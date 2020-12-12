Топ-65 региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости

Региональные ИТ-руководители имеют недвижимость исключительно на территории России. Квартиры у них небольшие — в среднем, около 80 кв.м. на семью. У каждого второго участника рейтинга есть земельный участок (в 2018 г. таких была одна треть). Собственными домами владеет каждый третий чиновник (каждый пятый в 2018 г.).

Где живут региональные ИТ–чиновники

Исследовательское агентство CNews Analytics проанализировало сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера региональных чиновников, отвечающих за цифровизацию, и членов их семей за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. Декларации о доходах и имуществе размещаются на сайтах региональных органов власти в соответствии с указом Президента РФ от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции». Как и в прошлом году, CNews публикует информацию об их недвижимости: квартирах, домах и земельных участках.

Городская недвижимость

Первое место в рейтинге владельцев квартир занимает семья Игоря Вольфсона, министра информатизации и связи Республика Мордовия: у него в собственности квартира 80,8 кв.м, его жене принадлежат три квартиры 37,7; 57,5 и 45,8 кв.м. Таким образом, в общей сложности семья владеет 221,8 кв.м жилья. Игорь Вольфсон был назначен министром информатизации и связи Мордовии в июле 2018 г. До этого он работал в телеком–отрасли, в частности, возглавлял региональный филиал «Ростелекома».

На втором месте министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Максим Рымар — его семье принадлежит 191,8 кв.м жилья. Он и его жена являются собственниками квартир 42,8; 29,9 и 61,3 кв.м. Кроме того, чиновнику принадлежит половина в квартире 58,2 кв.м, а его жене — 28,7 кв.м. По сравнению с прошлым годом список недвижимости Максима Рымара не изменился.

Третье место у Юрия Гущина, руководителя департамента информатизации и связи Свердловской области. Его семье принадлежит в общей сложности 188,3 кв.м жилья: это квартиры площадью 35,6; 33,4; 58,8 и 60,5 кв.м. В прошлом году чиновник задекларировал одну квартиру 68,9 кв.м. Юрий Гущин занимает эту должность с июля 2018 г. Он отвечает за реализацию региональных программ «Умный город», руководит реализацией региональных проектов «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление» и «Цифровые технологии», входящие в состав национальной программы «Цифровая экономика».

Региональные ИТ-чиновники с самыми большими квартирами Подготовлено CNews Analytics

по данным деклараций за 2019 г.

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На четвертом месте Динара Карамышева, начальник отдела технологий и проектов электронного правительства Минэкономразвития Астраханской области: у нее и ее супруга в совместной собственности 119,6 кв.м, плюс супруг является владельцем квартиры 64,7 кв.м. В прошлом году данных о доходах и имуществе Динары Карамышевой обнаружить не удалось.

На пятом — Александр Догадин, директор департамента информатизации и связи Ярославской области: его семье принадлежат 165,8 кв.м жилья: это квартиры 112,3; 42,2 и 1/4 в 45,2 кв.м. По сравнению с прошлым годом список недвижимости чиновника не изменился.

Загородная недвижимость

На первом месте в рейтинге владельцев загородной недвижимости Муса Плиев, и.о. министра транспорта, энергетики, связи и информатизации Республики Ингушетия, — ему принадлежит два дома площадью 200 и 170 кв.м. В новом правительстве республики, назначенном уже в июле 2020 г., он занимает должность и. о. министра промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия. В прошлогоднем рейтинге чиновник не участвовал.

Второе место у Павла Ципорина, директора департамента ИТ и цифрового развития Ханты–Мансийского АО – Югры: чиновник задекларировал дом площадью 75 кв.м, плюс ему и его жене принадлежит доля в 110/128 в доме площадью 292 кв.м. В прошлом году у него был только один дом площадью 50 кв.м. Павел Ципорин работает в различных госструктурах с 2005 г. Директором департамента информационных технологий ХМАО – Югры он стал в ноябре 2016 г.

На третьем месте Анатолий Дюбанов, министр информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области — у него в собственности 2/3 дома площадью 470,8 кв.м. Он возглавляет процесс информатизации региона с 2010 г. В прошлом году дом был у чиновника не в собственности, а в пользовании.

Четвертое место занимает Евгений Мирошников, начальник департамента цифрового развития Белгородской области — у него дом площадью 257 кв.м, которым он владел также и в прошлом году. За информатизацию региона он отвечает с 2016 г.

Региональные ИТ-чиновники с самыми большими домами Подготовлено CNews Analytics

по данным деклараций за 2019 г.

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Пятое место принадлежит Александре Осиповой, начальнику главного управления информатизации и связи Севастополя. У нее дом площадью 242,9 кв.м. Александра Осипова на госслужбе с 2013 г., занималась вопросами информатизации в Росреестре и Росимуществе, а в Севастополь переехала в ноябре 2019 г. В прошлогоднем рейтинге не участвовала.

Самый маленький домик 17,5 кв.м, как и в прошлом году, у Кристины Майниной, начальника управления цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы Администрации Республики Коми.

Некоторые участники рейтинга задекларировали такие объекты недвижимости, как электрощитовая 13,9 кв.м (в собственности у Дмитрия Мироненко, руководителя департамента ИТ и связи Магаданской области), гараж площадью 54 кв.м. (в собственности у Андрея Жданова, начальника отдела специальной документальной связи и защиты информации Управления специальных программ Чукотского АО).

Земельные участки

В списке владельцев самых больших земельных участков первое место занимает уже упомянутый Анатолий Дюбанов — у него в собственности участки 3593, 342 и 1433 кв.м, а в пользовании два участка по 1200 кв.м. Участки 3593 и 342 кв.м в прошлом году в декларации не фигурировали.

На втором месте Венедикт Суворов, руководитель департамента информатизации и связи Республики Марий Эл, с тремя земельными участками 2969, 1300 и 18 кв.м. За последний год список его недвижимости не изменился. Венедикт Суворов руководит информатизацией региона с 2011 г.

Третье место у Андрея Посаженникова, министра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области: он является собственником 4062 кв.м земли. Он занимает эту должность с июня 2018 г. В прошлом году декларацию чиновника обнаружить не удалось.





Региональные ИТ-чиновники с самыми большими земельными участками Подготовлено CNews Analytics

по данным деклараций за 2019 г.

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На четвертом месте Николай Степанов, замминистра экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай с двумя земельными участками: 1206 кв.м принадлежат ему, а 2446 кв.м — его супруге. Он был назначен на эту должность в декабре 2019 г. В прошлогоднем рейтинге не участвовал.

И замыкает пятерку Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан. У него три земельных участка 790, 1027 и 1008 кв.м.

Недвижимость региональных ИТ-чиновников в 2019 г.

№ 2019 ФИО Должность Регион Квартира в собственности, кв.м Квартира в пользовании, кв.м Квартира в собственности супруга, кв.м Квартира в пользовании супруга, кв.м Земельный участок, кв.м Дом, кв.м Земельный участок супруга, кв.м Дом супруга, кв.м Иная недвижимость, кв.м 1 Игорь Вольфсон министр информатизации и связи Республика Мордовия 80,8 37,7; 57,5; 45,8 80,8 45 1 159 жилой дом 45,0 гараж 20,8 2 Максим Рымар министр государственного управления, ИТ и связи Московская область 1/2 в 42,8; 1/2 в 58,2; 1/2 в 29,9; 1/2 в 61,3 1/2 в 42,8; 1/2 в 29,9; 1/2 в 61,3; 28,7 1 206 3 Юрий Гущин руководитель департамента информатизации и связи Свердловская область 35,6 долевая ; 33,4 60,5 35,6 и 58,8 долевые; 60,5 848 37,1 1 769 195 4 Динара Карамышева начальник отдела технологий и проектов электронного правительства Минэкономразвития Астраханская область 119,6 совместная 119,6 совместная; 64,7 5 Александр Догадин директор департамента информатизации и связи Ярославская область 42,2; 1/2 в 112,3;1/4 в 45,2 1/2 в 112,3 42,2 1199 в пользовании 135 в пользовании 596; 1199 44; 135 подземная автостоянка 1/36 в 1259,9; гаражный бокс 1/2 в 19,7; подземная автостоянка 4534,3 (1/135); 6 Евгений Зрюмов министр цифрового развития и связи Алтайский край 75,5; 1/2 в 41,2 75,5 15 в пользовании 1/3 в 724,00 жилой дом 62,9 (1/3 доля) 7 Андрей Жданов начальник отдела специальной документальной связи и защиты информации Управления специальных программ Чукотский АО 75,7 77,4 77,4 гараж 54,0; земельный участок 72,0 8 Павел Окладников министр связи и ИТ Архангельская область 72,2; 46,7; 64,3 (5/24) 59,6 (1/3) 600,0; 835,0 (97/1000) 28,1 22,6 гараж 9 Тимур Меджитов министр информатизации и связи Удмуртская Республика 36,3; 84,4 совместная 84,4 совместная; 60,6 совместная с ребенком кладовая 11,0 10 Екатерина Мальцева начальник управления межведомственного взаимодействия и ИТ Министерства экономического развития Иркутская область 25,2; 45,4 25,2; 45,4 11 Айрат Хайруллин министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республика Татарстан 69,2 53 65,1 69,2 790; 1027; 1008 12 Михаил Ерохин директор департамента экономического развития Брянская область 59,7; 68,8 (1/3) 66,5 (1/4); 34,3 59,7 23,0 аренда 23,0 гараж супруга 13 Николай Распопин министр цифрового развития Красноярский край 80,3 79,6 (2/3) 14 Вадим Рыскаль министр цифровых технологий и связи Калининградская область 44,5 52,0; 88,6 88,6 15 Дмитрий Разумовский министр цифрового развития Калужская область 87,0; 23,3 65,3 (1/3) 500 16 Николай Степанов замминистра экономического развития и имущественных отношений Республика Алтай 119,1; 35,9 (1/3) 1 206 70 2 446 146,2 17 Гульжан Фахрутдинова в.и.о. директора департамента ИТ и цифрового развития Курганская область 62,4 62,4 16,1 гараж супруга 18 Игорь Никитин министр информационного развития и связи Пермский край 114,4 (1/2) 45,0; 31,6 (нежилое помещение) 114,4 (1/2) 19 Евгений Юшков руководитель департамента информатизации и связи Краснодарский край 105,7 совместная 105,7 совместная 20 Александр Турлов и.о. директора департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томская область 59,6 92,1 (1/2) 21 Андрей Посаженников министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омская область 101,4 4840000,0 (1/44) 4 062 83,6 23,7 гараж 22 Дмитрий Проскурин руководитель департамента цифрового развития Воронежская область 63,4 35,8 63,5 1500; 1/3 в 1825 180,1; 1/3 в 33,2; 1/2 в 69,3 (жена) 1/2 в 1082 23 Виктор Веревкин и.о. председателя комитета цифрового развития и связи Курская область 59,7 29,9; 68,3 654,5 641,0 (338/641) 24 Юрий Палюх* министр ИТ и связи Кировская область 63,6 53,4; 43,8; комната 41,5 53,4 (доля 1/2) 63,6; 43,8; комната 41,5 25 Дмитрий Диденко начальник управления цифрового развития Костромская область 84 700 106 гараж 18,0; баня 54,0 26 Екатерина Кузьмина председатель государственного комитета цифрового развития и связи Республика Хакасия 78,4 78,4; 38,7 совместная 1 156 124,5 1 002 30 здание (супруга) 27 Денис Толпейкин министр цифрового развития и связи Оренбургская область 104,6 78 1161 в пользовании 180,6 в пользовании 29,8 гараж, 51,8 нежилое помещение (супруга) 28 Ислам Ашхотов министр цифрового развития Кабардино-Балкарская Республика 77 77 29 Кирилл Албычев директор департамента ИТ и связи Ямало-Ненецкий АО 38,5; 38,4 24,4 178,2 30 Дмитрий Мироненко руководитель департамента ИТ и связи Магаданская область 68,1 совместная; 51,7 (1/6) общая долевая, доля в праве 1/3 от ½ в 51,6 68,1 совместная 1536,0 (1/6); 1190,0 (4862/94160) 47,9 гараж, эл.щитовая 13,9 (479/9277) 31 Владимир Карпухин директор департамента по развитию цифровой экономики и ИКТ Новгородская область 33,9; 79,1 (1/4) 79,1 (1/4) 32 Александра Осипова начальник главного управления информатизации и связи Севастополь 73,1 242,9 31,7 гараж 33 Михаил Клименко председатель комитета информатизации, связи и телекоммуникаций. Владимирская область 1/2 в 72,7 1/2 в 72,7 гараж+земельный участок 25,5 34 Анатолий Семенов министр инноваций, цифрового развития и ИКТ Республика Саха (Якутия) 72,5 1 300 35 Ярослав Раков министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульская область 78,1 (1/3) 44,7 78,1 634(1/3) 1 000 гараж 25,4 (супруга) 36 Виктор Егоров начальник департамента ИТ Смоленская область 34,4 53 34,4 53 37 Евгений Мирошников начальник департамента цифрового развития Белгородская область 67,2; 83,6 67,2 1500 (в собственности) 257 (в собственности) 38 Александр Пилипенко член правительства - руководитель департамента ИТ Орловская область 66,0 (1/3) квартира 66,0, жилой дом 54,0 39 Александр Курдюков начальник управления информатизации Амурская область 65,4 47,8 65,4; 47,8 40 Ирина Просвирякова председатель комитета ИТ и телекоммуникаций Вологодская область 63,8 63,8 2 300 41 Станислав Казарин председатель комитета по информатизации и связи Санкт-Петербург 76,9 (1/5) 76,9 (1/5) и 32,6 19,0 и 19,3 (в собственности); 603,0 и 1467,0 (в пользовании) 294,4 (в пользовании) 26,7 хоз.постройка; 58,7 баня 42 Мария Рудзевич директор департамента информатизации Тюменская область 123,6 (1/4) 71 123,6 (1/4) 43 Марина Чанзан министр информатизации и связи Республика Тыва 58,1 44 Виктория Кузнецова председатель комитета цифрового развития Ленинградская область 74,0 (1/4); 38,7 40 49,3; 41,0 36,0; 30,0 гараж 35,2 и 22,2 45 Эдуард Лысенко министр, директор департамента ИТ Москва 55 55,0; 175,0 46 Дмитрий Калашников начальник отдела информационных систем и организации предоставления государственных услуг Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольский край 54 54 197,0 (1/3) 114,3 (1/3) 197,0 (1/3) 114,3 (1/3) 47 Кристина Майнина начальник управления цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы Республика Коми 62 1/3 в 62,0; 33,3 62 626 (в пользовании) 17,5 48 Герман Лопаткин министр ИТ и связи Ростовская область 50,4 1012,0; 2820 64,4 сарай 28,2; летняя кухня 40,9; гараж 53,5 (супруга) 49 Венедикт Суворов руководитель департамента информатизации и связи Республика Марий Эл 49,2 58,5 2969; 1300; 18 78,9 гараж 16,3 50 Светлана Кованева председатель комитета ИТ и связи Еврейская АО 45 51 Денис Матвеев начальник управления цифрового развития и связи Псковская область 43,6 43,6 1 251 52 Алан Салбиев руководитель управления по ИТ и связи Республика Северная Осетия (Алания) 38,1 5264 (в пользовании) 120,6 (в пользовании) 5264 (в пользовании) 120,6 (в пользовании) 53 Валерий Иващенко начальник департамента развития информационного общества Ивановская область 61,4 (1/3) 42,1 1 849 141 20 гараж 54 Павел Ципорин директор департамента ИТ и цифрового развития Ханты-Мансийский АО - Югра 50 (1/3) 1000; 819; 597 (55/128) 75; 292 (55/128) 597 (55/128) 292 (55/128) 55 Николай Зонтов и.о. министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновская область 73 76,1 (1/6) 56 Сергей Ефимов министр ИТ, связи и средств массовой информации Нижегородская область 140,0; 99,7; 65,4 140,0; 68,7; 99,7; 65,4 57 Анатолий Дюбанов министр информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирская область 3593; 342,0; 1433,0 (в собственности); 1200; 1200 (в пользовании) 470,8 (2/3 в собственности, 1/3 в пользовании) 58 Александр Снегирев министер цифрового и технологического развития Сахалинская область 56,7; 58,5; 50,8 56,7; 58,5 108 59 Анатолий Якутин начальник управления информатизации Липецкая область 112,3 83 89 60 Сергей Снегирев министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Республика Дагестан 52,7; 33,0 61 Елена Щербакова директор департамента государственных и муниципальных услуг, ИТ, связи и документооборота Тамбовская область 57 57 62 Сергей Торбин глава комитета ИТ Волгоградская область 86 86 403 145,6 (объект незавершенного строительства ) 63 Заурбек Шу министр цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республика Адыгея 52,1 52,1 507; 850 22,0 гараж 64 Светлана Баринова заместитель министра экономического развития Саратовская область 75 65 Муса Плиев и.о. министра транспорта, энергетики, связи и информатизации Республика Ингушетия 600 200,0; 170,0

Источник: CNews Analitycs, 2020 * — занимал должность до 2020 г.

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