CNews Analytics: Рейтинг региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости
Размеры земельных участков некоторых региональных чиновников, курирующих цифровизацию, впечатляют, размеры некоторых «наделов» превышают десяток гектаров. Каждый третий ИТ-руководитель владеет домом.
Метры чиновников
Исследовательское агентство CNews Analytics проанализировало сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера региональных чиновников, отвечающих за цифровизацию, и членов их семей за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.
Декларации о доходах и имуществе размещаются на сайтах региональных органов власти в соответствии с указом Президента РФ от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции». CNews публикует информацию об их недвижимости: квартирах, домах и земельных участках.
Земельные участки
Самый большой участок принадлежит Сергею Орлову, директору департамента цифрового развития Владимирской области. У него семь участков общей площадью 1678,22 соток (1635,00 соток, доля 1/4 в 0,38 соток; 93/679 в 6,79 соток; 16,64; 15; 6; 4,56 соток). Чиновнику также принадлежат два дома (32,5 кв. м и 180,2 кв. м), четыре квартиры (5/16 в 63,6 кв. м, 37,5 кв. м, 52,8 кв. м и 40,8 кв. м) и доли в строениях (1/3 в 385,5 кв. м и 1/4 в 5,8 кв. м).
На втором месте рейтинга региональных ИТ-чиновников с самыми большими участками — Андрей Посаженников, министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области. Год назад Андрей Посаженников был на третьем месте аналогичного рейтинга. Ему принадлежит доля 1/44 в участке 48 400 соток, супруге — участок 40,62 соток. Общая площадь участков — 1 140,62 соток. В собственности чиновника есть также квартира 101,4 кв. м и гараж 23,7 кв. м, супруга владеет домом 186,8 кв. м. В прошлом году на супругу был также задекларирован дом площадью 83,6 кв.м.
Третье место у Романа Маркова, первого заместителя Председателя Правительства Ленинградской области. Супруга чиновника владеет тремя участками общей площадью 56,51 соток (15, 10,11 и 31,40 соток), двумя домами 246,4 кв. м и 395,5 кв. м, тремя квартирами размером 72,1 кв. м, 121,8 кв. м и 126,4 кв. м. Ей же принадлежат два машиноместа (12,9 и 11,4 кв. м) и хозблок 24 кв. м. Сам Роман Марков владеет только квартирой 99,7 кв. м.
На четвертом месте — Венедикт Суворов, руководитель департамента информатизации и связи Республики Марий Эл. Три земельных участка в его собственности размером 29,69, 13 и 0,18 соток в сумме складываются в 42,87 соток. Он также владеет квартирой 49,2 кв. м, домом 78,9 кв. м и гаражом 16,3 кв. м. В рейтинге владельцев самых больших участков прошлого года Венедикт Суворов был на второй строчке.
Пятое место списка у прошлогоднего лидера, Анатолия Дюбанова, министра цифрового развития и связи Новосибирской области. Он владеет участком 3,42 сотки и долей 2/3 в участке 35,93 соток. У супруги — 14,33 соток. Кроме того, в собственности чиновника 2/3 дома площадью 470,8 кв. м. В августе 2021 года уже бывший министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов назначен руководителем департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития РФ.
Самые большие дома
Два дома 246,4 и 395,5 кв. м общей площадью 641,9 кв. м, как уже говорилось выше, принадлежат семье Романа Маркова, первого заместителя Председателя Правительства Ленинградской области.
На втором месте Андрей Стрельцов, начальник управления информационных технологий, связи и документооборота администрации Тамбовской области. Его супруге принадлежат дом 437,8 кв. м, участок 5,45 соток и доля 804/1000 в квартире 58,9 кв. м. Чиновник владеет только гаражами 30,5 и 32,5 кв. м.
Третье место у Павла Ципорина, директора департамента ИТ и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. К задекларированной ранее площади домов (75 кв. м и по доле 55/128 в доме 292,2 кв. м у чиновника и его жены) в последней декларации добавилась доля ребенка 1/64, видимо, в том же доме 292,2 кв. м. Также семья владеет квартирой 77,3 кв. м и 2/3 квартиры 50 кв. м, участками 10 и 8,19 соток, долями участка 5,97 соток (55/128 у чиновник, 55/128 у супруги и 1/64 у ребенка).
Четвертое место в рейтинге у Анатолия Дюбанова, министра цифрового развития и связи Новосибирской области, который, как уже упоминалось, владеет 2/3 дома площадью 470,8 кв. м. Чиновник был третьим в прошлом рейтинге региональных ИТ-чиновников с самыми большими домами.
На пятом месте Ирина Просвирякова, председатель Комитета информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области. В прошлом рейтинге Ирина Просвирякова была на 40 месте. Сейчас семье принадлежат квартира 63,8 кв. м, участок супруга 24,17 соток (годом ранее — 23 сотки) и дом супруга 277 кв. м.
Квартирный вопрос
Первое место в рейтинге региональных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами у Екатерины Троицкой, заместителя Председателя Правительства Ярославской области. В ее собственности пять квартир (44; 65; 61,8; 87,6 и 1/3 в 65 кв. м), участок 6 соток, дом 35 кв. м и помещение 9 кв. м. Супругу принадлежат квартира 134,6 кв. м, 2/3 квартиры 81,6 кв. м, гараж 26,5 кв. м. Общая площадь квартир в собственности семьи — 469,1 кв. м.
На втором месте — Роман Марков, первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области. Общая площадь четырех квартир, которыми владеет семья (72,1; 121,8; 126,4 и 99,7 кв. м), составляет 420 кв. м.
Третье место у министра цифрового развития Красноярского края Николая Распопина. Общая площадь его квартир (80,3 и 152,8 кв. м) и квартиры супруги (2/3 в 79,6) составляет 286,1 кв. м. Супруге принадлежит участок 10,2 сотки. В последней декларации чиновника появилось машиноместо размером 22,3 кв. м.
На четвертом месте — заместитель председателя Правительства Приморского края, министр цифрового развития и связи региона Константин Волошин. Общая площадь квартир главы семьи и супруги составляет 224,3 кв. м (89,2 и 135,1 кв. м соответственно).
Пятое место в рейтинге занимает семья Игоря Вольфсона. Министр информатизации и связи Республики Мордовия владеет квартирой 80,8 кв. м, его жена — тремя квартирами 37,7 кв. м, 57,5 кв. м и 45,8 кв. м. Общая площадь квартир составила 221,8 кв. м. Также супруге принадлежит участок 11,59 соток, дом 45 кв. м. и гараж 20,8 кв. В прошлом рейтинге владельцев самых больших квартир Игорь Вольфсон занимал первую строчку.
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