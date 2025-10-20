Ищет, где теплее: Дерипаска вывозит майнинговое хозяйство из Сибири в Москву

Майнинговая компания En+ Plus ОлегаДерипаски — ООО «Инфраструктура Сибири» — начала процесс перерегистрации бизнеса из Иркутска в Москву после вступившего в силу запрета на добычу криптовалют на юге Иркутской области. «Переезду» предшествовала ссора с партнером BitRiver, который, по данным судебных разбирательств, завез оборудования для майнинга на площадку, где нельзя майнить до 2031 г.

С насиженного места

Входящее в En+ Goup Олега Дерипаски майнинговое ООО «Инфраструктура Сибири» меняет адрес регистрации, узнал CNews. Компания, заработавшая почти 700 млн руб. убытка в 2024 г., будет работать в Москве. В настоящее время предприятие зарегистрировано в Иркутске, по тому же адресу, что электроэнергетические активы En+ Goup.

Решение о смене места регистрации принято 10 октября 2025 г. и вскоре будет внесено в ЕГРЮЛ. Точный адрес пока не известен. Также не известно, будет ли компания заниматься майнингом в Москве, или переезд носит, скорее, юридический характер. В компании на момент публикации не ответили на запрос CNews.

В апреле 2025 г. на юге Иркутской области полностью запретили майнинг до весны 2031 г., сообщал губернатор региона Игорь Кобзев. Постановление об этом было подписано председателем правительства России Михаилом Мишустиным. При этом регион был привлекателен для добытчиков криптовалюты из-за дешевой электроэнергии местных ГЭС.

По словам Кобзева, это решение имеет ключевое значение для Иркутской области, которая сталкивается с серьезными социально-экономическими проблемами из-за перегрузки энергосистемы от майнинга в южной части области. Это вызывает частые отключения, а для присоединения новых объектов мощностей не хватает вовсе.

В Иркутске майнить нельзя

Запрет распространяется на Иркутск, а также города Зима, Саянск, Свирск, Тулун, Усолье-Сибирское и Черемхово и некоторые районы.

По словам Кобзева, крупные центры по добыче криптовалют на юге региона потребляли до 650 МВт, и эти мощности при полном запрете майнинга можно будет перенаправить на нужды социально значимых проектов. Кобзев направлял письмо президенту России Владимиру Путину, где предлагал разработать механизм изъятия мощности у отключенных майнеров в пользу значимых для региона социальных объектов.

fanjianhua/Freepik На юге Иркутской области запретили майнить до 2031 г.

Юрист Enforce Law Company Дарья Маетная рассказала CNews, что решение о перерегистрации ООО «Инфраструктура Сибири» из Иркутской области в Москву представляет собой вынужденную меру, принятую в ответ на правовые ограничения, инициированные региональными властями.

«Основанием стало введение прямого запрета на майнинг на юге области с 7 апреля 2025 года по 15 марта 2031 года, обусловленное дефицитом электроэнергии, о котором заявил губернатор Игорь Кобзев. Примечательно, что эти ограничения затрагивают регион, который, по данным АКРА, исторически являлся одним из лидеров по дешевизне электроэнергии. Ключевым фактором риска стала законодательно закрепленная перспектива "возмездного изъятия мощности" у майнинговых компаний, что в сочетании с общей нестабильностью регуляторного фона сделало дальнейшую деятельность в регионе юридически небезопасной», — считает эксперт.

Маетная отмечает, что в этих условиях перенос деятельности в Москву является для компании стратегическим шагом, позволяющим обеспечить операционную стабильность и защитить инвестиции в более предсказуемой правовой юрисдикции.

«Тем не менее, любой майнинговой компании следует регулярно анализировать рынок электроэнергии и следить за его трендами, поскольку федеральное законодательство об электроэнергетике предоставляет правительству право вводить ограничения на майнинг в любом субъекте России», — отметила эксперт.

Переезд после ссоры

Юридическому переезду предшествовала ссора с главным партнером по майнингу — головной компанией BitRiver – ГК «Фокс» Игоря Рунца. Компания Дерипаски заказывала у нее оборудование, но в итоге уже после запрета заявила в суде, что ничего не получала, писал CNews.

В мае 2025 г. Арбитражный суд Иркутской области по иску «Инфраструктуры Сибири» взыскал с ГК «Фокс» почти миллиард рублей долга и неустоек. Компания обвинила детище Игоря Рунца в неисполнении обязательств по поставке оборудования для майнинга, не обнаружив сотен ASIC-майнеров по указанному в договоре адресу. Поставщик утверждал, что завез сотни вычислительных устройств по адресу Нукутский район, Новонукутский, ПС35/10 кВ, Новонукутск-35, тогда как покупатель ждал их в Иркустве. Но в любом случае на обеих территориях майнинг уже запрещен, писал CNews.

«Инфраструктура Сибири» является соучредителем зарегистрированной в Иркутске майнинговой компании ООО «Сибмайн И». Ей принадлежит 82,5% в обществе, еще почти 15% у застройщика «Евробилд» экс-мэра Волгограда Евгения Ищенко. По данным «Ведомостей», «Сибмайн И» в сентябре начала поиск майнингового оборудования для размещения на мощностях заводов «Русала» в Мурманской области и Карелии.

Как сообщал основатель ГК «ГБИГ Холдингс» Руфат Абясов после легализации майнинга в России начался передел рынка.

По словам Абясова, после легализации майнинга крупные корпорации и институциональные инвесторы все больше обращают внимание на него, особенно в тех регионах, где он разрешен.