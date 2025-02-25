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Евтихов Павел



25.02.2025 Отрасль ожидает скорого возвращения Intel, Samsung, Dell и Cisco. Это поставит под угрозу развитие российского ИТ-рынка 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Евтихов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 133 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 15 1
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Устинов Михаил 7 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145613 1
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ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 44 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 224 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1249 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 1
Импортозамещение - параллельный импорт 493 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6185 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8589 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2398 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11022 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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