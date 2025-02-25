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Евтихов Павел
|25.02.2025
|Отрасль ожидает скорого возвращения Intel, Samsung, Dell и Cisco. Это поставит под угрозу развитие российского ИТ-рынка 1
Евтихов Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
|Visa International 1952 1
|Махлин Дмитрий 96 1
|Кривошеев Дмитрий 3 1
|Андросов Александр 2 1
|Скакунов Александр 11 1
|Ветров Михаил 15 1
|Мартиросов Давид 60 1
|Устинов Михаил 7 1
|Легостаева Светлана 86 1
|Белостоцкий Сергей 9 1
|Смирнов Андрей 45 1
|Смирнов Максим 46 1
|Старовойтов Дмитрий 26 1
|Мантуров Денис 109 1
|Калемберг Ксения 3 1
|Митина Ирина 9 1
|Мартиросян Арсен 2 1
|Бочаров Михаил 15 1
|Хмельницкий Алексей 12 1
|Семион Кирилл 30 1
|Годунов Николай 10 1
|Шадаев Максут 1018 1
|Кичко Дмитрий 67 1
|Украина - Запорожская область 88 1
|Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 914 1
|ДНР - Донецкая Народная Республика 171 1
|ЛНР - Луганская Народная Республика 142 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145613 1
|Украина 7635 1
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