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Sitronics Group разрабатывает экосистему решений для цифровизации и устойчивого развития Арктической зоны

Sitronics Group (входит в АФК «Система») разрабатывает комплекс решений для цифровой трансформации российской Арктики. В первую очередь речь идет об информационно-логистических сервисах для устойчивого развития региона.

Решение задач развития СМП и Северного завоза – важные составляющие безопасности и жизнеобеспечения Арктических территорий. Компания Sitronics Group ведет разработку сразу в нескольких направлениях, связанных с развитием региона.

Немаловажной составляющей транспортно-логистических систем является обеспечение достоверными и актуальными спутниковыми данными. Для решения этой задачи компания создает сервисы для мониторинга судоходства (система автоматической идентификацией судов АИС) и гражданской авиации (ADS-B). Компания тестирует АИС-данные, создала платформу их визуализации и предоставления в ИТ-системы, в том числе для заказчиков через API.

Одним из направлений цифровизации транспортной сферы является обеспечение системами управления движения судов (СУДС). Основные задачи системы — безопасное расхождение объектов, контроль за их движением и положением на якорных стоянках, мониторинг проливов и районов, которые прилегают к нефтегазодобывающим платформам. СУДС является базовым элементом для цифровизации грузопотока и цифровой трансформации портов. Программно-аппаратный комплекс Sitronics Group относится к классу критической инфраструктуры и помогает решать задачу достижения технологического суверенитета страны.

Также Sitronics Group разрабатывает платформу для предприятий с территориально распределенной филиальной структурой и мультимодальной логистикой. Она дополняет цифровой портфель решений компании для Арктики. Платформа обеспечивает все виды грузовой логистики: воздушной, морской, речной и наземной, в том числе учет контейнеров и тары. Система аккумулирует в едином пространстве все необходимые для доставки грузов, товаров и обмена информацией сервисы. Они включают в себя управление грузовым транспортом и маршрутами, контроль обработки логистических процессов и наблюдение за состоянием груза, ситуационный центр, погодный риск-менеджмент - отслеживание и прогнозы гидрометеорологической и ледовой обстановки.

«Наши решения направлены на то, чтобы сделать функционирование и деятельность в суровых географических и климатических условиях Арктики более безопасной и прогнозируемой, и содействуют устойчивому развитию региона. В первую очередь речь идет о транспортной логистике и информационной составляющей, к примеру, для разработки новых нефтегазовых месторождений, реализации инфраструктурных проектов, развития Северного морского пути и повышения качества жизни граждан», – сказал вице-президент по программным продуктам и решениям Sitronics Group Павел Дрейгер.

Также спикер отметил совместную работу Sitronics Group с компанией «Гринатом» по созданию единой платформы цифровых сервисов (ЕПЦС) СМП. «Мы являемся технологическим партнером в этом проекте. Реализация платформы предусматривает внедрение различных цифровых сервисов, которые создадут уникальную возможность синхронизации логистических операций и диспетчеризации флота. ЕПЦС станет центральным элементом цифровой экосистемы Северного морского пути и необходима для безопасной и круглогодичной эксплуатации СМП», – отметил Павел Дрейгер.

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