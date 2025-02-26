Эксперты ЭКОПСИ исследовали культуру лидеров российского ИТ-рынка

Рынок труда в ИT-секторе переживает кардинальные изменения: с одной стороны, наблюдается дефицит высококвалифицированных специалистов, а с другой — избыток кадров с базовыми навыками. Например, в сегменте кибербезопасности, где к 2027 г. дефицит экспертов может превысить 50 тыс. человек. Эксперты консалтинговой компании ЭКОПСИ провели масштабное исследование корпоративной культуры ведущих ИT-компаний, в котором приняли участие такие гиганты рынка, как «Авито», Ozon, Kaspersky, Netflix, Microsoft и др. Результаты исследования показали, что сильная корпоративная культура способна стать ключевым инструментом в привлечении и удержании талантливых специалистов. Об этом CNews сообщили представители ЭКОПСИ.

В ходе исследования было выявлено, что многие российские ИT-компании активно внедряют корпоративные ценности в процесс найма. Совпадение видения кандидатов с культурой компании становится важным критерием, позволяющим формировать устойчивые команды даже в условиях жесткой конкуренции.

Переход от «рынка кандидатов» к «рынку работодателей» становится все более очевидным. Компании инвестируют в менторство, интеграцию ценностей в систему оценки персонала и автоматизацию управления талантами. Среди практических решений - программы, в рамках которых опытные сотрудники активно участвуют в адаптации новичков, а топ-менеджеры лично общаются с командами, что усиливает чувство принадлежности соискателей к общей миссии. Такие меры не только повышают лояльность сотрудников, но и снижают зависимость бизнеса от постоянного внешнего найма.

Старший партнер ЭКОПСИ и руководитель практики организационных изменений Анастасия Попова: «В условиях кадрового голода борьбу за таланты выиграют те, кто предложит не только бизнес-стратегию и эффективные рабочие процессы, но и большую идею, вшитую в целеполагание компании. Именно ценности создают основу для устойчивых команд и становятся решающим фактором в конкурентной борьбе за лучшие кадры».

Развитие сильной корпоративной культуры на всех уровнях HR-процессов может стать ключом к решению текущих кадровых проблем в ИT-индустрии, способствуя не только привлечению, но и сохранению высококвалифицированных специалистов.