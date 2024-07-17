«Спутникс» создала космический аппарат для Северного федерального университета имени М. В. Ломоносова

Российская космическая компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group) в рамках федерального научно-образовательного проекта Space-Pi создала для САФУ 3-юнитовый спутник и поможет вывести его на орбиту в этом году. Ученые и студенты Северного (Арктического) федерального университета разработают полезную нагрузку, которая поместят на борт космического аппарата.

Цель проекта – провести исследование влияния факторов космической погоды на системы спутника в приполярных областях, а также научиться получать и обрабатывать данные о движении судов в акватории Северного морского пути. Для этого ученые и студенты интегрируют в аппарат детектор космической радиации «ДеКоР-2», предназначенный для регистрации рентгеновских фотонов, гамма-квантов и электронов, приемник сигналов автоматической идентификационной системы (АИС) для получения информации о местоположении и характеристиках морских судов, а также обзорную камеру с пространственным разрешением 250 метров/пиксель.

«Спутник САФУ ArcticSat будет нести на борту полезную нагрузку, предназначенную для изучения космической погоды в приполярных областях планеты, а также оборудование для идентификации судов в акватории Северного морского пути, — сказал Роман Алешко в Центре космического мониторинга. — Таким образом в рамках космической миссии будут решаться не только научно-исследовательские, но и практические задачи, актуальные для Арктической зоны Российской Федерации. Факторы космической среды оказывают значительное влияние на функционирование малых спутников и могут вызывать деградацию материалов, возникновение объемного электрического заряда на борту, сбои в электронике, нарушение связи спутника с наземной станцией».

«Результаты данного проекта интересны нам и другим участникам космической отрасли с точки зрения своей практической значимости, и в перспективе могут позволить нам увеличить срок активного существования малых спутников на орбите, повысить качество работы систем связи», — сказал генеральный директор «Спутникс» Владислав Иваненко.

Кроме того, вместе с полезной нагрузкой на борт спутника САФУ будет помещен арт-объект в виде осьминога российской художницы Насти Миро в рамках проекта «Октонавтика», призванного привлечь внимание общества к проблеме засорения космического пространства. Он станет первым в мире произведением искусства, выведенным на орбиту.

В 2023 г. «Спутникс» создала более 120 космических аппаратов, часть из которых в этом году были выведены на орбиту и пополнили частную российскую группировку спутников для дистанционного зондирования Земли и автоматической идентификации судов Sitronics Group.