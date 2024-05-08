В новой туристической локации Саратовской области запустили скоростной интернет

Жителям и гостям села Сосновоборское стала доступна скорость загрузки данных в смартфоне до 150 Мбит/c. «МегаФон» запустил телеком-оборудование с поддержкой LTE в перспективном туристическом кластере региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Уверенный сигнал 4G появился в населенном пункте, где проживает порядка 700 человек. Село расположено в Петровском районе в 116 километрах от областной столицы. На его территории находится комплекс дореволюционных построек, входящих в усадьбу потомков помещика Михаила Устинова. С недавних пор старинное поместье включено в этнографический маршрут Саратовской области. Путешественники могут полюбоваться башней главного дома, построенного в конце XIX века, и конезаводом с крытым манежем.

Специалисты оператора подобрали место размещения базовой станции таким образом, чтобы обеспечить максимальное покрытие в том числе местной достопримечательности. Для этого телеком‑оборудование разместили на высоте 25‑35 метров от земли. Оно функционирует сразу в нескольких частотных диапазонах и гарантирует высокую скорость мобильного интернета.

«С 2022 г. я начала активно рассказывать о селе и восстанавливать историю усадьбы Устиновых. Проект вызвал большой интерес туристов Саратовской и Пензенской областей, которые приезжают сюда круглый год. Летом живописный пруд делает Сосновоборское популярным местом отдыха для жителей соседнего города Петровска и тех, кто приезжает к родственникам на лето. Село нуждалось в качественной связи. Быстрый доступ в интернет поможет нашему проекту: в этом году мы планируем провести большой фестиваль при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, который познакомит с историей села и позволит участникам открыть новые вкусы, запахи, впечатления и эмоции», — сказала Мария Карманова, журналист, руководитель проекта «Усадьба Устинова».

Ранее до отдаленного поселения «долетал» слабый сигнал связи. Теперь гости могут комфортно использовать справочные, картографические сервисы и другие приложения, а местные жители — заходить на «Госуслуги», работать и учиться онлайн.

«Приятно видеть, как неравнодушные люди заботятся о сохранении культурного наследия родной области. Наличие современных телеком‑сервисов станет еще одним позитивным моментом в развитии туристического потенциала поселения и создаст комфортные условия для отдыха и работы в сельской местности. Строительство базовой станции в Сосновоборском было реализовано в рамках внутренней программы по развитию инфраструктуры в туристических местах региона», — отметил директор «МегаФона» в Саратовской области Андрей Башкевич.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.