«Сбермаркет» заключил партнерство со 150 торговой сетью

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» заключил партнерство со 150 по счету сетью — аптеками «Максавит». Сеть насчитывает более 800 аптек в 36 регионах России, ассортимент которых теперь доступен к заказу в «Сбермаркете» в формате самовывоза.

В III квартале 2022 г. «Сбермаркет» начал сотрудничество с 17 новыми партнерами. Среди них — семь продовольственных сетей («Пятерочка», «Перекресток», «Впрок», «Утконос», «Фермер», «Гурман» и «Золотая рыбка»), шесть аптек («Максавит», «Планета здоровья», «Невис», «Леноблфарм», «Алоэ» и «Магнит аптека»), «Технопарк», региональная сеть «Хозяйка» и алкогольные Simple Wine и «Винлаб».

«Развитие онлайн-продаж — одна из приоритетных задач как для ретейлеров, так и для аптечных сетей, и «Сбермаркет» становится технологическим и операционным партнером в рамках этого направления. На данный момент к заказу в «Сбермаркете» доступен ассортимент 2980 аптек по всей стране, на них приходится 13% заказов среди всех непродовольственных категорий. Запуская сотрудничество с сетью «Максавит», мы предлагаем нашим клиентам еще более широкий выбор безрецептурных и рецептурных препаратов с возможностью оформить заказ и получить его в ближайшей аптеке в удобное время», — сказал Сергей Катасонов, директор по развитию бизнеса в «Сбермаркете».

Партнеры «Сбермаркета» — это федеральные продуктовые сети, аптеки, непродовольственные и локальные ретейлеры: магазины цветов, косметики, зоотоваров и товаров для детей, а также электроники, товаров для дома и алкогольной продукции. На данный момент 43 партнера сервиса — это федеральные розничные сети, 61 — ретейлеры, представленные в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. 46 партнерств приходится на региональные сети. «Сбермаркет» осуществляет быструю и плановую доставку в 150 городах и в более чем 80 регионах по всей России.

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С ростом числа подключенных сетей возникла необходимость в удобном поиске нужных товаров по выгодным ценам среди всего ассортимента, и летом 2022 г. был запущен межритейлерный поиск. Он упрощает поиск необходимого товара по выгодной цене в любимых магазинах. Межритейлерный поиск распространяется не только на продукты питания и товары для дома, но и на безрецептурные лекарства, товары для животных, косметику, цветы и другие позиции, которые есть в ассортименте магазинов-партнеров.

«Сбермаркет» не только подключает новые магазины, но и расширяет выгодные предложения для своих клиентов. Пользователи сервиса могут заказать самые популярные продукты с доставкой на дом по цене до 30% ниже, чем в офлайн-магазине. Такие товары вынесены в отдельную категорию «Дешевле, чем в магазине» и доступны к заказу из сетей Metro, «Лента», «Ашан», «Вкусвилл» и «Магнит». Также до 15 ноября доставка из любого ритейлера, представленного на «Сбермаркете», будет бесплатной.