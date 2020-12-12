Топ-65 региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости
Региональные ИТ-руководители имеют недвижимость исключительно на территории России. Квартиры у них небольшие — в среднем, около 80 кв.м. на семью. У каждого второго участника рейтинга есть земельный участок (в 2018 г. таких была одна треть). Собственными домами владеет каждый третий чиновник (каждый пятый в 2018 г.).
Где живут региональные ИТ–чиновники
Исследовательское агентство CNews Analytics проанализировало сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера региональных чиновников, отвечающих за цифровизацию, и членов их семей за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. Декларации о доходах и имуществе размещаются на сайтах региональных органов власти в соответствии с указом Президента РФ от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции». Как и в прошлом году, CNews публикует информацию об их недвижимости: квартирах, домах и земельных участках.
Городская недвижимость
Первое место в рейтинге владельцев квартир занимает семья Игоря Вольфсона, министра информатизации и связи Республика Мордовия: у него в собственности квартира 80,8 кв.м, его жене принадлежат три квартиры 37,7; 57,5 и 45,8 кв.м. Таким образом, в общей сложности семья владеет 221,8 кв.м жилья. Игорь Вольфсон был назначен министром информатизации и связи Мордовии в июле 2018 г. До этого он работал в телеком–отрасли, в частности, возглавлял региональный филиал «Ростелекома».
На втором месте министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Максим Рымар — его семье принадлежит 191,8 кв.м жилья. Он и его жена являются собственниками квартир 42,8; 29,9 и 61,3 кв.м. Кроме того, чиновнику принадлежит половина в квартире 58,2 кв.м, а его жене — 28,7 кв.м. По сравнению с прошлым годом список недвижимости Максима Рымара не изменился.
Третье место у Юрия Гущина, руководителя департамента информатизации и связи Свердловской области. Его семье принадлежит в общей сложности 188,3 кв.м жилья: это квартиры площадью 35,6; 33,4; 58,8 и 60,5 кв.м. В прошлом году чиновник задекларировал одну квартиру 68,9 кв.м. Юрий Гущин занимает эту должность с июля 2018 г. Он отвечает за реализацию региональных программ «Умный город», руководит реализацией региональных проектов «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление» и «Цифровые технологии», входящие в состав национальной программы «Цифровая экономика».
Региональные ИТ-чиновники с самыми большими квартирами
Подготовлено CNews Analytics
по данным деклараций за 2019 г.
На четвертом месте Динара Карамышева, начальник отдела технологий и проектов электронного правительства Минэкономразвития Астраханской области: у нее и ее супруга в совместной собственности 119,6 кв.м, плюс супруг является владельцем квартиры 64,7 кв.м. В прошлом году данных о доходах и имуществе Динары Карамышевой обнаружить не удалось.
На пятом — Александр Догадин, директор департамента информатизации и связи Ярославской области: его семье принадлежат 165,8 кв.м жилья: это квартиры 112,3; 42,2 и 1/4 в 45,2 кв.м. По сравнению с прошлым годом список недвижимости чиновника не изменился.
Загородная недвижимость
На первом месте в рейтинге владельцев загородной недвижимости Муса Плиев, и.о. министра транспорта, энергетики, связи и информатизации Республики Ингушетия, — ему принадлежит два дома площадью 200 и 170 кв.м. В новом правительстве республики, назначенном уже в июле 2020 г., он занимает должность и. о. министра промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия. В прошлогоднем рейтинге чиновник не участвовал.
Второе место у Павла Ципорина, директора департамента ИТ и цифрового развития Ханты–Мансийского АО – Югры: чиновник задекларировал дом площадью 75 кв.м, плюс ему и его жене принадлежит доля в 110/128 в доме площадью 292 кв.м. В прошлом году у него был только один дом площадью 50 кв.м. Павел Ципорин работает в различных госструктурах с 2005 г. Директором департамента информационных технологий ХМАО – Югры он стал в ноябре 2016 г.
На третьем месте Анатолий Дюбанов, министр информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области — у него в собственности 2/3 дома площадью 470,8 кв.м. Он возглавляет процесс информатизации региона с 2010 г. В прошлом году дом был у чиновника не в собственности, а в пользовании.
Четвертое место занимает Евгений Мирошников, начальник департамента цифрового развития Белгородской области — у него дом площадью 257 кв.м, которым он владел также и в прошлом году. За информатизацию региона он отвечает с 2016 г.
Региональные ИТ-чиновники с самыми большими домами
Подготовлено CNews Analytics
по данным деклараций за 2019 г.
Пятое место принадлежит Александре Осиповой, начальнику главного управления информатизации и связи Севастополя. У нее дом площадью 242,9 кв.м. Александра Осипова на госслужбе с 2013 г., занималась вопросами информатизации в Росреестре и Росимуществе, а в Севастополь переехала в ноябре 2019 г. В прошлогоднем рейтинге не участвовала.
Самый маленький домик 17,5 кв.м, как и в прошлом году, у Кристины Майниной, начальника управления цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы Администрации Республики Коми.
Некоторые участники рейтинга задекларировали такие объекты недвижимости, как электрощитовая 13,9 кв.м (в собственности у Дмитрия Мироненко, руководителя департамента ИТ и связи Магаданской области), гараж площадью 54 кв.м. (в собственности у Андрея Жданова, начальника отдела специальной документальной связи и защиты информации Управления специальных программ Чукотского АО).
Земельные участки
В списке владельцев самых больших земельных участков первое место занимает уже упомянутый Анатолий Дюбанов — у него в собственности участки 3593, 342 и 1433 кв.м, а в пользовании два участка по 1200 кв.м. Участки 3593 и 342 кв.м в прошлом году в декларации не фигурировали.
На втором месте Венедикт Суворов, руководитель департамента информатизации и связи Республики Марий Эл, с тремя земельными участками 2969, 1300 и 18 кв.м. За последний год список его недвижимости не изменился. Венедикт Суворов руководит информатизацией региона с 2011 г.
Третье место у Андрея Посаженникова, министра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области: он является собственником 4062 кв.м земли. Он занимает эту должность с июня 2018 г. В прошлом году декларацию чиновника обнаружить не удалось.
Региональные ИТ-чиновники с самыми большими земельными участками
Подготовлено CNews Analytics
по данным деклараций за 2019 г.
На четвертом месте Николай Степанов, замминистра экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай с двумя земельными участками: 1206 кв.м принадлежат ему, а 2446 кв.м — его супруге. Он был назначен на эту должность в декабре 2019 г. В прошлогоднем рейтинге не участвовал.
И замыкает пятерку Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан. У него три земельных участка 790, 1027 и 1008 кв.м.
Недвижимость региональных ИТ-чиновников в 2019 г.
|№ 2019
|ФИО
|Должность
|Регион
|Квартира в собственности, кв.м
|Квартира в пользовании, кв.м
|Квартира в собственности супруга, кв.м
|Квартира в пользовании супруга, кв.м
|Земельный участок, кв.м
|Дом, кв.м
|Земельный участок супруга, кв.м
|Дом супруга, кв.м
|Иная недвижимость, кв.м
|1
|Игорь Вольфсон
|министр информатизации и связи
|Республика Мордовия
|80,8
|37,7; 57,5; 45,8
|80,8
|45
|1 159
|жилой дом 45,0
|гараж 20,8
|2
|Максим Рымар
|министр государственного управления, ИТ и связи
|Московская область
|1/2 в 42,8; 1/2 в 58,2; 1/2 в 29,9; 1/2 в 61,3
|1/2 в 42,8; 1/2 в 29,9; 1/2 в 61,3; 28,7
|1 206
|3
|Юрий Гущин
|руководитель департамента информатизации и связи
|Свердловская область
|35,6 долевая ; 33,4
|60,5
|35,6 и 58,8 долевые; 60,5
|848
|37,1
|1 769
|195
|4
|Динара Карамышева
|начальник отдела технологий и проектов электронного правительства Минэкономразвития
|Астраханская область
|119,6 совместная
|119,6 совместная; 64,7
|5
|Александр Догадин
|директор департамента информатизации и связи
|Ярославская область
|42,2; 1/2 в 112,3;1/4 в 45,2
|1/2 в 112,3
|42,2
|1199 в пользовании
|135 в пользовании
|596; 1199
|44; 135
|подземная автостоянка 1/36 в 1259,9; гаражный бокс 1/2 в 19,7; подземная автостоянка 4534,3 (1/135);
|6
|Евгений Зрюмов
|министр цифрового развития и связи
|Алтайский край
|75,5; 1/2 в 41,2
|75,5
|15 в пользовании
|1/3 в 724,00
|жилой дом 62,9 (1/3 доля)
|7
|Андрей Жданов
|начальник отдела специальной документальной связи и защиты информации Управления специальных программ
|Чукотский АО
|75,7
|77,4
|77,4
|гараж 54,0; земельный участок 72,0
|8
|Павел Окладников
|министр связи и ИТ
|Архангельская область
|72,2; 46,7; 64,3 (5/24)
|59,6 (1/3)
|600,0; 835,0 (97/1000)
|28,1
|22,6 гараж
|9
|Тимур Меджитов
|министр информатизации и связи
|Удмуртская Республика
|36,3; 84,4 совместная
|84,4 совместная; 60,6 совместная с ребенком
|кладовая 11,0
|10
|Екатерина Мальцева
|начальник управления межведомственного взаимодействия и ИТ Министерства экономического развития
|Иркутская область
|25,2; 45,4
|25,2; 45,4
|11
|Айрат Хайруллин
|министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи
|Республика Татарстан
|69,2
|53
|65,1
|69,2
|790; 1027; 1008
|12
|Михаил Ерохин
|директор департамента экономического развития
|Брянская область
|59,7; 68,8 (1/3)
|66,5 (1/4); 34,3
|59,7
|23,0 аренда
|23,0 гараж супруга
|13
|Николай Распопин
|министр цифрового развития
|Красноярский край
|80,3
|79,6 (2/3)
|14
|Вадим Рыскаль
|министр цифровых технологий и связи
|Калининградская область
|44,5
|52,0; 88,6
|88,6
|15
|Дмитрий Разумовский
|министр цифрового развития
|Калужская область
|87,0; 23,3
|65,3 (1/3)
|500
|16
|Николай Степанов
|замминистра экономического развития и имущественных отношений
|Республика Алтай
|119,1; 35,9 (1/3)
|1 206
|70
|2 446
|146,2
|17
|Гульжан Фахрутдинова
|в.и.о. директора департамента ИТ и цифрового развития
|Курганская область
|62,4
|62,4
|16,1 гараж супруга
|18
|Игорь Никитин
|министр информационного развития и связи
|Пермский край
|114,4 (1/2)
|45,0; 31,6 (нежилое помещение)
|114,4 (1/2)
|19
|Евгений Юшков
|руководитель департамента информатизации и связи
|Краснодарский край
|105,7 совместная
|105,7 совместная
|20
|Александр Турлов
|и.о. директора департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности
|Томская область
|59,6
|92,1 (1/2)
|21
|Андрей Посаженников
|министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития
|Омская область
|101,4
|4840000,0 (1/44)
|4 062
|83,6
|23,7 гараж
|22
|Дмитрий Проскурин
|руководитель департамента цифрового развития
|Воронежская область
|63,4
|35,8
|63,5
|1500; 1/3 в 1825
|180,1; 1/3 в 33,2; 1/2 в 69,3 (жена)
|1/2 в 1082
|23
|Виктор Веревкин
|и.о. председателя комитета цифрового развития и связи
|Курская область
|59,7
|29,9; 68,3
|654,5
|641,0 (338/641)
|24
|Юрий Палюх*
|министр ИТ и связи
|Кировская область
|63,6
|53,4; 43,8; комната 41,5
|53,4 (доля 1/2)
|63,6; 43,8; комната 41,5
|25
|Дмитрий Диденко
|начальник управления цифрового развития
|Костромская область
|84
|700
|106
|гараж 18,0; баня 54,0
|26
|Екатерина Кузьмина
|председатель государственного комитета цифрового развития и связи
|Республика Хакасия
|78,4
|78,4; 38,7 совместная
|1 156
|124,5
|1 002
|30 здание (супруга)
|27
|Денис Толпейкин
|министр цифрового развития и связи
|Оренбургская область
|104,6
|78
|1161 в пользовании
|180,6 в пользовании
|29,8 гараж, 51,8 нежилое помещение (супруга)
|28
|Ислам Ашхотов
|министр цифрового развития
|Кабардино-Балкарская Республика
|77
|77
|29
|Кирилл Албычев
|директор департамента ИТ и связи
|Ямало-Ненецкий АО
|38,5; 38,4
|24,4
|178,2
|30
|Дмитрий Мироненко
|руководитель департамента ИТ и связи
|Магаданская область
|68,1 совместная; 51,7 (1/6)
|общая долевая, доля в праве 1/3 от ½ в 51,6
|68,1 совместная
|1536,0 (1/6); 1190,0 (4862/94160)
|47,9 гараж, эл.щитовая 13,9 (479/9277)
|31
|Владимир Карпухин
|директор департамента по развитию цифровой экономики и ИКТ
|Новгородская область
|33,9; 79,1 (1/4)
|79,1 (1/4)
|32
|Александра Осипова
|начальник главного управления информатизации и связи
|Севастополь
|73,1
|242,9
|31,7 гараж
|33
|Михаил Клименко
|председатель комитета информатизации, связи и телекоммуникаций.
|Владимирская область
|1/2 в 72,7
|1/2 в 72,7
|гараж+земельный участок 25,5
|34
|Анатолий Семенов
|министр инноваций, цифрового развития и ИКТ
|Республика Саха (Якутия)
|72,5
|1 300
|35
|Ярослав Раков
|министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления
|Тульская область
|78,1 (1/3)
|44,7
|78,1
|634(1/3)
|1 000
|гараж 25,4 (супруга)
|36
|Виктор Егоров
|начальник департамента ИТ
|Смоленская область
|34,4
|53
|34,4
|53
|37
|Евгений Мирошников
|начальник департамента цифрового развития
|Белгородская область
|67,2; 83,6
|67,2
|1500 (в собственности)
|257 (в собственности)
|38
|Александр Пилипенко
|член правительства - руководитель департамента ИТ
|Орловская область
|66,0 (1/3)
|квартира 66,0, жилой дом 54,0
|39
|Александр Курдюков
|начальник управления информатизации
|Амурская область
|65,4
|47,8
|65,4; 47,8
|40
|Ирина Просвирякова
|председатель комитета ИТ и телекоммуникаций
|Вологодская область
|63,8
|63,8
|2 300
|41
|Станислав Казарин
|председатель комитета по информатизации и связи
|Санкт-Петербург
|76,9 (1/5)
|76,9 (1/5) и 32,6
|19,0 и 19,3 (в собственности); 603,0 и 1467,0 (в пользовании)
|294,4 (в пользовании)
|26,7 хоз.постройка; 58,7 баня
|42
|Мария Рудзевич
|директор департамента информатизации
|Тюменская область
|123,6 (1/4)
|71
|123,6 (1/4)
|43
|Марина Чанзан
|министр информатизации и связи
|Республика Тыва
|58,1
|44
|Виктория Кузнецова
|председатель комитета цифрового развития
|Ленинградская область
|74,0 (1/4); 38,7
|40
|49,3; 41,0
|36,0; 30,0
|гараж 35,2 и 22,2
|45
|Эдуард Лысенко
|министр, директор департамента ИТ
|Москва
|55
|55,0; 175,0
|46
|Дмитрий Калашников
|начальник отдела информационных систем и организации предоставления государственных услуг Министерства энергетики, промышленности и связи
|Ставропольский край
|54
|54
|197,0 (1/3)
|114,3 (1/3)
|197,0 (1/3)
|114,3 (1/3)
|47
|Кристина Майнина
|начальник управления цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы
|Республика Коми
|62
|1/3 в 62,0; 33,3
|62
|626 (в пользовании)
|17,5
|48
|Герман Лопаткин
|министр ИТ и связи
|Ростовская область
|50,4
|1012,0; 2820
|64,4
|сарай 28,2; летняя кухня 40,9; гараж 53,5 (супруга)
|49
|Венедикт Суворов
|руководитель департамента информатизации и связи
|Республика Марий Эл
|49,2
|58,5
|2969; 1300; 18
|78,9
|гараж 16,3
|50
|Светлана Кованева
|председатель комитета ИТ и связи
|Еврейская АО
|45
|51
|Денис Матвеев
|начальник управления цифрового развития и связи
|Псковская область
|43,6
|43,6
|1 251
|52
|Алан Салбиев
|руководитель управления по ИТ и связи
|Республика Северная Осетия (Алания)
|38,1
|5264 (в пользовании)
|120,6 (в пользовании)
|5264 (в пользовании)
|120,6 (в пользовании)
|53
|Валерий Иващенко
|начальник департамента развития информационного общества
|Ивановская область
|61,4 (1/3)
|42,1
|1 849
|141
|20 гараж
|54
|Павел Ципорин
|директор департамента ИТ и цифрового развития
|Ханты-Мансийский АО - Югра
|50 (1/3)
|1000; 819; 597 (55/128)
|75; 292 (55/128)
|597 (55/128)
|292 (55/128)
|55
|Николай Зонтов
|и.о. министра цифровой экономики и конкуренции
|Ульяновская область
|73
|76,1 (1/6)
|56
|Сергей Ефимов
|министр ИТ, связи и средств массовой информации
|Нижегородская область
|140,0; 99,7; 65,4
|140,0; 68,7; 99,7; 65,4
|57
|Анатолий Дюбанов
|министр информатизации и развития телекоммуникационных технологий
|Новосибирская область
|3593; 342,0; 1433,0 (в собственности); 1200; 1200 (в пользовании)
|470,8 (2/3 в собственности, 1/3 в пользовании)
|58
|Александр Снегирев
|министер цифрового и технологического развития
|Сахалинская область
|56,7; 58,5; 50,8
|56,7; 58,5
|108
|59
|Анатолий Якутин
|начальник управления информатизации
|Липецкая область
|112,3
|83
|89
|60
|Сергей Снегирев
|министр информатизации, связи и массовых коммуникаций
|Республика Дагестан
|52,7; 33,0
|61
|Елена Щербакова
|директор департамента государственных и муниципальных услуг, ИТ, связи и документооборота
|Тамбовская область
|57
|57
|62
|Сергей Торбин
|глава комитета ИТ
|Волгоградская область
|86
|86
|403
|145,6 (объект незавершенного строительства )
|63
|Заурбек Шу
|министр цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий
|Республика Адыгея
|52,1
|52,1
|507; 850
|22,0 гараж
|64
|Светлана Баринова
|заместитель министра экономического развития
|Саратовская область
|75
|65
|Муса Плиев
|и.о. министра транспорта, энергетики, связи и информатизации
|Республика Ингушетия
|600
|200,0; 170,0
Источник: CNews Analitycs, 2020
* — занимал должность до 2020 г.
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