Юдин Максим
|14.02.2025
|Владелец Positive Technologies с партнерами вложат 200 миллионов в медицинскую ERP «Ася» 1
|26.10.2023
|«Максавит» стандартизировала процесс тендерных закупок с помощью решений B2B-Center 1
Юдин Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 224 1
|Новые облачные технологии (НОТ) 449 1
|Максавит - Федеральная аптечная сеть 5 1
|Клиника Фомина - федеральная сеть многопрофильных клиник 3 1
|Фомин Дмитрий 24 1
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