-система для управления взаимоотношениями с клиентами Т1 CRM; система оперативного мониторинга бизнес-приложений и процессов T1 Watchman; HR-сервис потокового найма Т1 TalentForce и решение для налогового мониторинга T1 EasyTax, платформа производства «Сфера». ИТ-продукты «Т1 консалтинг» включены в реестр отечественного ПО и удостоены высокой оценки со стороны отраслевого сообщества. В штате компании – более 2200 человек, представительства открыты в семи регионах: Москве, Рязани, Твери, Воронеже, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Казани.