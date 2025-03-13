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Россия ДФО Бурятия Республика Заиграевский район Заиграево

Россия - ДФО - Бурятия Республика - Заиграевский район - Заиграево

13.03.2025 МТС включила LTE в селе Старая Брянь Заиграевского района 1
10.02.2016 «МегаФон» улучшил качество связи в половине районов Бурятии 1
27.10.2009 «Синтерра» построила ВОЛС Улан-Удэ – Чита 1
16.11.2004 МТС открыли филиал в Бурятии 1
24.03.2004 Улан-Удэнская сотовая сеть вышла в населенные пункты Бурятии 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 2
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком - УУСС - Улан-Удэнская сотовая сеть 16 2
МегаФон 9020 1
Huawei 3970 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12875 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20824 2
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7869 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1711 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10840 1
Пропускная способность - Bandwidth 1760 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24673 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8351 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11163 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16104 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4693 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1269 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28020 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 859 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4051 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3498 1
Тен Виталий 2 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 249 4
Россия - ДФО - Бурятия Республика 609 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Кабанский район - Кабанск 15 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Кяхтинский район - Кяхта 16 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Иволгинский район 10 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Северобайкальск 14 2
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Байкальский регион - Прибайкальский регион 54 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Баргузинский район - Баргузин 11 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Баунтовский эвенкийский район - Багдарин 12 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Мухоршибирский район - Мухоршибирь 5 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Гусиноозёрск 7 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Петровск-Забайкальский 16 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Тарбагатайский район - Тарбагатай 7 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1404 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17203 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1557 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 357 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11268 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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