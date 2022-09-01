«Т1 консалтинг» запустил корпоративный онлайн-университет

Российский интегратор и разработчик ИТ-решений «Т1 консалтинг» объявил о запуске корпоративного университета с программами по развитию гибких навыков, связанных с личностными качествами. Проект позволит сформировать внутреннюю экосистему, в которую, помимо образовательной платформы, войдут корпоративные социальные сети, информационный портал и мобильное приложение. Об этом CNews сообщили представители «Т1 консалтинга».

Электронная система включает в себя свыше 100 курсов. Все они разделены на 18 тематических блоков: адаптация нового сотрудника, деловая переписка, комплаенс, критическое мышление, лидерство, личная эффективность, менеджмент, охрана труда, продажи, работа с командой, тайм-менеджмент, удаленная работа, финансы, целеполагание, школа спикера, эффективные презентации, эффективная работа в офисе, эффективные совещания и переговоры.

При планировании программы методисты детально проработали инструменты развития компетенций и сформировали единую платформу с неограниченным функционалом. Теперь 2200 сотрудников «Т1 консалтинг» из Москвы и других регионов смогут не только развивать soft skills, но и создавать собственные каналы коммуникаций, делиться экспертизой, формировать базы знаний по каждому из направлений интегратора, вести календарь с профильными мероприятиями.

1 сентября 2022 г. запускается новый образовательный модуль, куда войдет описание компетенций, развиваемых в университете. В рамках данного функционала сотрудники смогут отслеживать развитие своих навыков, проходя рекомендуемые курсы и читая литературу, подобранную специально под конкретную тему. До конца 2022 г. компания также планирует запустить hard skills-обучение, куда войдут программы по безопасности web-приложений, реактивному программированию, микросервисной архитектуре.

«Корпоративный онлайн-университет — атрибут любой крупной ИТ-компании, которая заботится о сотрудниках и помогает им в развитии навыков, необходимых для комфортной и продуктивной работы. За то короткое время, что мы потратили на создание площадки, нам удалось наполнить ее всевозможными функциями, которые помогут новым сотрудникам адаптироваться, начинающим специалистам — укрепить свои знания и навыки, а опытным — передать экспертизу. К концу года мы ожидаем, что платформу в постоянном режиме будут использовать более 70% кадров», — отметила Кристина Соколова, директор департамента по управлению персоналом «Т1 консалтинг».

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«Многие руководители проектов отмечают, что у сотрудников с высокой экспертизой и значительным опытом порой недостаточно развиты soft skills — так родилась идея создать удобную и полезную онлайн-платформу. Сейчас на ней представлено 109 курсов, которые по мере их прохождения будут обновляться. Но нам, как ИТ-компании, важно делиться и развивать и hard skills, поэтому работа над тематическими блоками уже стартовала. Через год мы планируем сформировать профессиональное сообщество, где сотрудники смогут в онлайн-режиме помогать друг другу на определенных этапах проектов, что позволит выполнять задачи в разы быстрее», — сказала Екатерина Темлянцева, руководитель отдела по обучению и развитию сотрудников «Т1 консалтинг».

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«Т1 консалтинг» – российская ИТ-компания, разработчик и интегратор бизнес-приложений. Входит в группу «Т1». Собственные разработки в продуктовом портфеле компании – core-система для управления взаимоотношениями с клиентами Т1 CRM; система оперативного мониторинга бизнес-приложений и процессов T1 Watchman; HR-сервис потокового найма Т1 TalentForce и решение для налогового мониторинга T1 EasyTax, платформа производства «Сфера». ИТ-продукты «Т1 консалтинг» включены в реестр отечественного ПО и удостоены высокой оценки со стороны отраслевого сообщества. В штате компании – более 2200 человек, представительства открыты в семи регионах: Москве, Рязани, Твери, Воронеже, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Казани.