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Пономарев Максим


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 «Волма» в пять раз ускорила бизнес-процессы с помощью платформы BPMSoft 1
30.09.2024 Впервые единое решение для eCommerce: ADV запускает комплексную услугу развития интернет-проектов с потенциалом повышения эффективности х2,5 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Пономарев Максим и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 191 1
Любимчик - сеть зоомагазинов 6 1
Максавит - Федеральная аптечная сеть 7 1
Вкусно — и точка 26 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 101 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 73 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 221 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3240 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1948 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6634 1
Рефакторинг - Refactoring - перепроектирование (переработка) кода 101 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1720 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7656 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5424 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5090 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 439 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12493 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1267 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32331 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29560 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7126 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1796 1
Егоров Алексей 11 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1406 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25019 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11359 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3582 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8247 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370422, в очереди разбора - 748779.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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