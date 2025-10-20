Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ищенко Евгений
СОБЫТИЯ
|20.10.2025
|Ищет, где теплее: Дерипаска вывозит майнинговое хозяйство из Сибири в Москву 1
|11.03.2012
|Рекламная площадка Quq.ru пополнилась малым бизнесом 1
|21.04.2006
|Администрация Волгограда начала сотрудничество с "ЭР-Телекомом" 1
Ищенко Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394067, в очереди разбора - 732126.
Создано именных указателей - 184654.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.