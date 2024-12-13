Чижикова Валерия
Чижикова Валерия и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 1983 7
|Naumen - Наумен 626 7
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 7
|Арсеналъ 43 1
|Meta Platforms - Facebook 4438 1
|Meta Platforms 60 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144219 7
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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