Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Мобильная связь МТС пришла еще в пять малых сел Забайкалья

МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам пять малых и отдаленных сел Забайкальского края. Сверхчеткой голосовой связью и мобильным интернетом МТС теперь могут воспользоваться более 1000 забайкальцев. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили телеком-оборудование в селе Средняя Талача Карымского района, селе Орсук и населенном пункте Лесоучасток Катангар Петровск-Забайкальского муниципального округа, селе Мангидай Сретенского района и селе Ильинка Читинского района. В населенных пунктах расположены личные и фермерские хозяйства по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Появление высокоскоростного мобильного интернета и стабильной связи МТС улучшит качество жизни сельчан и позволит привлечь цифровые сервисы для повышения урожайности и производства продукции животноводства.

CNews подготовил инфографику по одной из крупнейших информационных систем России
Цифровизация

«МТС продолжает работу по развитию и совершенствованию сетей связи в Забайкалье. Устранение цифрового неравенства и покрытие качественной голосовой связью и сетью LTE малых населенных пунктов края является важной социальной задачей, ведь зачастую это отдаленные территории, где люди также нуждаются в банковских, социальных сервисах и онлайн-услугах не меньше, чем жители крупных городов. Современные интернет-технологии должны быть доступны каждому и МТС планомерно ведет эту работу, закрывая «белые» пятна на цифровой карте Забайкалья», – отметил директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

В 2024 г. МТС расширила покрытие LTE-сети в 44 малых населенных пунктах Забайкальского края. Доступ к высокоскоростному интернету и голосовой связи получили жители Дульдургинского, Красночикойского, Нерчинского, Нерчинско-Заводского, Оловяннинского, Сретенского, Читинского, Шелопугинского, Шилкинского, Балейского, Борзинского, Карымского, Могочинского, Кыринского, Улетовского, Акшинского, Чернышевского, Газимуро-Заводского, Хилокского районов и Агинского Бурятского округа.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анна Кулашова, «Лаборатория Касперского»: Решения класса XDR становятся все более востребованными

Зарубежный актив «Ростелекома» продается новым хозяевам экс-«дочки» МТС

Антон Степанов, «Т1 Облако»: Мы не просто растем вместе с рынком — мы задаем темп этому росту

Россиянам хотят замораживать балансы мобильных телефонов, если увидят признаки мошенничества

Умное производство: изучаем потенциал супераппа для компаний реального сектора

МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2 отказались от части частот для 4G: Мешает цифровое ТВ

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Dreame H15 Pro Heat: ультрасовременный домашний помощник

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей
Показать еще