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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ДФО Забайкальский край Кыринский район Кыра

СОБЫТИЯ


21.07.2026 «МегаФон»: забайкальцы стали больше общаться по телефону 1
10.07.2025 Мобильная связь МТС пришла еще в пять малых сел Забайкалья 1
22.11.2024 МТС первой запустила сеть LTE в пограничных селах Забайкалья 1
02.11.2024 МТС включила скоростной мобильный интернет в селе Мангут на границе с Монголией 1
02.12.2022 В Забайкалье МТС запустила связь 4G к сезонной миграции дзеренов 4
01.12.2022 Забайкальские археологи могут в «цифре» изучать самую древнюю мастерскую Азии и «Толбагинского медведя» 1
15.09.2020 «РТкомм» расширила географию предоставления спутникового интернета в Сибири 1
28.01.2013 МТС обеспечила интернетом жителей 260 городов и поселков Забайкалья 1
28.05.2008 Обильные снегопады нарушили электроснабжение в Забайкальском крае 1

Публикаций - 9, упоминаний - 12

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15675 6
МегаФон 10687 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 1
Александровский Банк 25 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 168 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1437 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9440 6
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10093 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64741 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29625 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26032 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10164 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26228 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6463 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17944 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1753 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9232 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13571 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6210 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24299 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2736 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1406 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12881 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22848 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3677 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13442 1
Оцифровка - Digitization 5168 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4987 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1900 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4177 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7538 1
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 839 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9781 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1150 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4609 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8483 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6833 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4395 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2496 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4546 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2225 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 878 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 1
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 705 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1503 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11492 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6237 2
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 177 1
МТС Роутер - МТС Домашний интернет 36 1
Бойко Денис 49 3
Смагин Дмитрий 38 2
Ратиев Сергей 28 1
Амосов Владимир 7 1
Зражевский Сергей 1 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 715 8
Россия - ДФО - Забайкальский край - Акшинский район - Акша 6 4
Россия - РФ - Российская федерация 165438 4
Россия - ДФО - Забайкальский край - Петровск-Забайкальский 21 4
Россия - ДФО - Забайкальский край - Хилок 23 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 412 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район 10 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Улётовский район - Улёты - Бальзой 22 2
Армения - Республика 2440 2
Беларусь - Белоруссия 6271 2
Россия - ДФО - Амурская область 948 2
Монголия 382 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Агинский Бурятский округ 70 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Краснокаменск 51 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Кайластуй 4 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Калганский район 8 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Оловяннинский район - пгт Оловянная 20 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Шелопугинский район 6 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Газимуро-Заводский район - Газимурский Завод 10 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19046 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1213 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1699 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3167 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1298 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1022 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1073 1
Россия - Саратовская область - Петровск 14 1
Санкт-Петербург - Новоорловский государственный природный заказник 18 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Оловянинский район 1 1
Россия - СФО - Иркутская область - Черемхово 17 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33594 2
Энергетика - Energy - Energetically 5829 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1374 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6146 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6558 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57452 1
Уран - Uranium - химический элемент 20 1
Красная книга - аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов 44 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1020 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6028 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53246 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18082 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7460 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2096 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 645 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11257 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1630 1
Металлы - Золото - Gold 1246 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 472 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 435 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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