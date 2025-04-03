Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172234
ИКТ 13401
Организации 10512
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3412
Системы 25355
Персоны 73885
География 2789
Статьи 1512
Пресса 1204
ИАА 688
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2600
Мероприятия 849

Максавит Федеральная аптечная сеть



03.04.2025 «Купер» запустил доставку из аптечной сети «Максавит» 1
30.09.2024 Впервые единое решение для eCommerce: ADV запускает комплексную услугу развития интернет-проектов с потенциалом повышения эффективности х2,5 1
08.05.2024 HRlink подключил в платформе кадрового ЭДО 4,5 тыс. сотрудников сети аптек «Максавит» 1
26.10.2023 «Максавит» стандартизировала процесс тендерных закупок с помощью решений B2B-Center 1
22.06.2023 В контакте с клиентами: восемь из десяти ритейлеров консультируют покупателей в соцсети VK — исследование Naumen 1
25.10.2022 «Сбермаркет» заключил партнерство со 150 торговой сетью 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Максавит и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2103 1
Meta Platforms - Facebook 4451 1
Naumen - Наумен 636 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4045 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 231 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 139 1
8356 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 178 1
Meta Platforms 70 1
Лента - Сеть розничной торговли 2112 2
Лента - Утконос 177 2
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 71 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2442 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 877 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 468 1
X5 Group - Перекрёсток 556 1
ВкусВилл - Избёнка 161 1
Татнефть 228 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 286 1
Спортмастер - Sportmaster 178 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 469 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 81 1
Магнит Аптека 16 1
Планета Здоровья 8 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 28 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 1
БСС холдинг - Алоэ - аптечная сеть 3 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 25 1
Сима-ленд ТД 4 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 1
Вкусно — и точка 24 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 97 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15966 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51782 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31333 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12211 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5169 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8704 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4462 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2937 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7273 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4397 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3070 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2026 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6937 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10684 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3048 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1076 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4068 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11350 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17222 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2054 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24748 1
Аксессуары 3940 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 604 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4567 1
Стандартизация - Standardization 2152 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 443 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1070 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 853 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2923 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12699 1
Оцифровка - Digitization 4624 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28338 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3127 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1898 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1707 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6861 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6373 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1728 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7227 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4858 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 779 1
Rakuten Viber 630 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1814 1
WhatsApp Messenger 1099 1
Яндекс.Маркет 984 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 184 1
WhatsApp Business 22 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 560 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 748 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 583 1
Катасонов Сергей 19 1
Чижикова Валерия 8 1
Махлин Дмитрий 100 1
Юдин Максим 2 1
Быхалова Алена 1 1
Егоров Алексей 10 1
Емельянова Ольга 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146907 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43730 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13381 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17633 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7599 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4426 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24468 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4952 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 958 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 595 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1395 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5919 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1691 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51901 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48691 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7131 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1686 1
Зоология - наука о животных 2671 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 268 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5028 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 630 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14719 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 318 1
HRM - HR брендинг 91 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11101 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2301 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1589 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3520 1
INFOLine-Аналитика 59 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350945, в очереди разбора - 760799.
Создано именных указателей - 172234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые умные зубные щетки в 2025 году: хиты продаж

Лучшие вертикальные пылесосы для влажной и сухой уборки: выбор ZOOM

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153