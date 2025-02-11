Баранова Анна
|11.02.2025
|Агентство недвижимости InDreams (Таиланд) перешло на российскую CRM-систему BPMSoft 1
Баранова Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|Таиланд - Пхукет 12 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145419 1
|Таиланд - Королевство 824 1
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