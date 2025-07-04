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Степанов Николай
УПОМИНАНИЯ
Степанов Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Абызов Михаил 66 2
|Дюбанов Анатолий 95 2
|Вольфсон Игорь 16 2
|Пелипасов Александр 3 2
|Русаков Максим 6 2
|Ильичев Сергей 3 2
|Фрайденберг Галина 2 2
|Медведев Дмитрий 1657 2
|Мироненко Дмитрий 7 2
|Посаженников Андрей 5 2
|Хайруллин Айрат 107 1
|Ципорин Павел 102 1
|Рымар Максим 50 1
|Осипова Александра 18 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Догадин Александр 5 1
|Гущин Юрий 11 1
|Мирошников Евгений 7 1
|Плиев Муса 5 1
|Корнильев Кирилл 64 1
|Габестро Сергей 28 1
|Жданов Андрей 8 1
|Печникова Юлия 19 1
|Орлов Сергей 28 1
|Фахрутдинова Гульжан 7 1
|Снегирев Александр 9 1
|Суворов Венедикт 3 1
|Карамышева Динара 1 1
|Клименко Михаил 1 1
|Матвеев Денис 6 1
|Майнина Кристина 18 1
|Овчинников Денис 2 1
|Баринова Светлана 2 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Никитин Игорь 14 1
|Раков Ярослав 51 1
|Лопаткин Герман 104 1
|Проскурин Дмитрий 4 1
|Рыскаль Вадим 2 1
|Пилипенко Александр 1 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1035 2
|РОИ - Российская общественная инициатива 81 2
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|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1230 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8235 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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