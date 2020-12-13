Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг
У 53 из 65 представленных в рейтинге региональных ИТ-руководителей или их вторых половинок есть автомобили. Интересно, что по итогам 2018 г. автомобили имела лишь треть чиновников, чьи декларации удалось изучить CNews. В списке задекларированных транспортных средств по-прежнему преобладают автомобили экономкласса. В отличие от федеральных ИТ-руководителей, их региональные коллеги или их семьи довольно часто пользуются российскими моделями.
На чем ездят в регионах
CNews проанализировал сведения о доходах и имуществе федеральных чиновников, отвечавших в 2019 году за вопросы информатизации. Порядок размещения этих сведений установлен указом Президента РФ от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции». При подаче декларации госслужащие обязаны предоставлять перечень транспортных средств с указанием вида и марки. Указывать год выпуска автомобиля не требуется.
Поскольку год выпуска автомобиля указывать не обязательно, в большинстве деклараций этих сведений нет. Поэтому при составлении рейтинга, как и в прошлом году, использовался следующий подход. Если автомобиль указанной модели до сих пор представлен на рынке в новой версии, то за основу бралась его стоимость в средней комплектации. Если указанная модель уже не выпускается, использовалась его максимальная стоимость на вторичном рынке. Некоторые чиновники не указали конкретную марку автомобиля, поэтому оценить даже приблизительно его стоимость было невозможно. В таком случае они попали на последние строчки рейтинга.
Первая пятерка
Владельцем самого дорогого автопарка является Александр Снегирев, министр цифрового и технологического развития Сахалинской области. У его супруги два автомобиля — Lexus GX460, Mitsubishi Pajero общей стоимостью около ₽7,6 млн. Он назначен на эту должность в декабре 2019 г. и в прошлогоднем рейтинге не участвовал. До этого Александр Снегирев работал руководителем подразделений AT Consulting и «РТ Лабс» во Владивостоке.
Вторым в списке владельцев самых дорогих автомобилей стал Игорь Вольфсон, министр информатизации и связи Республики Мордовия: у него и его супруги Toyota Highlander, Audi Q3 и снегоболотоход Stels АTV 600 общей стоимостью около ₽6,6 млн. По сравнению с прошлым годом список транспортных средств чиновника не изменился.
На третьем месте Александр Пилипенко, член правительства, руководитель департамента ИТ Орловской области, — у него Toyota Camry, Nissan Patrol GR Tudo D (₽6,2 млн). Он возглавил департамент в марте 2019 г., в прошлогоднем рейтинге не участвовал. До прихода на госслужбу Александр Пилипенко работал доцентом Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева.
Четвертым стал Михаил Клименко, председатель комитета информатизации, связи и телекоммуникаций Владимирской области, — у него Nissan Murano и Land Rover Discovery 4 стоимостью около ₽6,1 млн. По сравнению с прошлом годом список его автомобилей не изменился. В ноябре 2020 г. Михаил Клименко перешел на должность заместителя директора департамента, уступив позицию Сергею Орлову.
На пятом месте Ярослав Раков, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области. У него и его супруги BMW X5 Xdrive 40D 2017 г. и ВАЗ 21060 1998 г. Их примерная стоимость ₽5,5 млн. В прошлом году Ярослав Раков задекларировал Mitsubishi Outlander XL 2007 г.
Транспортные средства региональных ИТ-чиновников
Подготовлено CNews Analytics
по данным деклараций за 2019 г.
Вторая пятерка
Шестым в списке стал Игорь Никитин, министр информационного развития и связи Пермского края. Его семье принадлежат Land Rover Discovery, Infiniti FX37 и автоприцеп МЗСА 817703.001-05 на общую сумму ₽5,5 млн. Сравнение с прошлогодней декларацией показало, что чиновник избавился от снегоболотохода PM 800.
Анатолий Дюбанов, министр информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области, как и в прошлом году, задекларировал Toyota Highlander и Toyota RAV-4.
На восьмом месте Вадим Рыскаль, министр цифровых технологий и связи Калининградской области с Toyota Highlander и Mazda SX5. Он занимает эту должность с апреля 2020 г., поэтому в прошлом году он в рейтинге не участвовал. До этого Вадим Рыскаль возглавлял региональный МИАЦ и занимался проектом «Бережливая поликлиника».
Девятое место у Германа Лопаткина, министра ИТ и связи Ростовской области — его семье принадлежат Audi A6 и Honda IX 35. По сравнению с прошлым годом автопарк чиновника не изменился. Герман Лопаткин занимается региональной информатизацией с 1999 г., в том числе с 2012 г. возглавляет этот процесс.
Дмитрий Проскурин, руководитель департамента цифрового развития Воронежской области, как и в прошлом году, задекларировал Lexus RX 350. Он был назначен на эту должность в январе 2019 г., а с 1 октября 2020 г. перешел на должность ректора Воронежского технического госуниверситета (ВГТУ).
В отличие от федеральных ИТ-руководителей, их региональные коллеги или их семьи довольно часто пользуются российскими моделями автомобилей. Например, у Николая Степанова, замминистра экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай, есть ВАЗ 21063, у Дениса Матвеева, начальника управления цифрового развития и связи Псковской области, — ЗАЗ Chance и ВАЗ 210740, у Андрея Посаженникова, министра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области, — «Лада» 213100 4х4, у Светланы Бариновой, заместителя министра экономического развития Саратовской области, — «Москвич» М21412, 1993 г.в., у Гульжан Фахрутдиновой, в.и.о. директора департамента ИТ и цифрового развития Курганской области — ВАЗ «Веста» и ВАЗ «Приора».
В списке задекларированных транспортных средств также мотоцикл Kawasaki VN900B — он принадлежит Дмитрию Калашникову, начальнику отдела информационных систем и организации предоставления государственных услуг Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, снегоболотоход «Хищник» 29077, 2017 г.в. — принадлежит Дмитрию Мироненко, руководителю департамента ИТ и связи Магаданской области.
Транспортные средства региональных ИТ-чиновников в 2019 г.
|№ 2019
|ФИО
|Должность
|Регион
|Автомобиль
|Автомобиль супруга
|Иные транспортные средства
|Совокупная средняя оценочная стоимость, ₽тыс.
|1
|Александр Снегирев
|министр цифрового и технологического развития
|Сахалинская область
|Lexus GX460, Mitsubishi Pajero
|7 600
|2
|Игорь Вольфсон
|министр информатизации и связи
|Республика Мордовия
|Toyota Highlander
|Audi Q3
|Снегоболотоход STTLS АTV 600 (жены)
|6 600
|3
|Александр Пилипенко
|член правительства - руководитель департамента ИТ
|Орловская область
|Toyota Camry, Nissan Patrol GR Tudo D
|6 200
|4
|Михаил Клименко
|председатель комитета информатизации, связи и телекоммуникаций.
|Владимирская область
|Nissan Murano, Land Rover Discovery4
|6 100
|5
|Ярослав Раков
|министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления
|Тульская область
|BMW X5 Xdrive 40D, 2017 г.
|ВАЗ 21060, 1998 г.
|5 500
|6
|Игорь Никитин
|министр информационного развития и связи
|Пермский край
|Land Rover Discovery
|Infiniti FX37
|автоприцеп МЗСА 817703,001-05
|5 500
|7
|Анатолий Дюбанов
|министр информатизации и развития телекоммуникационных технологий
|Новосибирская область
|Toyota Highlander
|Toyota RAV-4
|5 400
|8
|Вадим Рыскаль
|министр цифровых технологий и связи
|Калининградская область
|Toyota Highlander
|Mazda SX5
|5 400
|9
|Герман Лопаткин
|министр ИТ и связи
|Ростовская область
|Audi A6
|Honda IX 35
|5 000
|10
|Дмитрий Проскурин
|руководитель департамента цифрового развития
|Воронежская область
|Lexus RX 350
|5 000
|11
|Павел Ципорин
|директор департамента ИТ и цифрового развития
|Ханты-Мансийский АО - Югра
|Nissan Murano
|Nissan Murano
|4 600
|12
|Елена Щербакова
|директор департамента государственных и муниципальных услуг, ИТ, связи и документооборота
|Тамбовская область
|Mercedes-Benz GLC250
|4 500
|13
|Николай Распопин
|министр цифрового развития
|Красноярский край
|Peugeot 4008, Mitsubishi Pajero Sport
|4 300
|14
|Павел Окладников
|министр связи и ИТ
|Архангельская область
|Jeep Grand Cherokee
|3 600
|15
|Александр Догадин
|директор департамента информатизации и связи
|Ярославская область
|VW Teramont
|3 500
|16
|Юрий Палюх*
|министр ИТ и связи
|Кировская область
|Skoda Rapid 2015 г.в, BMW X1 XDrive 20i 2016 г.в.
|3 300
|17
|Дмитрий Мироненко
|руководитель департамента ИТ и связи
|Магаданская область
|Toyota Land Cruiser 77, 1989 г.в.
|Lexus RX350, 2008 г.в.
|Снегоболотоход «Хищник» 29077, 2017 г.в.
|3 000
|18
|Кристина Майнина
|начальник управления цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы
|Республика Коми
|Audi А3
|Opel Astra
|3 000
|19
|Сергей Ефимов
|министр ИТ, связи и средств массовой информации
|Нижегородская область
|Lexus ES250
|2 800
|20
|Денис Матвеев
|начальник управления цифрового развития и связи
|Псковская область
|ЗАЗ Chance, Ford Focus, ВАЗ 210740, Haval F7
|2 800
|21
|Юрий Гущин
|руководитель департамента информатизации и связи
|Свердловская область
|Nissan Qashqai+2 2,0 4WD; Toyota Auris
|2 700
|22
|Эдуард Лысенко
|министр, директор департамента ИТ
|Москва
|Volvo XC 70
|2 500
|23
|Станислав Казарин
|председатель комитета по информатизации и связи
|Санкт-Петербург
|Ford Explorer
|2 500
|24
|Евгений Юшков
|руководитель департамента информатизации и связи
|Краснодарский край
|Chevrolet Aveo, Volkswagen Passat
|2 400
|25
|Валерий Иващенко
|начальник департамента развития информационного общества
|Ивановская область
|Honda Civic 4D, Land Rover Freelander II
|2 300
|26
|Дмитрий Разумовский
|министр цифрового развития
|Калужская область
|KIA Ceed
|КИА Rio
|2 200
|27
|Андрей Посаженников
|министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития
|Омская область
|Лада 213100 4х4
|Nissan Teana
|2 200
|28
|Сергей Торбин
|глава комитета ИТ
|Волгоградская область
|Kia Sorento
|Автоприцеп Сталкер
|Автоприцеп МЗСА
|2 000
|29
|Ирина Просвирякова
|председатель комитета ИТ и телекоммуникаций
|Вологодская область
|Nissan Terano, VW Polo
|1 900
|30
|Ислам Ашхотов
|министр цифрового развития
|Кабардино-Балкарская Республика
|VW Passat
|1 900
|31
|Екатерина Кузьмина
|председатель государственного комитета цифрового развития и связи
|Республика Хакасия
|Toyota RAV 4
|1 800
|32
|Екатерина Мальцева
|начальник управления межведомственного взаимодействия и ИТ Министерства экономического развития
|Иркутская область
|Kia Rio
|Toyota Ractis
|1 800
|33
|Тимур Меджитов
|министр информатизации и связи
|Удмуртская Республика
|Mitsubishi Outlander
|1 800
|34
|Николай Степанов
|замминистра экономического развития и имущественных отношений
|Республика Алтай
|ВАЗ 21063
|Toyota RAV 4
|1 800
|35
|Максим Рымар
|министр государственного управления, ИТ и связи
|Московская область
|Chevrolet Tahoe GMT 900 2008 г., Nissan Quashqai tekna, 1,6 2008 г.
|1 700
|36
|Заурбек Шу
|министр цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий
|Республика Адыгея
|Mazda 6
|1 600
|37
|Кирилл Албычев
|директор департамента ИТ и связи
|Ямало-Ненецкий АО
|снегоход Skido
|1 500
|38
|Дмитрий Калашников
|начальник отдела информационных систем и организации предоставления государственных услуг Министерства энергетики, промышленности и связи
|Ставропольский край
|Kia Rio
|мотоцикл Kawasaki VN900B
|1 500
|39
|Евгений Зрюмов
|министр цифрового развития и связи
|Алтайский край
|Suzuki Grand Vitara
|1 400
|40
|Анатолий Семенов
|министр инноваций, цифрового развития и ИКТ
|Республика Саха (Якутия)
|Toyota Allion
|1 300
|41
|Виктория Кузнецова
|председатель комитета цифрового развития
|Ленинградская область
|Kia Venga
|прицеп к легковому автомобилю СКИФ 811001
|1 200
|42
|Николай Зонтов
|и.о. министра цифровой экономики и конкуренции
|Ульяновская область
|Hyundai Elantra 2013 г.в.
|1 200
|43
|Александр Турлов
|и.о. директора департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности
|Томская область
|Kia Rio
|1 000
|44
|Гульжан Фахрутдинова
|в.и.о. директора департамента ИТ и цифрового развития
|Курганская область
|ВАЗ Веста, ВАЗ Приора
|1 000
|45
|Александр Курдюков
|начальник управления информатизации
|Амурская область
|Honda Fit, 2006 г.в.
|800
|46
|Венедикт Суворов
|руководитель департамента информатизации и связи
|Республика Марий Эл
|Chevrolet Niva
|700
|47
|Андрей Жданов
|начальник отдела специальной документальной связи и защиты информации Управления специальных программ
|Чукотский АО
|Nissan Patrol, 2002 г.в.
|500
|48
|Владимир Карпухин
|директор департамента по развитию цифровой экономики и ИКТ
|Новгородская область
|Renalt Fluence 2012 г.в.
|500
|49
|Динара Карамышева
|начальник отдела технологий и проектов электронного правительства Минэкономразвития
|Астраханская область
|Renault Duster 2013 г.в.
|500
|50
|Дмитрий Диденко
|начальник управления цифрового развития
|Костромская область
|Toyota Ipsum
|500
|51
|Алан Салбиев
|руководитель управления по ИТ и связи
|Республика Северная Осетия (Алания)
|Lexus RX-300, 2004 г.
|500
|52
|Светлана Баринова
|заместитель министра экономического развития
|Саратовская область
|Москвич М21412, 1993 г.в.
|100
|53
|Айрат Хайруллин
|министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи
|Республика Татарстан
|Volkswagen
|—
|54
|Виктор Веревкин
|и.о. председателя комитета цифрового развития и связи
|Курская область
|Kia
|—
Источник: CNews Analitycs, 2020
* — занимал должность до 2020 г.
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