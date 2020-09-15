«РТкомм» расширила географию предоставления спутникового интернета в Сибири

«РТкомм» обеспечил скоростным спутниковым интернетом приисковые участки добывающей компании ЗК «Золотые россыпи». Точки доступа расположены в труднодоступном и значительно удаленном от центра субъекта Кыринском районе Забайкальского края — в непосредственной близи от границы с Монголией. Это самая южная территория предоставления услуг «РТкомм» в Сибирском федеральном округе. Таким образом федеральный оператор связи, развивающий стратегические преимущества и укрепляющий позиции лидера среди спутниковых провайдеров России, существенно расширил географию присутствия.

Точки доступа на приисковых участках, подключенные к спутниковому интернету, обеспечивают удаленную работу бухгалтерии и логистических служб компании. Также развернуты зоны Wi-Fi, позволяющие персоналу всегда быть на связи. Услуга предоставляется на скорости до 45 Мбит/с.

Деятельность добывающей компании «Золотые россыпи» ведется на пересеченной горно-таежной местности в отсутствие развитых транспортных коммуникаций и сетей проводной связи. В этих условиях на помощь пришли современные спутниковые решения «РТкомм», предназначенные для повышения эффективности бизнеса клиентов.

«Технологические возможности «РТкомм» как лидера среди спутниковых операторов России применимы для разнообразных по уровню сложности бизнес-задач клиентов на любых труднодоступных и удаленных территориях России — там, где отсутствует классическая проводная связь. Это открывает перед бизнесом новые возможности для повышения его эффективности, а для «РТкомм» означает расширение географии присутствия и рост потребления наших услуг. В том числе мы готовы связать в единую инфокоммуникационную сеть удаленные и географически распределенные подразделения промышленных и добывающих предприятий, организовать видеонаблюдение, системы мониторинга, а также выполнить весь комплекс работ с необходимым количеством точек подключения», — сказал генеральный директор «РТкомм» Сергей Ратиев.

«Благодаря спутниковым решениям «РТкомм» у нас появилась возможность организации всех видов необходимых бизнес-коммуникаций, включающих в себя как удаленную работу бухгалтерии, так и возможность постоянной связи с работниками на самых отдаленных участках наших приисков. Мы выбрали «РТкомм» как надежного поставщика услуг спутниковой связи и удовлетворены скоростью и уровнем предоставляемого сервиса в суровых условиях горно-таежной местности Забайкалья», — отметил руководитель ЗК «Золотые россыпи» Сергей Зражевский.