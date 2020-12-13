Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг

У 53 из 65 представленных в рейтинге региональных ИТ-руководителей или их вторых половинок есть автомобили. Интересно, что по итогам 2018 г. автомобили имела лишь треть чиновников, чьи декларации удалось изучить CNews. В списке задекларированных транспортных средств по-прежнему преобладают автомобили экономкласса. В отличие от федеральных ИТ-руководителей, их региональные коллеги или их семьи довольно часто пользуются российскими моделями.

На чем ездят в регионах

CNews проанализировал сведения о доходах и имуществе федеральных чиновников, отвечавших в 2019 году за вопросы информатизации. Порядок размещения этих сведений установлен указом Президента РФ от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции». При подаче декларации госслужащие обязаны предоставлять перечень транспортных средств с указанием вида и марки. Указывать год выпуска автомобиля не требуется.

Поскольку год выпуска автомобиля указывать не обязательно, в большинстве деклараций этих сведений нет. Поэтому при составлении рейтинга, как и в прошлом году, использовался следующий подход. Если автомобиль указанной модели до сих пор представлен на рынке в новой версии, то за основу бралась его стоимость в средней комплектации. Если указанная модель уже не выпускается, использовалась его максимальная стоимость на вторичном рынке. Некоторые чиновники не указали конкретную марку автомобиля, поэтому оценить даже приблизительно его стоимость было невозможно. В таком случае они попали на последние строчки рейтинга.

Первая пятерка

Владельцем самого дорогого автопарка является Александр Снегирев, министр цифрового и технологического развития Сахалинской области. У его супруги два автомобиля — Lexus GX460, Mitsubishi Pajero общей стоимостью около ₽7,6 млн. Он назначен на эту должность в декабре 2019 г. и в прошлогоднем рейтинге не участвовал. До этого Александр Снегирев работал руководителем подразделений AT Consulting и «РТ Лабс» во Владивостоке.

Вторым в списке владельцев самых дорогих автомобилей стал Игорь Вольфсон, министр информатизации и связи Республики Мордовия: у него и его супруги Toyota Highlander, Audi Q3 и снегоболотоход Stels АTV 600 общей стоимостью около ₽6,6 млн. По сравнению с прошлым годом список транспортных средств чиновника не изменился.

На третьем месте Александр Пилипенко, член правительства, руководитель департамента ИТ Орловской области, — у него Toyota Camry, Nissan Patrol GR Tudo D (₽6,2 млн). Он возглавил департамент в марте 2019 г., в прошлогоднем рейтинге не участвовал. До прихода на госслужбу Александр Пилипенко работал доцентом Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева.

Четвертым стал Михаил Клименко, председатель комитета информатизации, связи и телекоммуникаций Владимирской области, — у него Nissan Murano и Land Rover Discovery 4 стоимостью около ₽6,1 млн. По сравнению с прошлом годом список его автомобилей не изменился. В ноябре 2020 г. Михаил Клименко перешел на должность заместителя директора департамента, уступив позицию Сергею Орлову.

На пятом месте Ярослав Раков, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области. У него и его супруги BMW X5 Xdrive 40D 2017 г. и ВАЗ 21060 1998 г. Их примерная стоимость ₽5,5 млн. В прошлом году Ярослав Раков задекларировал Mitsubishi Outlander XL 2007 г.





Транспортные средства региональных ИТ-чиновников Подготовлено CNews Analytics

по данным деклараций за 2019 г.

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Вторая пятерка

Шестым в списке стал Игорь Никитин, министр информационного развития и связи Пермского края. Его семье принадлежат Land Rover Discovery, Infiniti FX37 и автоприцеп МЗСА 817703.001-05 на общую сумму ₽5,5 млн. Сравнение с прошлогодней декларацией показало, что чиновник избавился от снегоболотохода PM 800.

Анатолий Дюбанов, министр информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области, как и в прошлом году, задекларировал Toyota Highlander и Toyota RAV-4.

На восьмом месте Вадим Рыскаль, министр цифровых технологий и связи Калининградской области с Toyota Highlander и Mazda SX5. Он занимает эту должность с апреля 2020 г., поэтому в прошлом году он в рейтинге не участвовал. До этого Вадим Рыскаль возглавлял региональный МИАЦ и занимался проектом «Бережливая поликлиника».

Девятое место у Германа Лопаткина, министра ИТ и связи Ростовской области — его семье принадлежат Audi A6 и Honda IX 35. По сравнению с прошлым годом автопарк чиновника не изменился. Герман Лопаткин занимается региональной информатизацией с 1999 г., в том числе с 2012 г. возглавляет этот процесс.

Дмитрий Проскурин, руководитель департамента цифрового развития Воронежской области, как и в прошлом году, задекларировал Lexus RX 350. Он был назначен на эту должность в январе 2019 г., а с 1 октября 2020 г. перешел на должность ректора Воронежского технического госуниверситета (ВГТУ).

В отличие от федеральных ИТ-руководителей, их региональные коллеги или их семьи довольно часто пользуются российскими моделями автомобилей. Например, у Николая Степанова, замминистра экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай, есть ВАЗ 21063, у Дениса Матвеева, начальника управления цифрового развития и связи Псковской области, — ЗАЗ Chance и ВАЗ 210740, у Андрея Посаженникова, министра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области, — «Лада» 213100 4х4, у Светланы Бариновой, заместителя министра экономического развития Саратовской области, — «Москвич» М21412, 1993 г.в., у Гульжан Фахрутдиновой, в.и.о. директора департамента ИТ и цифрового развития Курганской области — ВАЗ «Веста» и ВАЗ «Приора».

В списке задекларированных транспортных средств также мотоцикл Kawasaki VN900B — он принадлежит Дмитрию Калашникову, начальнику отдела информационных систем и организации предоставления государственных услуг Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, снегоболотоход «Хищник» 29077, 2017 г.в. — принадлежит Дмитрию Мироненко, руководителю департамента ИТ и связи Магаданской области.

Транспортные средства региональных ИТ-чиновников в 2019 г.

№ 2019 ФИО Должность Регион Автомобиль Автомобиль супруга Иные транспортные средства Совокупная средняя оценочная стоимость, ₽тыс. 1 Александр Снегирев министр цифрового и технологического развития Сахалинская область Lexus GX460, Mitsubishi Pajero 7 600 2 Игорь Вольфсон министр информатизации и связи Республика Мордовия Toyota Highlander Audi Q3 Снегоболотоход STTLS АTV 600 (жены) 6 600 3 Александр Пилипенко член правительства - руководитель департамента ИТ Орловская область Toyota Camry, Nissan Patrol GR Tudo D 6 200 4 Михаил Клименко председатель комитета информатизации, связи и телекоммуникаций. Владимирская область Nissan Murano, Land Rover Discovery4 6 100 5 Ярослав Раков министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульская область BMW X5 Xdrive 40D, 2017 г. ВАЗ 21060, 1998 г. 5 500 6 Игорь Никитин министр информационного развития и связи Пермский край Land Rover Discovery Infiniti FX37 автоприцеп МЗСА 817703,001-05 5 500 7 Анатолий Дюбанов министр информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирская область Toyota Highlander Toyota RAV-4 5 400 8 Вадим Рыскаль министр цифровых технологий и связи Калининградская область Toyota Highlander Mazda SX5 5 400 9 Герман Лопаткин министр ИТ и связи Ростовская область Audi A6 Honda IX 35 5 000 10 Дмитрий Проскурин руководитель департамента цифрового развития Воронежская область Lexus RX 350 5 000 11 Павел Ципорин директор департамента ИТ и цифрового развития Ханты-Мансийский АО - Югра Nissan Murano Nissan Murano 4 600 12 Елена Щербакова директор департамента государственных и муниципальных услуг, ИТ, связи и документооборота Тамбовская область Mercedes-Benz GLC250 4 500 13 Николай Распопин министр цифрового развития Красноярский край Peugeot 4008, Mitsubishi Pajero Sport 4 300 14 Павел Окладников министр связи и ИТ Архангельская область Jeep Grand Cherokee 3 600 15 Александр Догадин директор департамента информатизации и связи Ярославская область VW Teramont 3 500 16 Юрий Палюх* министр ИТ и связи Кировская область Skoda Rapid 2015 г.в, BMW X1 XDrive 20i 2016 г.в. 3 300 17 Дмитрий Мироненко руководитель департамента ИТ и связи Магаданская область Toyota Land Cruiser 77, 1989 г.в. Lexus RX350, 2008 г.в. Снегоболотоход «Хищник» 29077, 2017 г.в. 3 000 18 Кристина Майнина начальник управления цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы Республика Коми Audi А3 Opel Astra 3 000 19 Сергей Ефимов министр ИТ, связи и средств массовой информации Нижегородская область Lexus ES250 2 800 20 Денис Матвеев начальник управления цифрового развития и связи Псковская область ЗАЗ Chance, Ford Focus, ВАЗ 210740, Haval F7 2 800 21 Юрий Гущин руководитель департамента информатизации и связи Свердловская область Nissan Qashqai+2 2,0 4WD; Toyota Auris 2 700 22 Эдуард Лысенко министр, директор департамента ИТ Москва Volvo XC 70 2 500 23 Станислав Казарин председатель комитета по информатизации и связи Санкт-Петербург Ford Explorer 2 500 24 Евгений Юшков руководитель департамента информатизации и связи Краснодарский край Chevrolet Aveo, Volkswagen Passat 2 400 25 Валерий Иващенко начальник департамента развития информационного общества Ивановская область Honda Civic 4D, Land Rover Freelander II 2 300 26 Дмитрий Разумовский министр цифрового развития Калужская область KIA Ceed КИА Rio 2 200 27 Андрей Посаженников министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омская область Лада 213100 4х4 Nissan Teana 2 200 28 Сергей Торбин глава комитета ИТ Волгоградская область Kia Sorento Автоприцеп Сталкер Автоприцеп МЗСА 2 000 29 Ирина Просвирякова председатель комитета ИТ и телекоммуникаций Вологодская область Nissan Terano, VW Polo 1 900 30 Ислам Ашхотов министр цифрового развития Кабардино-Балкарская Республика VW Passat 1 900 31 Екатерина Кузьмина председатель государственного комитета цифрового развития и связи Республика Хакасия Toyota RAV 4 1 800 32 Екатерина Мальцева начальник управления межведомственного взаимодействия и ИТ Министерства экономического развития Иркутская область Kia Rio Toyota Ractis 1 800 33 Тимур Меджитов министр информатизации и связи Удмуртская Республика Mitsubishi Outlander 1 800 34 Николай Степанов замминистра экономического развития и имущественных отношений Республика Алтай ВАЗ 21063 Toyota RAV 4 1 800 35 Максим Рымар министр государственного управления, ИТ и связи Московская область Chevrolet Tahoe GMT 900 2008 г., Nissan Quashqai tekna, 1,6 2008 г. 1 700 36 Заурбек Шу министр цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республика Адыгея Mazda 6 1 600 37 Кирилл Албычев директор департамента ИТ и связи Ямало-Ненецкий АО снегоход Skido 1 500 38 Дмитрий Калашников начальник отдела информационных систем и организации предоставления государственных услуг Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольский край Kia Rio мотоцикл Kawasaki VN900B 1 500 39 Евгений Зрюмов министр цифрового развития и связи Алтайский край Suzuki Grand Vitara 1 400 40 Анатолий Семенов министр инноваций, цифрового развития и ИКТ Республика Саха (Якутия) Toyota Allion 1 300 41 Виктория Кузнецова председатель комитета цифрового развития Ленинградская область Kia Venga прицеп к легковому автомобилю СКИФ 811001 1 200 42 Николай Зонтов и.о. министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновская область Hyundai Elantra 2013 г.в. 1 200 43 Александр Турлов и.о. директора департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томская область Kia Rio 1 000 44 Гульжан Фахрутдинова в.и.о. директора департамента ИТ и цифрового развития Курганская область ВАЗ Веста, ВАЗ Приора 1 000 45 Александр Курдюков начальник управления информатизации Амурская область Honda Fit, 2006 г.в. 800 46 Венедикт Суворов руководитель департамента информатизации и связи Республика Марий Эл Chevrolet Niva 700 47 Андрей Жданов начальник отдела специальной документальной связи и защиты информации Управления специальных программ Чукотский АО Nissan Patrol, 2002 г.в. 500 48 Владимир Карпухин директор департамента по развитию цифровой экономики и ИКТ Новгородская область Renalt Fluence 2012 г.в. 500 49 Динара Карамышева начальник отдела технологий и проектов электронного правительства Минэкономразвития Астраханская область Renault Duster 2013 г.в. 500 50 Дмитрий Диденко начальник управления цифрового развития Костромская область Toyota Ipsum 500 51 Алан Салбиев руководитель управления по ИТ и связи Республика Северная Осетия (Алания) Lexus RX-300, 2004 г. 500 52 Светлана Баринова заместитель министра экономического развития Саратовская область Москвич М21412, 1993 г.в. 100 53 Айрат Хайруллин министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республика Татарстан Volkswagen — 54 Виктор Веревкин и.о. председателя комитета цифрового развития и связи Курская область Kia —

Источник: CNews Analitycs, 2020 * — занимал должность до 2020 г.

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