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«ЭР-Телеком» начинает HR-трансформацию с SAP SuccessFactors

Интеграция Внедрения Маркет
, Текст: Владимир Бахур

«ЭР-Телеком холдинг» выбрал SAP SuccessFactors для масштабной HR-трансформации, которая затронет 17000 сотрудников. Партнером по внедрению стала компания «ЭКОПСИ».

«ЭР-Телеком» планирует отстроить прозрачные, понятные HR-процессы: адаптацию для новичков, обучение и развитие персонала, постановку целей и оценку сотрудников. Каждый сотрудник сможет эффективнее планировать работу и развивать свои профессиональные навыки, создавая собственную траекторию развития внутри компании. А «ЭР-Телеком» — сохранять и развивать «золотой» кадровый резерв.

Среди компаний, уже использующих SAP SuccessFactors, такие бренды как IBM, Cirque du Soleil, Kinross, Сбербанк и «Мегафон».

«Тренд на ближайшее будущее в сфере HR – это развитие собственных талантов. Мы изучили опыт самых разных компаний и выбрали платформу, которая позволяет сотруднику с первого дня включиться в рабочий процесс, видеть свой путь развития, и в то же время помогает автоматизировать рутинную работу, чтобы времени на развитие оставалось больше», — сказала Елена Ступина, директор по персоналу и организационному развитию «ЭР-Телеком холдинга».

««ЭР-Телеком Холдинг» активно развивается, присоединяет к себе все новые активы. Единая платформа на базе SAP SuccessFactors как раз поможет компании и дальше следовать своей стратегии по увеличению доли рынка, быстро и эффективно интегрируя сотрудников в единое HR-пространство», — сказал Алексей Петунин, заместитель генерального директора SAP CIS.

«События последних четырех месяцев показали, насколько важна современная комплексная HR-система для больших и территориально распределенных компаний. После внедрения система SAP SuccessFactors позволит перевести большую часть HR-процессов в онлайн-режим и, таким образом, значительно облегчит переход на удаленный режим в будущем», — отметил Алишер Иргазиев, руководитель практики SAP SuccessFactors «ЭКОПСИ».

Внедрение SAP SuccessFactors позволит повысить эффективность бизнеса. По расчётам проектной группы, первые результаты можно будет ожидать уже в начале 2021 года.

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