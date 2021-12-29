CNews Analytics: Рейтинг региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости

Размеры земельных участков некоторых региональных чиновников, курирующих цифровизацию, впечатляют, размеры некоторых «наделов» превышают десяток гектаров. Каждый третий ИТ-руководитель владеет домом.

Метры чиновников

Исследовательское агентство CNews Analytics проанализировало сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера региональных чиновников, отвечающих за цифровизацию, и членов их семей за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

Декларации о доходах и имуществе размещаются на сайтах региональных органов власти в соответствии с указом Президента РФ от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции». CNews публикует информацию об их недвижимости: квартирах, домах и земельных участках.

Земельные участки

Самый большой участок принадлежит Сергею Орлову, директору департамента цифрового развития Владимирской области. У него семь участков общей площадью 1678,22 соток (1635,00 соток, доля 1/4 в 0,38 соток; 93/679 в 6,79 соток; 16,64; 15; 6; 4,56 соток). Чиновнику также принадлежат два дома (32,5 кв. м и 180,2 кв. м), четыре квартиры (5/16 в 63,6 кв. м, 37,5 кв. м, 52,8 кв. м и 40,8 кв. м) и доли в строениях (1/3 в 385,5 кв. м и 1/4 в 5,8 кв. м).

На втором месте рейтинга региональных ИТ-чиновников с самыми большими участками — Андрей Посаженников, министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области. Год назад Андрей Посаженников был на третьем месте аналогичного рейтинга. Ему принадлежит доля 1/44 в участке 48 400 соток, супруге — участок 40,62 соток. Общая площадь участков — 1 140,62 соток. В собственности чиновника есть также квартира 101,4 кв. м и гараж 23,7 кв. м, супруга владеет домом 186,8 кв. м. В прошлом году на супругу был также задекларирован дом площадью 83,6 кв.м.

Третье место у Романа Маркова, первого заместителя Председателя Правительства Ленинградской области. Супруга чиновника владеет тремя участками общей площадью 56,51 соток (15, 10,11 и 31,40 соток), двумя домами 246,4 кв. м и 395,5 кв. м, тремя квартирами размером 72,1 кв. м, 121,8 кв. м и 126,4 кв. м. Ей же принадлежат два машиноместа (12,9 и 11,4 кв. м) и хозблок 24 кв. м. Сам Роман Марков владеет только квартирой 99,7 кв. м.

На четвертом месте — Венедикт Суворов, руководитель департамента информатизации и связи Республики Марий Эл. Три земельных участка в его собственности размером 29,69, 13 и 0,18 соток в сумме складываются в 42,87 соток. Он также владеет квартирой 49,2 кв. м, домом 78,9 кв. м и гаражом 16,3 кв. м. В рейтинге владельцев самых больших участков прошлого года Венедикт Суворов был на второй строчке.

Пятое место списка у прошлогоднего лидера, Анатолия Дюбанова, министра цифрового развития и связи Новосибирской области. Он владеет участком 3,42 сотки и долей 2/3 в участке 35,93 соток. У супруги — 14,33 соток. Кроме того, в собственности чиновника 2/3 дома площадью 470,8 кв. м. В августе 2021 года уже бывший министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов назначен руководителем департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития РФ.

Самые большие дома

Два дома 246,4 и 395,5 кв. м общей площадью 641,9 кв. м, как уже говорилось выше, принадлежат семье Романа Маркова, первого заместителя Председателя Правительства Ленинградской области.

На втором месте Андрей Стрельцов, начальник управления информационных технологий, связи и документооборота администрации Тамбовской области. Его супруге принадлежат дом 437,8 кв. м, участок 5,45 соток и доля 804/1000 в квартире 58,9 кв. м. Чиновник владеет только гаражами 30,5 и 32,5 кв. м.

Третье место у Павла Ципорина, директора департамента ИТ и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. К задекларированной ранее площади домов (75 кв. м и по доле 55/128 в доме 292,2 кв. м у чиновника и его жены) в последней декларации добавилась доля ребенка 1/64, видимо, в том же доме 292,2 кв. м. Также семья владеет квартирой 77,3 кв. м и 2/3 квартиры 50 кв. м, участками 10 и 8,19 соток, долями участка 5,97 соток (55/128 у чиновник, 55/128 у супруги и 1/64 у ребенка).

Четвертое место в рейтинге у Анатолия Дюбанова, министра цифрового развития и связи Новосибирской области, который, как уже упоминалось, владеет 2/3 дома площадью 470,8 кв. м. Чиновник был третьим в прошлом рейтинге региональных ИТ-чиновников с самыми большими домами.

На пятом месте Ирина Просвирякова, председатель Комитета информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области. В прошлом рейтинге Ирина Просвирякова была на 40 месте. Сейчас семье принадлежат квартира 63,8 кв. м, участок супруга 24,17 соток (годом ранее — 23 сотки) и дом супруга 277 кв. м.

Квартирный вопрос

Первое место в рейтинге региональных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами у Екатерины Троицкой, заместителя Председателя Правительства Ярославской области. В ее собственности пять квартир (44; 65; 61,8; 87,6 и 1/3 в 65 кв. м), участок 6 соток, дом 35 кв. м и помещение 9 кв. м. Супругу принадлежат квартира 134,6 кв. м, 2/3 квартиры 81,6 кв. м, гараж 26,5 кв. м. Общая площадь квартир в собственности семьи — 469,1 кв. м.

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На втором месте — Роман Марков, первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области. Общая площадь четырех квартир, которыми владеет семья (72,1; 121,8; 126,4 и 99,7 кв. м), составляет 420 кв. м.

Третье место у министра цифрового развития Красноярского края Николая Распопина. Общая площадь его квартир (80,3 и 152,8 кв. м) и квартиры супруги (2/3 в 79,6) составляет 286,1 кв. м. Супруге принадлежит участок 10,2 сотки. В последней декларации чиновника появилось машиноместо размером 22,3 кв. м.

На четвертом месте — заместитель председателя Правительства Приморского края, министр цифрового развития и связи региона Константин Волошин. Общая площадь квартир главы семьи и супруги составляет 224,3 кв. м (89,2 и 135,1 кв. м соответственно).

Пятое место в рейтинге занимает семья Игоря Вольфсона. Министр информатизации и связи Республики Мордовия владеет квартирой 80,8 кв. м, его жена — тремя квартирами 37,7 кв. м, 57,5 кв. м и 45,8 кв. м. Общая площадь квартир составила 221,8 кв. м. Также супруге принадлежит участок 11,59 соток, дом 45 кв. м. и гараж 20,8 кв. В прошлом рейтинге владельцев самых больших квартир Игорь Вольфсон занимал первую строчку.

Недвижимость региональных ИТ-чиновников в 2020 г. № 2020 № 2019 ФИО Должность Регион Квартиры в собственности, кв.м Квартиры в собственности супруги (супруга), кв.м Земельный участок, кв.м Дом, кв.м Иная недвижимость 1 ― Роман Марков первый зампредседателя правительства Ленинградская область 99,7 72,1;121,8;126,4 1500;1011;3140 (супруги) 246,4;395,5 (супруги) супруги: машиноместо 12,9;11,4; хозблок 24; в пользовании: участок 166; парковка 10; баня (незавершенное строительство) 60 2 ― Екатерина Троицкая зампредседателя правительства Ярославская область 44;65;61,8;87,6; 1/3 в 65 134,6; 2/3 в 81,6 600 35 помещение 9; гараж 26,5 3 ― Андрей Стрельцов начальник управления информационных технологий, связи и документооборота Тамбовская область 804/1000 доли в 58,9 545 (супруги) 437,8 (супруги) участок в пользовании 32,5; гаражи 32,5;30,5 (супруга) 4 54 Павел Ципорин директор департамента ИТ и цифрового развития Ханты-Мансийский АО - Югра 1/3 в 50; 1/3 в 50 (ребенка) 77,3 1000; 819; 55/128 в 597 (супруга); 55/128 в 597 (супруги);1/64 в 597 (ребенка) 75; 55/128 в 292,2 (супруга); 55/128 в 292,2 (супруги);1/64 в 292,2 (ребенка) 5 ― Константин Пресняков зампредседателя правительства - руководитель департамента ИТ и связи Самарская область 46,4 85,1 1 145 267 6 ― Сергей Орлов директор департамента цифрового развития Владимирская область 5/16 в 63,6; 37,5;52,8;40,8 1/4 в 38; 93/679 в 679; 1664;1500;456;163500;600 32,5;180,2 строение 1/3 в 385,5; строение 1/4 в 5,8 7 40 Ирина Просвирякова председатель комитета информационных технологий и телекоммуникаций Вологодская область 63,8 2417 (супруга) 277 (супруга) 8 37 Евгений Мирошников начальник департамента цифрового развития Белгородская область 67,2 1 500 257 квартира в пользовании 83,6 9 57 Анатолий Дюбанов министр цифрового развития и связи Новосибирская область 342; 2/3 в 3593 (супруга); 1433 (супруги); в пользовании 1200;1200 2/3 в 470,8 10 21 Андрей Посаженников министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омская область 101,4 1/44 в 4840000 (супруга); 4062 (супруги) 186,8 (супруги) 23,7 гараж 11 13 Николай Распопин министр цифрового развития Красноярский край 80,3;152,8 2/3 в 79,6 1020 (супруги) машиноместо 22,3 12 1 Игорь Вольфсон министр информатизации и связи Республика Мордовия 80,8 37,7; 57,5; 45,8 1159 (супруги) 45 (супруги) гараж 20,8 (супруги) 13 11 Айрат Хайруллин министр информатизации и связи Республика Татарстан 69,2;61,4 65,1 (долевая) 790 (долевая); 1027; 1008 65,4(долевая) 14 26 Екатерина Кузьмина председатель государственного комитета цифрового развития и связи Республика Хакасия 78,4;38,7 1156 (супруги);1002 (супруга) 124,5 15 16 Николай Степанов и.о. министра цифрового развития Республика Алтай 119,1; 1/3 в 35,9; по 1/3 в 35,9 (детей) 1 206 70 16 ― Константин Волошин зампредседателя правительства - министр цифрового развития и связи Приморский край 89,2 135,1 17 7 Андрей Жданов начальник отдела специальной документальной связи и защиты информации управления специальных программ Чукотский АО 75,7;67,9 77,4 72 гараж 54,0 18 ― Дмитрий Вавилин министр экономического развития и промышленности Ульяновская область 1/3 в 64,1; 59,2; 1/2 в 52 (ребенка) 4/10 в 1944 (ребенка) 58/100 в 191,1 (ребенка) 19 ― Денис Волков руководитель департамента цифрового развития Воронежская область 98,7 38,3 1/2 в 1288 (супруги) 1/2 в 153,9 (супруги) квартира в пользовании 42 20 ― Андрей Рудометкин начальник департамента цифрового развития Смоленская область 1/4 в 1200;по 1/4 в 1200 (детей); 2597 198,5 квартира в пользовании: 76,8;81,8 21 ― Николай Киселев министр цифрового развития Камчатский край 48,5;42,9 62,1;42,7 квартира в пользовании 85;52,5; иное имущество 19,9;40,2 22 ― Оксана Демченко первый замгубернатора Мурманская область 55,7 (совместная) 2 000 140,4 в пользовании: гараж 25; баня 70; квартира 98,5 23 ― Александр Руппель замглавы администрации (губернатора) Краснодарский край 79 в пользовании 1202; по 1/4 в 1615 (детей) по 1/4 в 133,5 (детей); по 1/4 в 92,0 (детей) нежилые помещения 58,4;40,6 (супруги) 24 25 Дмитрий Диденко начальник управления цифрового развития Костромская область 84 700 106 гараж 18; баня 54 25 ― Евгений Полуянов министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовская область 60,2 (общая совместная) 1/2 в 572 1/2 в 240 26 2 Максим Рымар министр государственного управления, ИТ и связи Московская область 1/2 в 42,8;1/2 в 29,9;1/2 в 61,3;1/4 в 58,2 1/2 в 42,8; 1/2 в 29,9; 1/2 в 61,3; 28,7 1 206 27 ― Игорь Фетисов министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинская область 50,6;118,6 28 ― Станислав Завальный руководитель департамента информатизации и связи Краснодарский край 29,8 1/2 в 432; 601 1/2 в 263,1 29 ― Иван супругаров зампредседателя правительства - министр экономического развития Тверская область 73,9 1/4 в 1200 жилое помещение 83,3 30 8 Павел Окладников министр связи и ИТ Архангельская область 72,2;46,7;35,7* гараж 22,6 31 9 Тимур Меджитов министр информатизации и связи Удмуртская Республика 84,4 1/2 в 60,6;1/2 в 60,6 (ребенка) 1 810 кладовая 110/2255 в 11 32 ― Алексей Этеев министр цифрового развития Республика Калмыкия 69,4;69,1 в пользовании 600 в пользовании 132,2 машиноместо 13,3 33 12 Михаил Ерохин директор департамента экономического развития Брянская область 59,7; 1/3 в 68,8 1/4 в 66,5; 34,3 588;720 хозяйственное строение 10; гараж 23 (супруги); участок в аренде 23 34 14 Вадим Рыскаль министр цифровых технологий и связи Калининградская область 44,5 88,6 квартира в пользовании 98 35 15 Дмитрий Разумовский министр цифрового развития Калужская область 111 1/3 в 65,3 500 36 ― Рамзан Черхигов министр транспорта и связи Чеченская республика 131 в пользовании 300 37 49 Венедикт Суворов руководитель департамента информатизации и связи Республика Марий Эл 49,2 2969; 1300; 18 78,9 гараж 16,3 38 30 Дмитрий Мироненко руководитель департамента ИТ и связи Магаданская область 46,70;68,1; 1/6 в 51,7 1/6 в 1536; 4862/94160 в 1190 нежилое помещение 4,70; гараж 47,9; 479/9277 в электрощитовой 13,9 39 ― Андрей Артемов член правительства - руководитель ДИТ Орловская область 1/3 в 53,4; 91,7 1/5 в 68,3 в пользовании 65,2 40 ― Алексей Кидалов председатель комитета ИТ Волгоградская область 67,5 51,7 41 6 Евгений Зрюмов министр цифрового развития и связи Алтайский край 75,5; 1/2 в 41,2 1/3 в 724; 1144 (супруги) 1/3 в 62,9 (супруги) машиноместо 23,8; 16,9 42 ― Евгений Дейкин и.о. департамента цифровой трансформации Томская область 1/4 в 70,4; 32;12,5; по 1/4 в 70,4 (детей) 1/4 в 70,4 1/2 в 1500;1500 нежилые помещения 75;210 (супруги) 43 46 Дмитрий Калашников начальник отдела информационных систем и организации предоставления государственных услуг министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольский край 1/3 в 197 (супруга); 2/3 в 197 (супруги) 1/3 в 114,3 (супруга); 2/3 в 114,3 (супруги) 44 ― Алексей Черников зампредседателя правительства по вопросам информационного развития, связи, туризма и молодежной политики Пермский край 75,1 37,5 гараж в пользовании 25; квартира в пользовании 238,8 45 ― Антон Лебедев руководитель департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкий АО 1/3 в 56,7 92,2 квартиры в пользовании 73,1; 55,7 46 ― Валерий Стройков министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанская область 88,6 1/4 в 71,2 47 ― Михаил Афанасьев министр внутренней политики, информации и связи Республика Крым 2/4 в 104,7;по 1/4 в 104,7 (детей) 609 (супруги); в пользовании 1611; 600 в пользовании 458,4 нежилые помещения 133,4; 70/100 в 174; 30/100 в 174; нежилое здание 45,4 48 ― Светлана Алябьева министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республика Коми 32,7;66,3 49 ― Денис Земнухов министр цифрового развития и связи Амурская область 1/2 в 29,5; 47,6 1/2 в 29,5; 1/4 в 79,9 1000 (общая долевая, 1/2 у супруга и супруги) 50 ― Андрей Майоров министр цифрового развития и ИКТ Новгородская область 1/4 в 41,4; 86,8 квартира в пользовании 60,4 51 ― Урана Насюрюн министр информатизации и связи (1) Республика Тыва 57,5 430 37,5 52 42 Мария Рудзевич директор департамента информатизации Тюменская область 1/4 в 123,6;1/4 в 123,6 (ребенка) 1/4 в 123,6 помещение 13,1 53 47 Кристина Майнина министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Республика Чувашия 1/3 в 62;33,3; 1/3 в 62 (ребенка) аренда 626 17,5 54 ― Илья Золотухин министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальский край 81,3 квартира в пользовании: 92;30,5; Нежилые помещения: 149,5;39,3;48,6;50,1;56,4;56,3;39,7;43,1;57,6;48,4;33,1;37,3;103,8;14,7;68,1;52,8;16,3 (супруги) 55 27 Денис Толпейкин министр цифрового развития и связи Оренбургская область 78 (общая долевая) (детей) в пользовании 1161 в пользовании 180,6 гараж 29,8; нежилое помещение 51,8 (супруга); квартира в пользовании 104,6 56 29 Кирилл Албычев директор департамента ИТ и связи Ямало-Ненецкий АО 38,5;38,4 в пользовании 178,2 гараж 24,4 57 ― Алексей Костин и.о. начальника управления цифрового развития, ИТ и связи Пензенская область 2/10 в 76,5;1/10 в 76,5 (ребенка) 7/10 в 76,5 58 ― Михаил Пономарьков министр цифрового развития и связи Свердловская область 74,6 квартира в пользовании 44,7 59 32 Александра Осипова директор департамента цифрового развития Севастополь 73,1 в пользовании 331 в пользовании 211,4 гараж 31,7 60 34 Анатолий Семенов министр инноваций, цифрового развития и ИКТ Республика Саха (Якутия) 72,5 1 300 61 35 Ярослав Раков министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульская область 1/3 в 78,1 44,7 1/3 в 634 (супруга);1000 (супруги) гараж 25,4 (супруги) 62 10 Екатерина Мальцева начальник управления межведомственного взаимодействия и ИТ Минэкономразвития Иркутская область 1/2 в 25,2; 45,4 1/2 в 25,2 63 17 Гульжан Фахрутдинова врио директора департамента ИТ и цифрового развития Курганская область 62,4 гараж 16,1 (супруга) 64 ― Сергей Щебекин министр дорожного хозяйства, транспорта и связи Республика Карелия 32,7;комната 19; комната 9,5 (ребенка) 102; квартира в пользовании 150,8 65 ― Алексей Гусев министр ИТ и связи Хабаровский край 61,2 гараж 17,4 66 ― Алексей Набутовский и.о. министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханская область 1/3 в 77,2; 35,1 квартира в пользовании 38,1 67 ― Алексей Сухих министр ИТ и связи Кировская область 47,3 в пользовании 2000 68 50 Светлана Кованева начальник департамента цифрового развития и связи Еврейская АО 45 69 ― Виталий Рахманов и.о. начальника управления цифрового развития и связи Псковская область 40 1500; в пользовании 1390 (супруги) в пользовании 90,7 (супруги) 70 ― Михаил Хохлов начальник департамента развития информационного общества Ивановская область 34,3 в пользовании 280 нежилое помещение 75,9 71 45 Эдуард Лысенко министр, руководитель ДИТ Москва 1/2 в 55 квартиры в пользовании 37,9; 175 72 ― Геннадий Разумикин министр цифрового развития государственного управления Республика Башкортостан 1/2 в 44,3 73 ― Максим Садиков министр цифрового развития и связи Кемеровская область по 1/20 в квартире 80 (детей) 1 500 квартиры в пользовании 80;95; иное недвижимое имущество 340 74 65 Муса Плиев министр промышленности и цифрового развития Республика Ингушетия 600; в пользовании 600;600 в пользовании 200;170 75 58 Александр Снегирев министр цифрового и технологического развития Сахалинская область 600;670 (супруги) квартиры в пользовании 56,7;58,5 76 28 Ислам Ашхотов министр цифрового развития Кабардино-Балкарская Республика квартиры в пользовании 77;112 77 56 Сергей Ефимов министр информационных технологий и связи Нижегородская область квартиры в пользовании 120;99,7;65,4; 68,7 78 ― Адель Славутин министр цифрового развития и связи Саратовская область квартира в пользовании 103,5 79 ― Тамерлан Буганов врио министра цифрового развития Республика Дагестан в пользовании 110 квартира в пользовании 74 80 52 Алан Салбиев руководитель управления по информационным технологиям и связи Республика Северная Осетия (Алания) в пользовании 5264 в пользовании 120,6 81 63 Заурбек Шу министр цифрового развития, ИКТ Республика Адыгея 507;850 квартира в пользовании 52,1; гараж 22 82 60 Сергей Снегирев министр цифрового развития и информационных технологий (2) Тверская область квартира в пользовании: 52,7;120,5 83 ― Евгений Поляков зампредседателя правительства Карачаево-Черкесская Республика в пользовании 640 в пользовании 102 96 (в пользовании, супруги) 84 59 Анатолий Якутин замглавы администрации по вопросам информатизации, технической защиты информации, информационно-аналитической работы Липецкая область в пользовании 89 квартиры в пользовании: 98,8;83 85 ― Иван Ковалев министр энергетики, промышленности и связи Ставропольский край нежилое помещение 47; квартира в пользовании 193 * ― источники, за счет которых приобретено жилое помещение: ипотечный кредит, накопления за предыдущие годы

(1) ― занимал должность до октября 2021 г.

(2) ― назначен в октябре 2021 г., до этого занимал пост врио министра цифрового развития республики Дагестан

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