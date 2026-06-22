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Россия СФО Иркутская область Казачинско-Ленский район

Россия - СФО - Иркутская область - Казачинско-Ленский район

«Морозное утро в Кунерме», 1987 год. Художник — Подлясский Юрий Станиславович (12.06.1923, Хабаровск - 07.07.1987, Ленинград). «Морозное утро в Кунерме», 1987 год. Художник — Подлясский Юрий Станиславович (12.06.1923, Хабаровск - 07.07.1987, Ленинград).
«Морозное утро в Кунерме», 1987 год. Художник — Подлясский Юрий Станиславович (12.06.1923, Хабаровск - 07.07.1987, Ленинград).

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22.11.2012 На БАМ пришло цифровое эфирное телевидение 2

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10573 2
Генкей 4 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15498 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1574 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 60 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13599 2
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 54 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3603 1
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5389 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 1
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1495 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 866 1
Администрация Курской области 28 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 113 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 301 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5920 1
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4969 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1891 1
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Третьякова Ирина 2 1
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