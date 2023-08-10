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МТС обеспечила мобильной связью село на границе «земли манулов»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила голосовую связь и устойчивое покрытие 4G на территории села Черемхово в Красночикойском районе, граничащем с национальным парком «Чикой». Благодаря проведенным работам местные жители и туристы получили доступ к мобильному интернету на высоких скоростях. Также скоростной интернет МТС появился в селах Улетовского и Оловяннинского районов Забайкалья. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мобильный интернет на высокой скорости стал доступен почти 600 черемховцам, живущим рядом с национальным парком «Чикой», где обитают редкие краснокнижные животные и птицы – манул, черный аист, беркут, сапсан, дрофа, скопа. Национальный парк кроме необычных обитателей известен также своими экологическим тропами к самой высокой точке южного Забайкалья горе Бурун-Шибертуй, таежному озеру Шебеты и Ламскому городку с необычными каменными изваяниями. Ежегодно более 2000 туристов посещают парк, чтобы полюбоваться дикой природой и встретить самого скрытного обитателя этих мест – дикого кота манула.

После установки нового телеком-оборудования МТС жителям сел Черемхово, Золотореченск и Хадакта, а также туристам и любителям дикой природы стали доступны все современные цифровые сервисы – банковские ресурсы, государственные порталы, онлайн-магазины и маркетплейсы, удаленная работа и учеба, просмотр фильмов и популярного контента в социальных сетях.

«Запуск 4G в Черемхово, Золотореченске и Хадакте – часть планомерной работы компании МТС в Забайкальском крае по развитию сети высокоскоростного интернета в отдаленных населенных пунктах. Благодаря аналитике Big Data мы видим рост интереса туристов к регионам Дальнего Востока. В связи с этим важное значение приобретает развитие мобильной сети на пути к популярным туристическим локациям, таким как Национальный парк «Чикой». Путешественники могут добираться на личном транспорте, используя навигационные системы, пользоваться гостевыми туристическими сервисами, бронировать гостевые домики, запускать аудиогиды и оставаться в контакте с близкими и друзьями, не испытывая цифрового дискомфорта», - сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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