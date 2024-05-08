Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Документооборот
|

HRlink подключил в платформе кадрового ЭДО 4,5 тыс. сотрудников сети аптек «Максавит»

Федеральная сеть аптек «Максавит» отказалась от бумаги в кадровом делопроизводстве (КДП) и подключила сотрудников к платформе для кадрового ЭДО HRlink. Компания со штатом 4,5 тыс. человек в полном составе перешла на удаленное оформление HR-документов чуть больше чем за два месяца, что позволило существенно сократить затраты на бумагу и почтовые услуги.

Сеть аптек «Максавит» (бренды «Максавит» и «36,7») работает на рынке 26 лет и представлена в 100 городах 36 регионов России. Штат компании насчитывает 4,5 тыс. сотрудников. Широкая география фармацевтической сети усложняла процесс работы кадрового отдела. Поэтому руководством компании было принято решение о переводе в электронный формат кадрового делопроизводства.

С помощью сервиса для кадрового ЭДО планировали усилить контроль за HR-процессами, свести к минимуму ошибки в документах, а также ускорить оформление заявлений и приказов. На поиски подрядчика «Максавит» потратил более двух месяцев. Основными требованиями к решению были возможность интеграции с «1С:ЗУП», а также клиентоцентричность разработчика: сервис должен быть понятным в использовании, а поддержка – оперативной и эмпатичной.

По результатам тестирования продуктов от разных вендоров «Максавит» остановился на платформе HRlink. Сервис оказался удобным и интуитивно понятным в использовании, а также заказчиков впечатлила его высокая скорость работы без сбоев.

На интеграцию HRlink с «1С:ЗУП» ушло несколько дней, а подключение к сервису сотрудников всех 870 подразделений потребовало чуть более двух месяцев. Кроме того, переход на кадровый ЭДО помог аптечной сети оцифровать все виды кадровых, распорядительных документов и документов по охране труда, что упростило работу с ними, а также снизило расходы на бумагу и почтовые услуги.

Где тонко, не рвется: как BI-продукты помогают увидеть узкие места и принять верное решение
Импортонезависимость

«Мы динамично развивающаяся компания, поэтому в эпоху цифровизации стремимся быть как более привлекательными для внешних кандидатов, так и повышать лояльность внутри коллектива. Со всеми, кто сомневался в переходе на цифровой сервис, мы проводили беседы, в ходе которых вместе с менеджерами HRlink объясняли все преимущества кадрового ЭДО. Но главным секретом успеха проекта стал директор, который первым подключился к платформе, показав пример в необходимости движения вперед», – сказала Алена Быхалова, старший менеджер проектов «Максавит».

«Внимание к HR-процессам постепенно становится одним из ключевых трендов для любой отрасли. Поиск и сохранение кадров – фундаментальная задача, которую невозможно решить без технологий и внедрения цифровых решений. Кадровый ЭДО – это важнейший элемент HR-бренда, который минимизирует рутинную нагрузку на кадровых специалистов и в разы облегчает оформление кадровых документов для всех сотрудников», – отметил Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

В России хотят построить сеть цифровых метеостанций с push-уведомлениями

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Искусственный интеллект поможет российским крестьянам бороться с сорняками и вредителями

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Российский разработчик ПО для рынка, с которого сбежала половина участников, ищет инвесторов на полмиллиарда

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как заряжать гаджеты в 2024 году

Обзор фитнес-браслета Huawei Band 9: легкий и умный

Обзор HUAWEI nova 12 SE: доступный камерофон

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: сколько воды содержится в земной коре

Найдена самая тяжелая пара черных дыр во Вселенной — они так велики, что не могут столкнуться и соединиться

Стеклянные сферы, выпавшие в виде осадков в Хиросиме, схожи по составу с ранней Солнечной системой, а не с Землей
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024