Панферова Мария


СОБЫТИЯ


13.02.2026 Венчурный фонд «Т-Инвестиций» и Pantea Capital инвестировали в ИT-сервис для рынка краткосрочной аренды Keygo 1
23.04.2013 Топ-менеджерам Qiwi дали опцион с нереальными условиями 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Панферова Мария и организации, системы, технологии, персоны:

NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 262 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2767 1
NanduQ - Qiwi 1007 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
Попков Андрей 24 1
Филимонов Евгений 4 1
Демидович Юрий 4 1
Попов Максим 26 1
Агаков Александр 22 1
Караев Александр 1 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6512 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7806 1
