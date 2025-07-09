Получите все материалы CNews по ключевому слову
Пономарев Максим
УПОМИНАНИЯ
|09.07.2025
|«Волма» в пять раз ускорила бизнес-процессы с помощью платформы BPMSoft 1
|30.09.2024
|Впервые единое решение для eCommerce: ADV запускает комплексную услугу развития интернет-проектов с потенциалом повышения эффективности х2,5 1
Пономарев Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Егоров Алексей 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370422, в очереди разбора - 748779.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.