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МТС первой запустила сеть LTE в пограничных селах Забайкалья

МТС запустила современную связь в селах Абагайтуй, Орой, Алтан и Горбуновка. Более 1000 жителей отдаленных населенных пунктов Забайкальского края, где проживают от 100 до 500 человек, получили современную связь и скоростной мобильный интернет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила телеком-оборудование в центре населенных пунктов для наилучшего покрытия сети. Теперь жители сел Абагайтуй Забайкальского района, Орой Акшинского района, Алтан Кыринского района и Горбуновка Нерчинско-Заводского района могут выходить в интернет и пользоваться современными цифровыми услугами, в том числе сервисами экосистемы МТС. Населенные пункты удалены от районных центров, три из них располагаются вдоль русско-китайской и русско-монгольской границ. Запуск сети LTE поможет развивать гостевой туризм, привлекая путешественников уникальной забайкальской природой, историей, местными промыслами и традиционными ремеслами.

«Строительство телеком-инфраструктуры в малых и отдаленных населенных пунктах края – одна из приоритетных задач, которую удалось реализовать благодаря программе развития цифрового общества Забайкальского края. На селе связь особенно необходима не только потому, что сокращает расстояния, связывая при помощи видеозвонка, бабушку и внуков, родителей и детей-студентов, но также помогает получить нужные справки и оформить документы онлайн без затратной по времени и усилиям дороге. Для сельчан стабильная и качественная связь, это еще и вопрос безопасности – в половодье или пожароопасный сезон возможность оперативно вызвать спасательные службы и получить информацию о разгуле стихии», – сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

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