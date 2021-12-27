«Лестэр ИТ» выпустила новую версию ИРС «Перевозки»

Компания «Лестэр ИТ», разработчик информационных систем для транспортных компаний, обновила платформу ИРС «Перевозки». Теперь будет проще выполнять задачи, требующие большого количества оперативной памяти. Вышло две новые версии: версия 7.01 — для Windows 10 с поддержкой 64-разрядной архитектуры и версия 5.13 — для более старых операционных систем.

Платформа ИРС «Перевозки» развивается не только за счет расширения функциональных возможностей, необходимых для автоматизации железнодорожных компаний, но и с точки зрения архитектурного и технологического подходов.

Благодаря поддержке 64-разрядной архитектуры в ИРС «Перевозки» 7.01 расширены возможности по единовременно редактируемому объему данных и скорости их обработки. Теперь пользователям будет проще выполнять задачи, требующие большого количества оперативной памяти, например, заполнять каталоги услуг или прайс-листы. Также полностью переписан инсталлятор. 7.01 разработана с использованием .Net Framework 4.5, в будущем планируется дальнейшее обновление версии используемого .Net Framework.

Версия 5.13 эквивалентна по функционалу версии 7.01, но предназначена для более старых операционных систем — Windows XP, Windows Vista, Windows 7 и Windows 8. Она поддерживает 32-разрядную архитектуру. При разработке использовался .Net Framework 4.0.

«Согласно отчету агентства StatCounter доля Windows 10 в числе всех десктопных версий Windows в России превышает 71%, на более старые версии остается менее 29%. Однако в корпоративном сегменте доля старых ОС выше и у наших клиентов пока сохраняется потребность в их поддержке. Так что мы планируем по меньшей мере три года выпускать обновления 5-й серии ИРС «Перевозки» и они будут функционально совместимы с версиями 7-й серии», — отметил директор департамента разработки ПО «Лестэр ИТ» Николай Степанов.

Выход 7-й версии — первый шаг на пути комплексного обновления платформы ИРС «Перевозки». В планах разработчиков «Лестэр ИТ» с шагом в 1,5 месяца выпустить три кумулятивных обновления. А к середине 2022 г. ожидается выход версий 7.02 и 5.14.

В 2021 г. ИРС «Перевозки» активно наращивала функциональные возможности. На базе платформы был разработан API для интеграции по данным, а также создан сервис Lester.SmartIntegration для объединения информационных систем участников ж/д перевозки. Для базовой автоматизации растущих компаний были сформированы пакеты «ОФУ.Бизнес» и «Слежение.Бизнес», которые можно быстро развернуть на серверах или в облаке. Также разработчики расширили возможности платформы по управлению вагонным парком и учету контейнеров под ответственностью агента. В ИРС «Перевозки» стало удобно работать с доверенностями на право управления вагонами. А для компаний Республики Казахстан было разработано интеграционное решение с АСУ ДКР АО «НК «КТЖ».