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Емельянова Ольга
|03.04.2025
|«Купер» запустил доставку из аптечной сети «Максавит» 1
|16.01.2012
|Экс-сотрудник "Борлас": "Полюбовно разойтись с IBS невозможно" 1
Емельянова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|SAP SE 5311 1
|Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 1
|Новые облачные технологии (НОТ) 455 1
|Oracle Corporation 6740 1
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1642 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11283 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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