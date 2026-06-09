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НОПРИЗ Национальное объединение изыскателей и проектировщиков

СОБЫТИЯ


09.06.2026 ITFB Group получила право проектирования объектов капстроя, включая ЦОД 1
21.11.2024 Семенихин Владимир Анатольевич: Биографический портрет 1
18.06.2024 BI.Zone: злоумышленники обещают прохождение оценки квалификации и крадут персональные данные 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

НОПРИЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 573 1
Cirque du Soleil - Цирк дю Солей 6 1
Стройтэкс 2 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 80 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 365 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 379 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6270 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5887 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1892 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13580 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7827 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14648 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4359 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60535 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34004 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5293 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9203 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5535 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24878 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5652 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 47 1
Филиппов Андрей 7 1
Кирюшкин Дмитрий 47 1
Косыгин Алексей 3 1
Киселева Ольга 6 1
Cage John - Кейдж Джон 2 1
Warhol Andy - Уорхол Энди 6 1
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Салахов Таир 1 1
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Кизевальтер Георгий 1 1
Семенихин Владимир 1 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область 115 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Петровск-Забайкальский 21 1
Конго - Демократическая Республика 102 1
Монако Княжество 107 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 226 1
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 53 1
Созвездие Живописец - Pictor 21 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 178 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54241 1
Франция - Французская Республика 8100 1
Германия - Федеративная Республика 13097 1
США - Нью-Йорк 3169 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3113 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47096 1
Европа 24872 1
Россия - РФ - Российская федерация 163659 1
Германия - Берлин 731 1
Москва - Чертаново 27 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1081 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 705 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 892 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1100 1
Испания - Королевство 3813 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33162 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52751 1
Ордена СССР - Орденская система СССР - Награды СССР 43 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11617 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5509 1
СРО - саморегулируемые организации 107 1
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 95 1
Искусство - живопись - изобразительное искусство - картинные галереи 81 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 205 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1385 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8405 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1820 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5441 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 391 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6082 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2394 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 63 1
День молодёжи - 27 июня 1059 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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