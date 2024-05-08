HRlink подключил в платформе кадрового ЭДО 4,5 тыс. сотрудников сети аптек «Максавит»

Федеральная сеть аптек «Максавит» отказалась от бумаги в кадровом делопроизводстве (КДП) и подключила сотрудников к платформе для кадрового ЭДО HRlink. Компания со штатом 4,5 тыс. человек в полном составе перешла на удаленное оформление HR-документов чуть больше чем за два месяца, что позволило существенно сократить затраты на бумагу и почтовые услуги.

Сеть аптек «Максавит» (бренды «Максавит» и «36,7») работает на рынке 26 лет и представлена в 100 городах 36 регионов России. Штат компании насчитывает 4,5 тыс. сотрудников. Широкая география фармацевтической сети усложняла процесс работы кадрового отдела. Поэтому руководством компании было принято решение о переводе в электронный формат кадрового делопроизводства.

С помощью сервиса для кадрового ЭДО планировали усилить контроль за HR-процессами, свести к минимуму ошибки в документах, а также ускорить оформление заявлений и приказов. На поиски подрядчика «Максавит» потратил более двух месяцев. Основными требованиями к решению были возможность интеграции с «1С:ЗУП», а также клиентоцентричность разработчика: сервис должен быть понятным в использовании, а поддержка – оперативной и эмпатичной.

По результатам тестирования продуктов от разных вендоров «Максавит» остановился на платформе HRlink. Сервис оказался удобным и интуитивно понятным в использовании, а также заказчиков впечатлила его высокая скорость работы без сбоев.

На интеграцию HRlink с «1С:ЗУП» ушло несколько дней, а подключение к сервису сотрудников всех 870 подразделений потребовало чуть более двух месяцев. Кроме того, переход на кадровый ЭДО помог аптечной сети оцифровать все виды кадровых, распорядительных документов и документов по охране труда, что упростило работу с ними, а также снизило расходы на бумагу и почтовые услуги.

«Мы динамично развивающаяся компания, поэтому в эпоху цифровизации стремимся быть как более привлекательными для внешних кандидатов, так и повышать лояльность внутри коллектива. Со всеми, кто сомневался в переходе на цифровой сервис, мы проводили беседы, в ходе которых вместе с менеджерами HRlink объясняли все преимущества кадрового ЭДО. Но главным секретом успеха проекта стал директор, который первым подключился к платформе, показав пример в необходимости движения вперед», – сказала Алена Быхалова, старший менеджер проектов «Максавит».

«Внимание к HR-процессам постепенно становится одним из ключевых трендов для любой отрасли. Поиск и сохранение кадров – фундаментальная задача, которую невозможно решить без технологий и внедрения цифровых решений. Кадровый ЭДО – это важнейший элемент HR-бренда, который минимизирует рутинную нагрузку на кадровых специалистов и в разы облегчает оформление кадровых документов для всех сотрудников», – отметил Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.