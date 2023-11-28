Positive Technologies в 2023 г. растет в 2,5 раза быстрее рынка

У Positive Technologies появилось пять новых продуктов, число новых клиентов увеличилось на 21%, началась международная экспансия. Ожидается, что объем отгрузок по итогам 2023 г. составит около 25 млрд руб., а к концу 2024 г. в компании прогнозируют увеличение этого параметра в диапазоне от 60% до 100%. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

«В предстоящий период перед нами открывается огромное окно возможностей: многие продукты, в развитие которых мы инвестировали, начнут масштабироваться, а компания сможет по-настоящему выйти на международный рынок, — сказал генеральный директор Positive Technologies Денис Баранов. — При этом на внешней арене она может выступить не просто как вендор, а в качестве техногиганта из России на абсолютно равноправной основе. Для этого у нас есть знания, есть люди, способные создавать отличные продукты и технологии, а международный рынок стал гораздо более толерантным к российским компаниям».

Директор по развитию бизнеса Positive Technologies Елена Бастанжиева рассказала об основных бизнес-показателях компании: «Результат этого года нам видится в диапазоне от 22,5 до 27,5 млрд руб. в терминах отгрузок. И вероятнее всего, мы попадем в медианную величину 25 млрд. К этой цифре мы относимся как к уверенному и хорошему результату. В июле Центр стратегических разработок прогнозировал, что рынок кибербезопасности России, включая и отгрузки ПО, и услуги в сфере ИБ, в 2023-м г. вырастет на 31%. Если принять эту цифру за основу, то в этом году мы вырастем в 2,5 раза выше рынка». При этом она отметила, что в будущем году рост может составить 60–100%.

Среди ключевых факторов, которые позволили компании добиться такого результата в 2023 г. и будут оказывать влияние на ее рост в будущем, Елена Бастанжиева отметила расширение клиентской базы и продуктовой линейки, а также выход на международные рынки. Число новых клиентов Positive Technologies по сравнению с прошлым годом увеличилось на 21%, при этом практически все прежние пользователи продлевают лицензии на продуты, а крупные компании из их числа также увеличивают инсталляционную базу. Сегодня в портфеле компании уже 22 продукта. Мощным источником будущего роста, по ее словам, стало появление в этом году пяти новых решений: PT NGFW, PT Container Security, PT Cloud Application Firewall, MaxPatrol EDR, модуля MaxPatrol HCC и нового метапродукта MaxPatrol Carbon. Кроме того, директор по развитию бизнеса отметила старт внешней экспансии компании — в первую очередь в странах Юго-Восточной Азии, Персидского залива, Африки и Латинской Америки. Выход на эти рынки станет одним из факторов роста Positive Technologies в предстоящий период.

Операционный директор компании Андрей Кузин, в свою очередь, добавил, что компания продолжает наращивать инвестиции в собственное развитие: прежде всего в разработку и запуск новых продуктов, выход на комплементарные рынки, включая защиту конечных устройств и ИТ-инфраструктуры. По сравнению с прошлым годом сумма расходов на R&D увеличилась почти в два раза. Он также особо подчеркнул активную трансформацию компании, которая поддерживает ее стремительный рост. В частности, блоки R&D, продаж и поддержки бизнеса были усилены признанными на отечественном и зарубежном рынках профессионалами. Менее чем за год число сотрудников компании выросло с 1,55 тыс. до 2,2 тыс. человек. Кроме того, недавно Positive Technologies заняла первое место в рейтинге ИТ-брендов работодателей по версии «ЭКОПСИ» и «Хабра».

Руководитель аналитической группы Института изучения мировых рынков Святослав Бочаров отметил, что на российском рынке кибербезопасности сегодня сложилась уникальная ситуация, которая позволяет по-настоящему сменить вектор развития: западные компании ушли из страны, а отечественные производители собираются внедрять свои решения буквально в каждом сегменте. При этом вендорам и заказчикам, по его мнению, еще нужно научиться общаться между собой и поработать над узнаваемостью российских продуктов. Он также подчеркнул, что ситуация в сфере ИБ в связи с необходимостью перехода на отечественное программное обеспечение гораздо лучше, чем в ряде других секторов, где аналогов западному ПО просто нет. Наибольшие ожидания относительно динамики импортозамещения в ближайшем году Святослав Бочаров связывает с сегментами сетевой безопасности, мониторинга инцидентов и реагирования на них, в которых Positive Technologies является одним из ключевых игроков.

«Свежая европейская статистка ноября 2023-го г. показывает, что кибербезопасность — это та область, в которую инвестируют больше, чем в сферы облачных технологий, big data, искусственный интеллект или бизнес-аналитику. Растет и роль кибербезопасности внутри компаний, а доля ИБ в бюджетах ИТ увеличивается на десятки процентов. Расширяются инвестиции в различные направления ИБ, в которых присутствует, кстати, и наша компания: в защиту приложений, облака и инфраструктурную безопасность. У кибербезопасности сегодня огромный потенциал роста», — сказал Алексей Лукацкий, бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies.

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Он также отметил, что количество кибератак в следующем году продолжит расти, при этом российское правительство все больше смотрит на ИБ с точки зрения результата, а компании — от крупных до среднего и малого бизнеса — должны будут вкладываться в кибербезопасность и стремиться к достижению реальных результатов в данной сфере.

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Positive Technologies — разработчик продуктов, решений и сервисов, позволяющих выявлять и предотвращать кибератаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям экономики. Технологии компании используют более 3,3 тыс. организаций по всему миру, в том числе 80% компаний из рейтинга «Эксперт-400».



