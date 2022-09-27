Разделы

Мирзаев Тимур


УПОМИНАНИЯ


Импортозамещение: итоги и планы 2
27.09.2022 Как российским компаниям развивать ИТ-ландшафт в новой реальности? 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Мирзаев Тимур и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 108 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2259 1
8728 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 606 1
GreenData - Гриндата 38 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 356 1
Directum - Директум 1153 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 322 1
Лента - Сеть розничной торговли 2216 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 458 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1293 1
Шереметьево Хэндлинг 48 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3263 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 717 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13324 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 860 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12545 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7650 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4327 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 1
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 202 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2926 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14201 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2159 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 729 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1031 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2598 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 960 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 588 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2028 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2222 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1456 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1979 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1932 1
Microsoft Windows 16127 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 238 1
Сергеев Сергей 160 1
Добровинский Александр 46 1
Стоянов Алексей 52 1
Врацкий Андрей 152 1
Новокшонова Светлана 1 1
Глазырина Мария 3 1
Иссако Раймонд 6 1
Тятюшев Максим 147 1
Cameron James - Кэмерон Джеймс 27 1
Архипов Андрей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 1
Reference - Референс 193 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
