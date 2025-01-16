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Россия СФО Иркутская область Черемхово

Россия - СФО - Иркутская область - Черемхово


16.01.2025 Группа «М.Видео-Эльдорадо» открыла 100 новых магазинов в 2024 году и вышла в 25 новых городов 1
15.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» открыла 38 магазинов и вышла в 14 новых городов в I полугодии 2024 года 1
10.08.2023 МТС обеспечила мобильной связью село на границе «земли манулов» 1
31.01.2017 «Мегафон» улучшил качество связи в 9 районах Приангарья 1
09.06.2016 «Мегафон» составил рейтинг самых «качающих» городов Иркутской области 1
27.05.2016 Интернет-трафик в сети «Мегафон» в Иркутской области вырос более чем на 350% за три года 1
06.11.2015 «МегаФон» показал удвоение дата-трафика в Иркутской области 1
11.08.2015 Руслан Ким: Сборы на услуги ЖКХ увеличились с 88% до 96-97% 1
18.12.2014 В Иркутской области появится Единый областной информационно-расчетный центр в сфере ЖКХ и система безналичной оплаты проезда 1
18.10.2013 Протяженность оптоволоконных сетей «Билайн» в Иркутской области достигнет 1100 км в ближайшие полгода 1
28.01.2013 МТС обеспечила интернетом жителей 260 городов и поселков Забайкалья 1
25.09.2012 МТС обеспечила связью комплекс северных логистических трасс Иркутской области 1
16.05.2011 МТС расширила сеть 3G в Иркутской области 1
20.08.2004 "Сибирьтелеком" увеличит номерную емкость в Иркутской области 1
05.06.2003 "Байкалвестком" с начала года увеличил число абонентов на 58% 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 4
МегаФон 8803 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 105 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Почта России ПАО 2112 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 26 1
Александровский Банк 21 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго ПАО 49 1
РУСАЛ - БрАЗ - Братский алюминиевый завод 3 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 154 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4664 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3387 3
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 678 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10759 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12185 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 373 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 819 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
ТАРМ - Концепция Типового Автоматизированного Рабочего Места - Типовое импортонезависимое рабочее место 23 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1533 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 1
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 238 1
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 522 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 98 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2191 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
МТС Роутер - МТС Домашний интернет 35 1
МТС 3G-сеть 116 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
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Третьякова Ирина 2 2
Ким Руслан 2 1
Кудрявцев Дмитрий 6 1
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Попов Алексей 336 1
Амосов Владимир 7 1
Козерод Сергей 38 1
Ерощенко Сергей 2 1
Смагин Дмитрий 38 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 12
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 910 10
Россия - СФО - Иркутская область - Тулун 17 9
Россия - СФО - Иркутская область - Усолье-Сибирское 34 8
Россия - СФО - Иркутская область - Братск 92 7
Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск 102 7
Россия - СФО - Иркутская область - Усть-Илимск 40 7
Россия - СФО - Иркутская область - Саянск 22 7
Россия - СФО - Иркутская область - Тайшет 32 7
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Россия - СФО - Иркутская область - Слюдянский район - Слюдянка 17 5
Россия - РФ - Российская федерация 144186 4
Россия - СФО - Иркутская область - Свирск 5 3
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1306 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Уран - Uranium - химический элемент 20 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 1
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 726 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
Трейд-ин - Trade-in 176 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 80 1
Байкальский экономический форум 13 1
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