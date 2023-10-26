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«Максавит» стандартизировала процесс тендерных закупок с помощью решений B2B-Center

Федеральная аптечная сеть «Максавит» начала сотрудничество с B2B-Center. Для компании была разработана брендированная корпоративная площадка, на которой представлены действующие закупки сети.

«При переходе на ЭТП мы рассматривали несколько площадок, анализируя их по разным критериям: трафик поставщиков, объем успешно проведенных тендеров, гибкость настройки публикаций закупки, индивидуальный подход и широкий ряд возможностей личного кабинета. B2B-Center удовлетворила все наши запросы и требования, поэтому выбор был сделан в пользу данной площадки», – сказал директор компании «Максавит» Максим Юдин.

Компания заинтересована в сотрудничестве с поставщиками и подрядчиками из разных регионов России. На электронной торговой площадке закупается все необходимое для нетоварного обеспечения компании: мебель, техника и оборудование, оргтехника, услуги по строительно-монтажным работам, рекламные услуги, средства индивидуальной защиты и проч.

«Начало сотрудничества нашей компании с корпоративной электронной торговой площадкой (ЭТП) было связано с тем, что мы хотели заниматься нетоварными закупками через тендеры и выстраивать этот процесс по определённым правилам для того, чтобы оптимизировать стоимость закупки. Наша цель заключалась в сокращении затрат на закупки материалов, в систематизации и стандартизации этого процесса внутри компании. В связи с этим у нас появилось целое подразделение, которое занимается именно тендерными закупками. Специалисты подразделения помогают другим нашим отделам в проведении тендерных процедур в части нетоварного обеспечения», – отметил Максим Юдин.

Благодаря переходу на ЭТП компания «Максавит» разработала единые правила по организации и выполнению процессов нетоварного обеспечения.

Это привело к тому, что процесс закупок стал прозрачен, повысилась точность планирования закупок, выбор поставщиков стал оптимальным с точки зрения цены-качества, минимизированы коррупционные риски и вероятность возникновения конфликта интересов.

В итоге на площадке проведено уже более 290 торгов на общую сумму свыше 100 млн. руб.

До конца 2023 г. всё нетоварное обеспечение компании будет переведено на ЭТП в полном объеме, на сегодняшний день процент перехода составил 82% от общего числа закупок.

Благодаря сотрудничеству с B2B-Center «Максавит» прогнозирует снижение затрат на капитальные и операционные расходы в размере 10%, расширение пула поставщиков, а также повышение конкурентоспособности на рынке.

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