«Билайн» и «Инфомаксимум» заключили соглашение о сотрудничестве в области генеративного искусственного интеллекта и процессной аналитики

Соглашение предусматривает долгосрочное сотрудничество в области генеративного искусственного интеллекта и процессной аналитики, направленное на развитие отечественных технологий и укрепление технологического суверенитета России. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Закрепленные в соглашении основные направления сотрудничества включают обмен опытом, создание экспертных групп и проведение совместных мероприятий (таких как конференции и рабочие совещания). Такой формат взаимодействия позволит усилить развитие технологий, повысить их безопасность и обеспечить поддержку отечественных разработчиков в области искусственного интеллекта и аналитики.

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками «Билайн»: «Это важный шаг на пути к развитию отечественных технологий, укреплению технологического суверенитета и созданию инновационных решений для цифровой трансформации страны. Совместная работа с «Инфомаксимум» позволит расширить возможности и доступности использования генеративного искусственного интеллекта в государственных и коммерческих сферах, что принесет пользу всей цифровой экосистеме России».

Александр Бочкин, генеральный директор «Инфомаксимум»: «Соглашение между «Билайн» и «Инфомаксимум» фиксирует наши общие намерения в двух стратегически важных направлениях. Мы видим, как быстро меняются подходы к работе с данными, управлению процессами. И именно в телеком-секторе эти вызовы требуют результативных и масштабируемых решений, таких как система активной бизнес-аналитики Proceset».

Батыр Эмеев, исполняющий обязанности председателя правительства Республики Мордовия: «Сотрудничество между «Инфомаксимум» и «ВымпелКом» — яркий пример эффективного рабочего диалога между вендором и крупным телеком-оператором, заинтересованным в цифровой трансформации. Республика Мордовия со своей стороны всегда готова поддерживать подобные проекты».