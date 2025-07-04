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Индексная книга (каталог) CNews*
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Степанов Николай


УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 АО «Банк СГБ» внедрило SIEM-систему от Positive Technologies 1
10.04.2024 AUXO и F.A.C.C.T. заключили партнерское соглашение в области кибербезопасности 1
31.07.2023 Голосовой помощник VS Robotics заработал в МФЦ Республики Алтай 1
27.12.2021 «Лестэр ИТ» выпустила новую версию ИРС «Перевозки» 1
24.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 1
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
28.03.2019 Источник: Создателя Открытого правительства арестовали из-за инвестиций в оборону США 1
26.03.2019 ФСБ выманила и арестовала создателя Открытого правительства 1
20.08.2015 Merlion займется поставкой антивирусных решений Dr.Web для дома и бизнеса 1
05.08.2013 Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт им. академика А.И. Берга под защитой Dr.Web 1
16.07.2013 ИТ-инфраструктура банка «Национальный стандарт» под защитой Dr.Web 1
15.07.2013 Департамент социальной защиты населения Вологодской области продлил лицензии на Dr.Web 1
10.04.2012 Группа RU-COM cэкономила на закупках более 1,3 млрд руб. с помощью портала Fabrikant.ru 1
19.12.2011 IBM и RU-COM будут совместно создавать решения для управления инфраструктурными объектами «Сколково» 2

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Степанов Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Dr.Web - Доктор Веб 1264 4
RuCom Группа E4 - инжиниринговая компания - ОАО Инжиниринговый центр - Е4-ЦЭМ, Е4-Центрэнергомонтаж 6 2
Digital October - Андер Девелопмент - Телемаркер 9 2
Ростелеком 10004 1
Merlion - Мерлион 844 1
IBM - International Business Machines Corp 9482 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 250 1
Lester - Лестэр Информационные Технологии 12 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 1
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - ЭТС АО - межотраслевая торговая система 60 1
Ростелеком - РТЛабс 180 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 60 1
Сбер - АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн - АктивБизнесТехнологии 18 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 648 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 231 1
Bright Capital 14 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 344 2
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 2
RuCom 4 2
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 2
Российские коммунальные системы - РКС 15 2
КРУ - Кузбассразрезуголь 10 2
Региональные энергетические сети 3 2
Красный октябрь 31 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7744 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 476 1
НЭСКО - Нижневартовская энергосбытовая компания 3 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 96 1
Веста 51 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 204 1
Toyota - Lexus 81 1
Доктор на работе 15 1
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги - Ремлокомотив - Ремонтная корпорация Камкор - Востокмашзавод - Шлюз КТЗЭ-Хоргос - КТЖ-Пассажирские перевозки - КТЖ-Грузовые перевозки - КТЖ Экспресс - Казтемиртранс - Военизированная железнодорож 17 1
Mazda Motor Corporation 71 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4654 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3250 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6115 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 709 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3155 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2762 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1818 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1245 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 802 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 592 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4488 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 77 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 189 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 133 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 156 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 88 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа 26 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 55 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 91 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 273 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69063 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53762 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30803 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7576 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29487 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13113 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32286 3
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 177 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 671 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22053 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13009 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21271 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16365 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12658 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1484 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10900 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4087 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4222 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1879 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3172 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2624 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9612 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4542 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5437 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4252 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26207 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6985 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 321 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4419 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2261 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 713 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4950 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1640 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16432 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8976 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 278 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6621 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3158 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5604 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15508 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 147 3
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 231 2
Dr.Web Desktop Security Suite 34 2
Dr.Web Mail Security Suite 33 2
Microsoft Windows 15994 2
NVision Барьер 684 2
Dr.Web Security Space 64 1
Microsoft Windows 10 1817 1
Dr.Web Office Shield 17 1
Lester ИРС Перевозки - Информационно-Расчетная Система Перевозки 5 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  358 1
Microsoft Windows 7 1988 1
Microsoft Windows XP 2411 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 1
StatCounter 421 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1421 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 285 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 179 1
BMW X - серия кроссоверов 25 1
Mitsubishi Pajero 4 1
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 16 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1471 1
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
Nissan Murano 7 1
Toyota Camry 28 1
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 11 1
Toyota Highlander 3 1
Nissan Patrol - внедорожник 4 1
Mitsubishi XL2U - серия проекторов 8 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 22 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4776 1
Microsoft Surface - Планшет 433 1
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 46 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover - Range Rover Sport - Land Rover Discovery - Land Rover Range Rover 12 1
Абызов Михаил 66 2
Дюбанов Анатолий 95 2
Вольфсон Игорь 16 2
Пелипасов Александр 3 2
Русаков Максим 6 2
Ильичев Сергей 3 2
Фрайденберг Галина 2 2
Медведев Дмитрий 1657 2
Мироненко Дмитрий 7 2
Посаженников Андрей 5 2
Хайруллин Айрат 107 1
Ципорин Павел 102 1
Рымар Максим 50 1
Осипова Александра 18 1
Вексельберг Виктор 153 1
Догадин Александр 5 1
Гущин Юрий 11 1
Мирошников Евгений 7 1
Плиев Муса 5 1
Корнильев Кирилл 64 1
Габестро Сергей 28 1
Жданов Андрей 8 1
Печникова Юлия 19 1
Орлов Сергей 28 1
Фахрутдинова Гульжан 7 1
Снегирев Александр 9 1
Суворов Венедикт 3 1
Карамышева Динара 1 1
Клименко Михаил 1 1
Матвеев Денис 6 1
Майнина Кристина 18 1
Овчинников Денис 2 1
Баринова Светлана 2 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Никитин Игорь 14 1
Раков Ярослав 51 1
Лопаткин Герман 104 1
Проскурин Дмитрий 4 1
Рыскаль Вадим 2 1
Пилипенко Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150464 11
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1763 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44473 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1347 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52715 2
Италия - Итальянская Республика 4392 2
Россия - СФО - Омская область 704 2
Россия - ДФО - Магаданская область 446 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 621 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3050 1
Россия - УФО - Свердловская область 1618 1
Россия - ЮФО - Севастополь 553 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1020 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1263 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 687 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 890 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 666 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 333 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 420 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 720 1
Казахстан - Республика 5678 1
Земля - планета Солнечной системы 10490 1
Россия - ЦФО - Орловская область 341 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1635 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2581 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7804 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 845 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 931 1
Россия - СЗФО - Псковская область 654 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1558 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1348 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1263 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 926 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 840 1
Россия - УФО - Курганская область 541 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1598 1
Россия - ПФО - Саратовская область 767 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53061 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30519 4
Энергетика - Energy - Energetically 5285 4
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 639 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2916 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2221 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25000 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19432 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1834 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16835 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5077 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4104 1
Экономический эффект 1126 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1608 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5294 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1279 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10260 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 375 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5990 1
VAD - Value Added Distribution 111 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10274 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49619 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6518 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11187 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6412 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2494 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6649 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6589 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3594 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 112 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2527 1
Бережливая поликлиника 6 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5394 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9305 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4174 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2366 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1035 2
РОИ - Российская общественная инициатива 81 2
Forbes - Форбс 869 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1230 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8235 2
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 18 1
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 14 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - ЦНИРТИ - Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А. И. Берга 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369623, в очереди разбора - 748174.
Создано именных указателей - 178226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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