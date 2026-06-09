Индексная книга (каталог) CNews*
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НОПРИЗ Национальное объединение изыскателей и проектировщиков
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 3
НОПРИЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Cirque du Soleil - Цирк дю Солей 6 1
|Стройтэкс 2 1
|Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 80 1
|Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 365 1
|Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 379 1
|Филиппов Андрей 7 1
|Кирюшкин Дмитрий 47 1
|Косыгин Алексей 3 1
|Киселева Ольга 6 1
|Cage John - Кейдж Джон 2 1
|Warhol Andy - Уорхол Энди 6 1
|Колдер Александр 1 1
|Салахов Таир 1 1
|Булатов Эрик 1 1
|Кизевальтер Георгий 1 1
|Семенихин Владимир 1 1
|День молодёжи - 27 июня 1059 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448106, в очереди разбора - 727179.
Создано именных указателей - 195957.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448106, в очереди разбора - 727179.
Создано именных указателей - 195957.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.