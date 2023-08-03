Исследование Naumen: бот каждого второго ритейлера научился предоставлять услуги во время диалога

Naumen провела ежегодное исследование голосовых и чат-ботов в клиентском сервисе ритейла. В 2023 г. наблюдается тренд на усложнение работы интеллектуальных помощников: 48% компаний из розничной сферы, использующих технологию, интегрировали текстовых ботов с внутренними информационными системами. В результате клиенты получили возможность управлять заказами, проверять количество баллов и статус карты, а также узнавать другие персонализированные данные непосредственно в диалоге. В целом за год проникновение в отрасль чат-ботов увеличилось на 23%, а голосовых помощников — на 350%.

В 2023 г. ритейлеры усилили инвестиции в автоматизацию дистанционного клиентского сервиса. Количество чат-ботов, внедренных в текстовые каналы, за год выросло на 23%. Этот тип интеллектуальных помощников теперь встречается у каждого третьего представителя розничной торговли (35%). По уровню проникновения чат-ботов ритейл обошел другие отрасли: технологию в неавторизованной зоне используют 23% банков и 15% страховых по данным исследования Naumen 2022 г. Количество голосовых ботов на телефонных линиях увеличилось на 350% за год, в результате чего проникновение в отрасль составило 12%. По этому показателю розница находится на втором месте, уступая банковским организациям с результатом в 16%.

Наиболее популярными каналами для внедрения чат-ботов в ритейле стали чат на сайте (28%), мессенджер Telegram (25%) и чат в мобильном приложении (19%). В свою очередь на Viber приходится 10% текстовых помощников, на VK — 8%, на WhatsApp — 7%, а на «Одноклассники» — 3%. Чаще всего ритейлеры выбирают один или два канала для внедрения текстовых ботов: такой подход демонстрируют 67% компаний, использующих технологию.

В 2023 г. чат-боты представителей розницы вышли на новый технологический уровень — они не просто оперируют общими сведениями или перенаправляют на страницы, содержащие ответ, а оказывают сервис. Почти половина компаний (48%) интегрировала интеллектуального помощника с внутренними системами, благодаря чему прямо в диалоге клиент может как получать информацию, связанную с аккаунтом, так и управлять своими заказами, например, отменять или переносить дату доставки. Также большинство ритейлеров добавляет в ботов кнопки-подсказки (саджесты), чтобы ускорить диалог: в этом году подобную функциональную возможность демонстрировали 88% текстовых помощников.

«Включение в задачи чат-ботов не только консультаций, но и предоставления сервисов — это путь к получению максимального эффекта от автоматизации. Интеграция бота-помощника с внутренними системами позволяет ему давать конкретные и персонализированные ответы на вопросы клиента, способные решить проблему с первого раза. Это повышает долю диалогов, которые бот обрабатывает без подключения оператора, и дает экономию операционных затрат. Кроме того, в ряде каналов, например, в мобильном приложении, ответы с использованием данных по клиенту важны для соответствия ожиданиям от сервиса и обеспечения качественного клиентского опыта», — сказала Валерия Чижикова, руководитель направления исследований клиентского сервиса компании Naumen.

Только 16% чат-ботов не переводят клиента на оператора по запросу или после ошибки. Этот показатель ниже, чем в других отраслях: в банках и страховых 18% помощников не позволяют связаться со специалистом поддержки. Интересной особенностью работы чат-ботов в ритейле стал сбор данных о проблеме перед переводом клиента в службу поддержки: текстовый помощник уточняет имя пользователя, город, номер заказа и другие детали.

«Такой подход часто встречается в случаях, когда чат-бот еще не интегрирован с внутренними системами и не может сам предоставить нужную информацию из них. Но, собирая данные по клиенту и передавая их человеку, он существенно экономит время операторов в диалоге и высвобождает его для других задач. Кроме того, такой подход неплохо себя показывает в сложных сценариях, которые дорого или проблемно автоматизировать полностью, а частичная автоматизация со сбором данных дает неплохой эффект», — отметила Валерия Чижикова.

Каждый третий чат-бот (36%) в ритейле пытается выяснить у клиента, была ли решена его проблема в ходе диалога. Примерно с такой же частотой функциональная возможность встречается и в других отраслях: 34% текстовых помощников в банках задают вопрос типа «Мне удалось вам помочь?» и 27% — в страховых компаниях.

В сравнении с другими отраслями в ритейле больше всего текстовых помощников (54%), не предусматривающих общение с клиентами в свободной форме и предлагающих исключительно выбор из пунктов меню. В страховых компаниях доля таких ботов составляет 45%, а в банках и вовсе не превышает 9%.

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«Общение строго в рамках кнопочных шаблонов упрощает задачу чат-бота: все варианты вопросов и ответов клиента предусмотрены, технологии обработки естественного языка не нужны, и такие решения обходятся дешевле. Однако предельный уровень автоматизации при “кнопочном” подходе будет несколько ниже, чем в случаях, когда клиент может свободно сформулировать свой вопрос, ведь шаблонные вопросы и ответы покроют только набор самых простых и распространенных тематик», — сказала Валерия Чижикова.

Голосовые помощники в ритейле также демонстрируют высокий технологический уровень. Практически каждый бот (93%) корректно работает с паузами в речи клиента. 79% помощников могут отделить голос звонящего от сторонних шумов, присутствующих во время беседы. Каждый второй голосовой робот (50%) обрабатывает несколько вопросов за одну сессию, а также реагирует на просьбу клиента подождать или повторить. 29% ботов уточняют у звонящего, удалось ли решить его вопрос.

Ритейлеры часто совмещают голосовых помощников с IVR-меню: бот подключается к разговору после активации кнопки и отвечает на вопросы только в рамках соответствующей ей темы. Доля голосовых роботов, встроенных в IVR, не изменилась с прошлого года и составила 29% от всех помощников на телефонных линиях.

Наименее востребованным диалоговым навыком оказалась восприимчивость к перебиванию: в ходе исследования только 7% голосовых помощников реагировали на попытки звонящего перехватить слово.

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«Возможность перебить голосового помощника делает его более похожим на живого собеседника, но при обслуживании входящих звонков многие компании не стремятся сделать бот максимально человекоподобным. Думая, что разговаривают с человеком, клиенты могут не так четко формулировать проблему, как обычно делают это с ботами, чаще отклоняться от основной темы. Плохо настроенное перебивание, когда бот реагирует на сторонние звуки, как на попытку его прервать, может вообще мешать обслуживанию. При этом в отличии от исходящих роботизированных обзвонов с целью продажи у голосовых помощников на входящей линии задачи удержать собеседника в диалоге и зацепить его внимание нет, ведь клиент ужа заинтересован в разговоре, ему нужно решить свой вопрос. Поэтому в банках, страховых и ритейле минимальное количество голосовых помощников, готовых к перебиванию: в этой возможности пока недостаточно ценности ни для клиентов, ни для бизнеса», — сказала Валерия Чижикова.

Больше половины голосовых помощников (57%) в ритейле использует технологию синтеза речи при озвучивании реплик. 29% ботов на входящих линиях получают «голос» благодаря дикторским записям. Оставшиеся 14% совмещают в себе оба подхода.

«Чаще всего голосовые боты “разговаривают” благодаря синтезу речи. Технология пока не позволяет добиться сильной человекоподобности, но ее применение оправдано, если в сценарии диалогов много переменных данных — суммы, адреса магазинов, имена и фамилии и прочее, которые сложно и долго озвучивать человеку. Некоторые компании решают проблему недостаточной “человечности” сочетанием синтеза речи и дикторских записей. Последние используются для приветствий, уточняющих вопросов или общей информации», — отметила Валерия Чижикова.