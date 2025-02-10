ГК Softline и НОТА объявили о стратегическом партнерстве

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, заключила соглашение о стратегическом партнерстве с разработчиком отечественного ПО — компанией НОТА (ИТ-холдинг «Т1»). ГК Softline займется дистрибуцией, внедрением и техподдержкой продуктов вендора: решения для автоматизации рекрутмента «НОТА Юнион», витрины данных для перехода на налоговый мониторинг «НОТА Визор», сервиса для корпоративных коммуникаций DION и платформы производства ПО «Сфера». Данное сотрудничество соответствует стратегии ГК Softline по развитию продуктов российских ИТ-производителей. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Благодаря сотрудничеству компании расширят присутствие в банковской, производственной, транспортной сферах, ритейле, машиностроении и горнодобывающем секторе, обеспечив бесшовный переход заказчиков на новые ИТ-продукты. Линейка решений НОТА, включенная в продуктовый портфель ГК Softline, закроет ключевые потребности бизнеса в различных отраслях экономики.

В будущем ГК Softline сформирует центр компетенций, в котором совместно с НОТА планирует обучать своих специалистов особенностям внедрения и настройки новых ИТ-продуктов. Это усилит экспертизу команды Softline и позволит самостоятельно реализовывать сложные комплексные проекты для клиентов уровня enterprise.

«Корпоративные заказчики заинтересованы в надежных импортонезависимых ИТ-продуктах, которые способны удовлетворить актуальные запросы бизнеса. Тесное сотрудничество с крупным игроком отечественного рынка позволит нам сконцентрироваться на функциональном и технологическом развитии наших ИТ-решений», — отметила Юлия Ларина, директор партнерской сети вендора НОТА (ИТ-холдинг «Т1»).

«Мы рады, что в компании НОТА нам удалось найти не просто опытных коллег и экспертов, а надежного партнера со схожими ценностями. Уверены, что сотрудничество с вендором позволит нам предлагать российским компаниям подходящие ИТ-продукты для достижения бизнес-целей и решения самых разнообразных задач», — сказал Илья Панкратов, директор департамента бизнес-решений ГК Softline.