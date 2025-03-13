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Россия ДФО Бурятия Республика Заиграевский район Заиграево
|13.03.2025
|МТС включила LTE в селе Старая Брянь Заиграевского района 1
|10.02.2016
|«МегаФон» улучшил качество связи в половине районов Бурятии 1
|27.10.2009
|«Синтерра» построила ВОЛС Улан-Удэ – Чита 1
|16.11.2004
|МТС открыли филиал в Бурятии 1
|24.03.2004
|Улан-Удэнская сотовая сеть вышла в населенные пункты Бурятии 2
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 2
|Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком - УУСС - Улан-Удэнская сотовая сеть 16 2
|МегаФон 9020 1
|Huawei 3970 1
|МегаФон - Синтерра - Synterra 801 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12875 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 1
|Тен Виталий 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11268 1
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