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Чижикова Валерия



13.12.2024 Страховые остаются отраслью с самой низкой долей чат-ботов для обслуживания клиентов — исследование Naumen 1
30.10.2024 Naumen: уровень проникновения чат-ботов в банках вырос до 29% — исследование контакт-центров 1
28.12.2023 Время экспериментов: боты в банках представляются разными именами и учат клиентов, как нужно общаться с ИИ-помощниками 1
03.08.2023 Исследование Naumen: бот каждого второго ритейлера научился предоставлять услуги во время диалога 1
22.06.2023 В контакте с клиентами: восемь из десяти ритейлеров консультируют покупателей в соцсети VK — исследование Naumen 1
13.12.2022 Голосовые помощники страховых компаний по уровню диалоговых навыков опережают ботов в банках и ритейле — исследование Naumen 1
10.11.2022 ИИ-помощники в банках стали глубоко вникать в проблемы клиентов — исследование Naumen 1
01.11.2022 Банки демонстрируют высокий уровень проникновения интеллектуальных помощников в клиентском сервисе — исследование Naumen 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Чижикова Валерия и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 1983 7
Naumen - Наумен 626 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 7
Арсеналъ 43 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Meta Platforms 60 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
ВТБ - Почта Банк 466 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
Ингосстрах СПАО 421 2
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 94 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 77 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 53 1
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом 16 1
Александровский Банк 21 1
Капитал Лайф Страхование Жизни 10 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 36 1
Совкомбанк Страхование - CiV Life - СиВ Лайф - Совкомбанк Страхование Жизни - страховая компания 7 1
Raiffeisen - Райффайзен Лайф СК 3 1
Дефанс Страхование - Кардиф СК - страховая компания - CARDIF Insurance company 6 1
Татнефть 226 1
Лента - Утконос 177 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 70 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 27 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 1
Максавит - Федеральная аптечная сеть 5 1
Сима-ленд ТД 4 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 8
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 8
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 7
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2968 7
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1942 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 6
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 5
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Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 1
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WhatsApp Messenger 1082 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 3
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Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1098 1
Яндекс.Маркет 937 1
WhatsApp Business 21 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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